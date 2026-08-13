ජනාධිපති දිසානායක බාර් සංගමයට කරන කතාවේදී ප්රතිසංස්කරණවල පෞද්ගලික වියදම දරන බවට ප්රතිඥා දෙයි
ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක ජාතික පරිවර්තනය සඳහා තම දොළොස් නොවෙනස් කැපවීම ප්රකාශ කරමින්, රටේ අර්ථවත් වෙනසක් ඇති කිරීම සඳහා ඉදිරියට යාමෙන් ඇති විය හැකි ඕනෑම ප්රතිඵලයකට පෞද්ගලිකව මුහුණ දීමට සූදානම් බව ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ (BASL) සාමාජිකයන්ට පවසා ඇත.
නීති ප්රජාවට කරන ධෛර්යමත් ප්රතිඥාවක්
දිවයිනේ ප්රමුඛතම නීතිමය සංවිධානයට අමතමින් ජනාධිපති දිසානායක අභීත හා නිශ්චිත ස්වරයකින් කතා කළ අතර, තම රජය දේශපාලනික හෝ පෞද්ගලික වියදම් ඇති වුවද දුෂ්කර තීරණවලින් ඉවත් නොවන බව පෙන්නුම් කළේය. ඔහුගේ ප්රකාශ බහුලව අර්ථකථනය කළේ, බලයට පත් වූ දා සිට දේශීය විමර්ශනයට හා පිහිටුවාගත් අවශ්යතාවලට මුහුණ දෙමින් ක්රියාත්මක වෙමින් පවතින ඔහුගේ රජයේ ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රය නැවත තහවුරු කිරීමක් ලෙසය.
"වෙනස සඳහා මිල ගෙවීමට මම සූදානම්," යැයි ජනාධිපතිවරයා එකතුව අමතා ප්රකාශ කළ බව වාර්තා වූ අතර, ශ්රී ලංකාවේ පාලනය හා නීතියේ ආධිපත්ය පිළිබඳ සාකච්ඡාවලදී BASL ඉතිහාසිකව ඉටු කළ බලගතු භූමිකාව හමුවේ එම ප්රකාශය නීතිමය හා සිවිල් සමාජ කවයන් තුළ දැඩි ලෙස අනුනාද විය.
ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රය අවධානයට ලක්වෙයි
ජනාධිපතිවරයාගේ බාර් සංගම් කතාව ශ්රී ලංකාව සඳහා තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයකදී පැමිණෙන අතර, රට ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමනේ යෙදෙමින් ම ආයතනික අඛණ්ඩතාව, අධිකරණ ස්වාධීනත්වය හා රාජ්ය අංශ වගවීම පිළිබඳ දිගුකාලීන ගැටළු සමඟ ද පොරබදමින් සිටී.
දිසානායකගේ රජය ක්රමවේදීය ප්රතිසංස්කරණ සඳහා රථවාහනයක් ලෙස ස්ථානගත වී ඇති අතර, BASL හමුවේ ඔහු පෙනී සිටීම ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා හා ප්රජාතාන්ත්රික පාලනය පිළිබඳ කරුණු සම්බන්ධයෙන් නීතිඥ ප්රජාව සමඟ සෘජුව සම්බන්ධ වීමේ උත්සාහයක් ලෙස සැලකිණි.
ශ්රී ලංකාවේ නීතියේ ආධිපත්ය සඳහා වැදගත්කම
ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමය ඉතිහාසිකව යුක්තිය හා ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා නිසිතාව පිළිබඳ කරුණු සම්බන්ධයෙන් නිරීක්ෂකයෙකු ලෙස කටයුතු කර ඇත. මෙම සංවිධානය සමඟ සම්බන්ධ වීම ජනාධිපතිවරයා නීති වෘත්තිකයන් අතර විශ්වාසනීයත්වය ගොඩ නැගීමට හා ඔහුගේ රජයේ ප්රතිසංස්කරණ කැපවීම් දේශපාලන වාග් ව්යාකූලතාවෙන් ඔබ්බට විහිදෙන බව ප්රදර්ශනය කිරීමට උනන්දු බව සංඥා කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ නායකයන් මෙවැනි ප්රතිෂ්ඨාවෙන් යුත් වෘත්තීය සංවිධානවලට අමතන විට සාමාන්යයෙන් භාවිත කරන ආරක්ෂිත භාෂාවෙන් ඉවත් ව, වෙනස සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ ගමනේ ඇති පෞද්ගලික අවදානම් පිළිබඳව විවෘතව කතා කිරීමට ජනාධිපතිවරයා දැක් වූ කැමැත්ත කැපී පෙනෙන ආපසරුවක් බව නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කළෝය.
ඉදිරි මාසවලදී මෙම රජය මෙම ප්රසිද්ධ කැපවීම් සංයුක්ත නීති රාමු හා ආයතනික ක්රියාමාර්ගවලට පරිවර්තනය කරන ආකාරය දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.