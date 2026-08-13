අර්ථවත් ප්රතිසංස්කරණ සඳහා අවදානම් භාර ගැනීමේ සාහසිකත්වය අවශ්ය බව නීතිඥ සමාජයට ජනාධිපතිවරයා පවසයි
සැබෑ ජාතික පරිවර්තනයක් ඇති කර ගත නොහැක්කේ අවදානම් භාර ගැනීමට ඇති කැමැත්ත නොමැතිව බව ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක ප්රකාශ කරමින්, ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ (BASL) සාමාජිකයන් ඉදිරියේ පැවැති අමතාමේ දී එම නිර්භීත පණිවිඩය ලබා දුන්නේය.
රටේ ප්රමුඛතම නීතිඥ වෘත්තිකයන්ගේ රැස්වීමක් ඉදිරිපිට කථා කළ ජනාධිපතිවරයා, අවිනිශ්චිතතාවය සහ විරෝධය මධ්යයේ පවා ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ ඉදිරියට ගෙන යාමේ සිය ආණ්ඩුවේ කැපවීම තහවුරු කිරීමට එම අවස්ථාව යොදා ගත්තේය.
නිර්භීත නායකත්වයක් සඳහා ආමන්ත්රණයක්
දිසානායකගේ අදහස් කේන්ද්ර වූයේ, පාලනය, අධිකරණය හෝ රාජ්ය ආයතන ක්ෂේත්රයේ වේවා, අර්ථවත් ප්රගතිය ස්වාභාවිකවම යම් අවදානමක් සහිත බවට වූ දර්ශනය වටාය. වගකීම් දරන තනතුරුවල සිටින අය දේශපාලන පහසුව තකා විරුද්ධ ස්ථාවරයකට යොමු වනවා වෙනුවට දුෂ්කර තීරණ ගැනීමට සූදානම් විය යුතු බව ඔහු තර්ක කළේය.
අවදානම් නොගෙන කිසිදු වෙනසක් ඇති කළ නොහැක.
කෙටි වූවද, ඒ ප්රකාශය සැලකිය යුතු බරක් දැරුවේ, අකාර්යක්ෂමතාව සහ දේශපාලන මැදිහත්වීම් සඳහා දිගු කලක් තිස්සේ විවේචනයට ලක් වූ ආයතන ප්රතිසංවිධානය කිරීමේ පොරොන්දුව සමඟ, ක්රමානුකූල වෙනසක් සහ දූෂණ විරෝධී ප්රතිසංස්කරණ පිළිබඳ වේදිකාවක් මත බලයට පත් රාජ්ය නායකයෙකු ළඟින් ඒ ප්රකාශය ආවා යන හේතුව නිසාය.
BASL ආමන්ත්රණයේ වැදගත්කම
ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමය, රටේ නීතිමය ප්රතිපත්ති හැඩගැස්වීමේ සහ නීතියේ ආධිපත්යය ඉහළ නංවාලීමේ ප්රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. එහි සාමාජිකත්වය අමතා කථා කිරීම, ශ්රී ලංකාව ආර්ථික ප්රකෘතිය හා ආයතනික ප්රතිනිර්මාණය කරා ගමන් කරන අතර, විශේෂයෙන් ප්රතිසංස්කරණ පිළිබඳ පුළුල් සංවාදයට නීති ප්රජාව සම්බන්ධ කර ගැනීමේ ජනාධිපතිවරයාගේ අරමුණ සංඥා කරයි.
නීතිඥ වෘත්තිකයන් සහ සිවිල් සමාජ නිරීක්ෂකයන්, රාජ්ය ආයතන කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීම සඳහා තීරණාත්මක ලෙස සැලකෙන, අධිකරණ ස්වාධීනත්වය සහ ව්යවස්ථාපිත ප්රතිසංස්කරණ ක්ෂේත්රවල වත්මන් ආණ්ඩුවේ ප්රවේශය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.
පුළුල් ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රය
ධුරයට පත් වූ දා සිට, ජනාධිපති දිසානායක නැවත නැවතත් අවධාරණය කර ඇත්තේ, ශ්රී ලංකාවේ ඉදිරි ගමන සඳහා ඓතිහාසිකව ප්රගතිය අවහිර කර ඇති මුල් බැසගත් සිරිත් විරිත්වලින් ඉවතට යාම අවශ්ය බවයි. සිය ආණ්ඩුව සාම්ප්රදායික දේශපාලන ස්ථාපිතයෙන් බැහැරවීමක් ලෙස ස්ථානගත කර ඇති අතර, BASL ඉදිරිපිට ඉදිරිපත් කළ ප්රකාශ එම ආඛ්යානයට අනුකූල වේ.
රට පාලනයේ නව පරිච්ඡේදයකට ගැඹුරින් ඇතුළු වෙද්දී, ආධාරකරුවන් සහ විවේචකයන් යන දෙපක්ෂය සඳහාම කේන්ද්රීය ප්රශ්නය ලෙස පවතින්නේ, ආණ්ඩුවට මෙම වාග්මිය කොන්ක්රීට් ව්යවස්ථාපිත හා ආයතනික ක්රියාමාර්ගවලට පරිවර්තනය කළ හැකිද යන්නයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.