මූඩීස් අනතුරු අඟවයි: ශ්රී ලංකාව තවමත් ශක්ති මිල කම්පනවලට නිරාවරණයි, නමුත් පෙර සිටි තත්ත්වයට වඩා ශක්තිමත්
පොදු ජාත්යන්තර ණය තක්සේරු ආයතනය වන මූඩීස් රේටිංස් ආයතනය අනතුරු අඟවා ඇති පරිදි, මැද පෙරදිග ගැටුම හේතුවෙන් ඉහළ යන තෙල් මිල ගණන් හමුවේ ශ්රී ලංකාව ආසියාවේ වඩාත්ම අවදානම් ආර්ථිකයන් අතර තවමත් ස්ථානගත වේ. එහෙත්, රටේ ආර්ථික අර්බුදය උග්ර වී තිබූ කාලයට සාපේක්ෂව, එවැනි බාහිර කම්පනවලට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ශක්තිමත් කර ගැනීමේදී දිවයින සැලකිය යුතු ප්රගතියක් අත්කරගෙන ඇත.
කලාපීය අවදානම ඉස්මතු වේ
මූඩීස් රේටිංස් ආයතනය විසින් සිය නවතම විශ්ලේෂණාත්මක තක්සේරුවේදී, මැද පෙරදිග තතේනයන් හා සම්බන්ධ ගෝලීය තෙල් මිල ඉහළ යාමේ අවදානමට ශ්රී ලංකාව, බංග්ලාදේශය සහ පාකිස්ථානය විශේෂයෙන් නිරාවරණය වී ඇති බව හඳුනාගෙන තිබේ. ශ්රී ලංකාව සහ පාකිස්ථානය යන දෙරටම Caa1 ස්ථාවර ණය ශ්රේණිගත කිරීමක් දරන අතර, බංග්ලාදේශය B2 ඍණාත්මක ශ්රේණිගත කිරීමක් දරයි — මෙකී රටවල් තුනම ශක්ති මිල වෙනස්වීම් විශේෂයෙන් හානිකර කරවන අස්ථාවර ආර්ථික තත්ත්වයන් පිළිබිඹු කරයි.
අර්බුදයෙන් පසු දිනෙකින් දිනට දිරිමත් වූ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව
අඛණ්ඩ අවදානම තිබියදීත්, 2022 වර්ෂයේ අභූතපූර්ව ආර්ථික කඩාවැටීමෙන් පසු ශ්රී ලංකාව වඩා ශක්තිමත් ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවක් ගොඩනැගීමට පියවර ගෙන ඇති බව මූඩීස් ආයතනය පිළිගෙන ඇත. රට තම සෙසු ප්රතිසංස්කරණ හා ප්රකෘතිමත් වීමේ ප්රයත්නයන් තුළ බාහිර මිල පීඩනයන් අවශෝෂණය කර ගැනීමේ හැකියාව වැඩිදියුණු කර ගෙන ඇති අතර, එය සූක්ෂ්ම නමුත් ස්පර්ශ කළ හැකි ප්රගතියක් සංඥා කරයි.
ශ්රී ලංකාවට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
ඉන්ධන ආනයනය මත දැඩිලෙස යැපෙන රටක් ලෙස, ගෝලීය තෙල් මිල ගණන් සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගියහොත් බරපතල අවදානම් රාශියක් ඇතිවිය හැකිය. ඒවා නම්:
- විදේශ විනිමය සංචිත මත වැඩි පීඩනයක්
- වෙළඳ හිඟය පුළුල් වීම
- විදුලිය නිෂ්පාදනය සහ ප්රවාහනය සඳහා වන පිරිවැය ඉහළ යාම
- අත්යවශ්ය භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා සංභාවිත උද්ධමන බලපෑමක්
2022 වර්ෂයේ බොහෝ කාලයක් ශ්රී ලංකාව දැඩි ඉන්ධන හිඟකම, දිගු විදුලිය කප්පාදු සහ ලිහිල් උද්ධමනය හමුවේ සසළ විය — විදේශ සංචිත කඩාවැටීමෙන් ඇතිවූ මෙම අර්බුදය අවසානයේ ස්වෛරී ණය පැහැර හැරීමකට සහ ජාත්යන්තර මුද්රා අරමුදලේ මූල්ය ආධාර වැඩසටහනකට හේතු විය.
සූක්ෂ්ම අපේක්ෂාවක්
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ස්ථාවරීකරණය ඉදිරියට ගොස් ඇතත්, රටේ ප්රකෘතිමත් වීම ගෝලීය වෙළඳ භාණ්ඩ වෙළඳපොළ සහ තමන්ගේ පාලනයෙන් ඔබ්බේ ඇති භූ දේශපාලන වර්ධනයන්ට තවමත් සංවේදී බව මූඩීස් ආයතනයේ තක්සේරුව මතක් කර දෙයි.
කොළඹ නගරයේ ප්රතිපත්ති立案කරුවන් සහ ආර්ථික විශ්ලේෂකයන් මැද පෙරදිග වර්ධනයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත; ඕනෑම උග්රවීමක් තෙල් මිල ගණන් ශීඝ්රයෙන් ඉහළ නංවන්නේ නම්, ජාත්යන්තර මුද්රා අරමුදලේ ආධාරයෙන් ක්රියාත්මක ප්රකෘතිමත් වීමේ වැඩසටහන යටතේ ශ්රී ලංකාව ලබා ගත් ජයග්රහණවල ස්ථායිතාව එය පරීක්ෂාවට ලක් කළ හැකිය. ඕනෑම අලුත් ශක්ති මිල කුණාටුවකින් ආර්ථිකය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා මූල්ය විනය පවත්වාගෙන යාම සහ විදේශ සංචිත නැවත ගොඩනැගීම ඉතාමත් rezultató තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.