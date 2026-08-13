Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

22වන සංශෝධනයට විරුද්ධව මහනායක හිමිවරුන් ජනාධිපතිට ලිපියක් යැවූ බව එස්.ජේ.බී. මන්ත්‍රීවරයා හෙළිකරයි

13 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
22වන සංශෝධනයට විරුද්ධව මහනායක හිමිවරුන් ජනාධිපතිට ලිපියක් යැවූ බව එස්.ජේ.බී. මන්ත්‍රීවරයා හෙළිකරයි

සමගි ජන බලවේගයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුජීව සේනසිංහ, බදාදා දින ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන බෞද්ධ නිකාය තුනේ මහනායක හිමිවරුන් විසින් ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා වෙත යොමු කරන ලද බව හඳුනාගත් ලිපියක් ප්‍රසිද්ධියේ හෙළිකළේය. එම ලිපියෙන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 22වන සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් රජය නැවත සලකා බලන ලෙස ඉල්ලා සිටී.

ලිපිය ආරෝපණය වන්නේ ඉහළම බෞද්ධ අධිකාරයට

අස්ගිරිය, මල්වතු සහ අමරපුර නිකායන්හි මහනායක හිමිවරු ශ්‍රී ලංකාවේ ථේරවාද බෞද්ධ සාසනය තුළ ඉහළම ස්ථානීය හා ආධ්‍යාත්මික බලපෑමක් ඇති ප්‍රමුඛ පුද්ගලයන් ලෙස සලකනු ලැබේ. ශ්‍රී ලාංකික ජන ජීවිතයේ බෞද්ධාගමට ඇති ගැඹුරු මුල්බැස ගත් භූමිකාව හමුවේ, ශ්‍රේෂ්ඨ ස්වාමීන් වහන්සේලා රාජ්‍ය නායකයා වෙත යොමු කරන ඕනෑම ලිඛිත ලේඛනයක් සැලකිය යුතු සදාචාරාත්මක හා දේශපාලනික බලයක් රැගෙන එනු ඇත.

විපක්ෂ නීති සම්පාදකයෙකු ලෙස කථා කළ සේනසිංහ, ඉහළම මට්ටමේ ආගමික නායකයන් ද යෝජිත ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධ විවේචකයන්ගේ කනස්සල්ල බෙදා ගන්නා බවට සාක්ෂියක් ලෙස එම ලිපිය ඉදිරිපත් කළේය.

ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණය සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ පීඩනය තීව්‍ර වෙයි

ජනාධිපති දිසානායක මහතාගේ පරිපාලනය ඉදිරිපත් කළ 22වන සංශෝධනය, විපක්ෂ පක්ෂ සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් වෙතින් වර්ධනය වන සමීක්ෂණයකට ලක්ව ඇත. කතිත මහනායක ලිපිය ප්‍රසිද්ධ කොට ගැනීමෙන් සේනසිංහ, සංශෝධනයට එරෙහි ප්‍රතිරෝධය පාර්ලිමේන්තු කවයන් ඉක්මවා පුළුල් කිරීමට උත්සාහ කළ බව පෙනේ.

ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව අතර ගැඹුරු ගෞරවයක් දිනූ ආයතන ද යෝජිත සංශෝධනයට එරෙහිව සිටින බව සංඥා කිරීමේ සමගි ජන බලවේගයේ උපායමාර්ගික ප්‍රයත්නයක් ලෙස මෙම පියවර බහුලව සලකනු ලැබේ.

රජය විසින් තවමත් නිල වශයෙන් ප්‍රතිචාරයක් දක්වා නැත

වාර්තා කරන විට, ලිපියේ සත්‍යතාව හෝ එහි අන්තර්ගතය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති කාර්යාලය නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොතිබුණි. ආරාධිත ස්වාමීන් වහන්සේලා සමග සෘජුව සම්බන්ධ වීමට රජය අදහස් කරන්නේ ද, නැතහොත් සැලසුම් කළ ආකාරයටම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යන්නේ ද යන්නද අවිනිශ්චිත ව පැවතුණි.

ඉදිරි දින කිහිපය තුළ 22වන සංශෝධනය වටා ඇති විවාදය තීව්‍ර වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, විපක්ෂ සාමාජිකයන් යෝජිත වෙනස්කම්වලට එරෙහිව ගෙනයන ව්‍යාපාරයේ කේන්ද්‍රීය කරුණක් ලෙස එම ලිපිය යොදා ගැනීමට ඉඩ ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට Sinhala

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට

සැකකරු සමාජ මාධ්‍ය හරහා පීඩිතයන් රවටා ගනී සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිදු කරන ලද සංකීර්ණ නිවාස ඉදිකිරීමේ වංචා යෝජනා ක්‍රමයක් මගින් අහිංසක පොදු ජනතාවගෙන් රුපියල් මිලියන…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි

ෆීජී ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළේ වාර්තා බිඳ දැමූ වර්ෂයක් ෆීජීයේ කොටස් වෙළෙඳපොළ වසර දහයකට වැඩි කාලයක් තුළ ශක්තිමත්ම ව්‍යාපාරික කාර්යසාධනයක් ලබා දී ඇති අතර, වර්ෂය මේ…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ

අත්හිටුවූ ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරිත්වය හේතුවෙන් රටේ ප්‍රධානතම මූල්‍ය බරක් ලෙස සැලකෙන මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ භාරගැනීමට හෝ සංවර්ධනය කිරීමට කැමැත්ත පළ…

13 Aug 2026 Discuss