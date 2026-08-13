සමාජ මාධ්ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට
සැකකරු සමාජ මාධ්ය හරහා පීඩිතයන් රවටා ගනී
සමාජ මාධ්ය හරහා සිදු කරන ලද සංකීර්ණ නිවාස ඉදිකිරීමේ වංචා යෝජනා ක්රමයක් මගින් අහිංසක පොදු ජනතාවගෙන් රුපියල් මිලියන 25කට ආසන්න මුදලක් වංචාකොට ගත් බවට චෝදනා එල්ල වූ පුද්ගලයෙකු ශ්රී ලංකා බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
සැකකරු, ලාභදායී හා විශ්වාසනීය ඉදිකිරීමේ සේවා සොයමින් සිටි විභව පාරිභෝගිකයන්ගේ විශ්වාසය දිනා ගැනීම සඳහා සමාජ මාධ්ය වේදිකා භාවිතා කරමින්, නීත්යානුකූල නිවාස ඉදිකිරීමේ කොන්ත්රාත්කරුවෙකු ලෙස අන්තර්ජාලය හරහා ඉදිරිපත් වූ බවට චෝදනා එල්ල වී ඇත.
වංචාකාරී යෝජනා ක්රමය ක්රියාත්මක වූ ආකාරය
විමර්ශකයන් පවසන අන්දමට, චෝදනා ලැබූ පුද්ගලයා සමාජ මාධ්ය හරහා පීඩිතයන් වෙත ළඟා වී, ඔවුන් වෙනුවෙන් නේවාසික දේපළ ඉදිකිරීමේ පෙරනිමිත්ත යටතේ විශාල මුදල් ප්රමාණයන් භාරදෙන ලෙස ඔවුන් නොමඟ යවා ඇත. ගෙවීම් ලබා ගැනීමෙන් පසු කිසිඳු ඉදිකිරීමේ කටයුත්තක් සිදු කර නොමැති අතර, පීඩිතයන් දැඩි මූල්ය අලාභවලට හා කිසිදු විසඳුමකින් තොරව ඉතිරි විය.
මෙම වංචා ක්රමය රටපුරා බොහෝ පුද්ගලයන් ඉලක්ක කොට ගෙන ඇතැයි විශ්වාස කෙරෙන අතර, සම්පූර්ණ වංචා මුදල රුපියල් මිලියන 25කට ආසන්න වේ — කියන ලද මෙම මෙහෙයුමේ පරිමාණය හා නිර්භීතභාවය එයින් මනාව ගම්ය වේ.
බලධාරීන් පොදු ජනතාවට සැලකිලිමත් වන ලෙස අනතුරු අඟවයි
මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම හේතුවෙන්, සමාජ මාධ්ය නාලිකා හරහා පමණක් හමුවන කොන්ත්රාත්කරුවන් හෝ සේවා සපයන්නන් සමඟ ගනුදෙනු කිරීමේදී ඉතා සැලකිලිමත් වන ලෙස පොදු ජනතාවට අනතුරු අඟවමින් නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන විසින් නව අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර ඇත.
- ඕනෑම මූල්ය කැපවීමක් සිදු කිරීමට පෙර කොන්ත්රාත්කරුවන්ගේ අක්තපත්ර හා නීත්යානුකූලභාවය සෑම විටම තහවුරු කරගන්න.
- නිසි නෛතික බල ගිවිසුමක් අත්සන් නොකර විශාල මුදල් ප්රමාණයන් හුවමාරු කිරීමෙන් වළකින්න.
- සමාජ මාධ්ය වේදිකාවල සැක සහිත ක්රියාකාරකම් වහාම අදාළ බලධාරීන්ට වාර්තා කරන්න.
ඉදිකිරීම් හෝ ප්රතිසංස්කරණ ව්යාපෘති සඳහා ඕනෑම අයෙකු බඳවාගැනීමට පෙර, සම්පූර්ණ පසුබිම් පරීක්ෂාවන් සිදු කර විශ්වාසනීය ප්රභවයන්ගෙන් නිර්දේශ ලබා ගන්නා ලෙස විමර්ශකයන් පුරවැසියන්ට උපදෙස් දී ඇත.
සැකකරු රඳවා ගෙන සිටින අතර විමර්ශනයන් දිගටම පවත්වාගෙන යනු ලැබේ. කියන ලද වංචාවේ සම්පූර්ණ විෂය පථය පිළිබඳ විමර්ශනය දිගින් දිගටම සිදු කෙරෙන බැවින්, තවදුරටත් අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු විය හැකි බව බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.