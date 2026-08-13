Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ

13 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ

අත්හිටුවූ ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරිත්වය හේතුවෙන් රටේ ප්‍රධානතම මූල්‍ය බරක් ලෙස සැලකෙන මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ භාරගැනීමට හෝ සංවර්ධනය කිරීමට කැමැත්ත පළ කළ පාර්ශ්වයන් ඉදිරිපත් කළ වෙනම යෝජනා 19ක් ශ්‍රී ලංකාව දැනට තක්සේරු කරමින් සිටින බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

විමර්ශනයට ලක් වූ සුදු අලියෙක්

දකුණු ශ්‍රී ලංකාවේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි මෙම ගුවන්තොටුපළ, නාස්තිකාර රාජ්‍ය වියදම්වල සංකේතයක් ලෙස දිගු කාලයක් තිස්සේ දැඩි විවේචනයට ලක් වී ඇත. 2013 වර්ෂයේදී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන සිය ගණනක් වැය කර ජනාරෝපණය කරන ලද මත්තල ගුවන්තොටුපළ, සිය පැවැත්මෙන් වැඩි කාලයක් ධාරිතාවෙන් බෙහෙවින් පහළින් ක්‍රියාත්මක වෙමින්, ලෝකයේ වඩාත්ම හිස් ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ ලෙස ගෞරවනීය නොවන කීර්තියක් උසුලා ඇත.

ප්‍රමාණවත් වාණිජ ගුවන් සේවා රථවාහන ප්‍රමාණයක් නොමැතිකම සහ වර්ධනය වන මෙහෙයුම් පිරිවැය හේතුවෙන්, ඉදිරිපත් විය හැකි විසඳුමක් ලෙස පෞද්ගලික අංශයේ සහභාගිත්වය ලබා ගැනීම සඳහා අනුප්‍රාප්තික රජයන් පෙලඹෙමින් ජාතික සම්පත් ගෙවා දැමීම මෙම පහසුකම් ඉදිරිටත් ඉදිරි ගමනත් කරගෙන යයි.

සමාලෝචනය යටතේ ඇති යෝජනා

දේශීය හා විදේශීය ආයතන දෙකෙන්ම ලැබී ඇති යෝජනා 19 තක්සේරු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය රජය දැනට සිදු කරමින් සිටී. තක්සේරු ක්‍රියාවලිය සිදු වෙමින් පවතින බව නිලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත, නමුත් ඉදිරිපත් කරන්නන්ගේ කෙටි ලැයිස්තුවක් හෝ අවසන් තීරණයක් තවමත් නිවේදනය කර නොමැත.

2022 වර්ෂයේ විනාශකාරී මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව සිය ආර්ථික සුවය ලබා ගැනීම ඉදිරියට ගෙන යන අතරතුර, අඩු ආදායම් ලබන රාජ්‍ය වත්කම් ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමට සහ ආදායම් ජනනය කිරීමට ගන්නා පුළුල් උත්සාහයන්ගේ කොටසක් ලෙස මෙම පියවර ගෙන ඇත.

අවදානමට ලක් වූ උපායමාර්ගික වැදගත්කම

දුර්වල වාණිජ ඉතිහාසය තිබියදීත්, යෝජකයන් තර්ක කරන්නේ මත්තල ගුවන්තොටුපළ සත්‍යවශයෙන්ම උපායමාර්ගික හැකියාවක් ඇති බවයි. චයිනා මර්චන්ට්ස් පෝට් හෝල්ඩිංග්ස් සමාගම විසින් දිගු කාලීන බදු ගිවිසුමක් යටතේ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන හම්බන්තොට වරායට ඉතා ආසන්නව ගුවන්තොටුපළ පිහිටා ඇත. ප්‍රදේශයේ ඒකාබද්ධ සැපයුම් දාම හා ගුවන් සේවා කේන්ද්‍රස්ථානයක් ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කළහොත් ආයෝජන ආකර්ෂණය කරගත හැකි බව විශ්ලේෂකයන් ඊට පෙර යෝජනා කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් විදේශ ක්‍රියාකරුවන් සමග බදු ගිවිසුම් ඇතුළු, හා ගොඩනැගිල්ලේ කොටස් ගෙවීම හෝ ගුවන් සේවා පුහුණු අරමුණු සඳහා පරිවර්තනය කිරීමට කළ යෝජනා ඇතුළුව, දශක ගණනාවක් මත්තල සඳහා විවිධ විකල්ප ගවේෂණය කර ඇත.

වත්කම් මුදලාකරණය සඳහා තීරණාත්මක පරීක්ෂණයක්

IMF ණය ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහනක කොන්දේසි ක්‍රියාත්මක කරමින් මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරන රාජ්‍යයකට, මත්තල ගුවන්තොටුපළ සාර්ථකව සංවර්ධනය කිරීම අර්ථවත් ඉදිරි ගමනක් නියෝජනය කරනු ඇත. දිගු කලක් ගැටලු රාශියකට ලක් වූ ගුවන්තොටුපළ සඳහා ලැබී ඇති යෝජනා 19 අතරින් කිසිවක් වාණිජමය වශයෙන් ශක්‍ය හා තිරසාර මාර්ගයක් ඉදිරිපත් කරයිද යන්න දෙස සිවිල් ගුවන් සේවා හා යටිතල පහසුකම් විශ්ලේෂකයන් තක්සේරු ක්‍රියාවලිය ඉතා ළුම්පනින් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

ඉදිරි සති කිහිපය තුළ අදාළ බලධාරීන් විසින් තක්සේරු ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිඵලය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු නිවේදනය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට Sinhala

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට

සැකකරු සමාජ මාධ්‍ය හරහා පීඩිතයන් රවටා ගනී සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිදු කරන ලද සංකීර්ණ නිවාස ඉදිකිරීමේ වංචා යෝජනා ක්‍රමයක් මගින් අහිංසක පොදු ජනතාවගෙන් රුපියල් මිලියන…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි

ෆීජී ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළේ වාර්තා බිඳ දැමූ වර්ෂයක් ෆීජීයේ කොටස් වෙළෙඳපොළ වසර දහයකට වැඩි කාලයක් තුළ ශක්තිමත්ම ව්‍යාපාරික කාර්යසාධනයක් ලබා දී ඇති අතර, වර්ෂය මේ…

13 Aug 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක බාර් සංගමයට කරන කතාවේදී ප්‍රතිසංස්කරණවල පෞද්ගලික වියදම දරන බවට ප්‍රතිඥා දෙයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක බාර් සංගමයට කරන කතාවේදී ප්‍රතිසංස්කරණවල පෞද්ගලික වියදම දරන බවට ප්‍රතිඥා දෙයි

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක ජාතික පරිවර්තනය සඳහා තම දොළොස් නොවෙනස් කැපවීම ප්‍රකාශ කරමින්, රටේ අර්ථවත් වෙනසක් ඇති කිරීම සඳහා ඉදිරියට යාමෙන් ඇති විය හැකි ඕනෑම…

13 Aug 2026 Discuss