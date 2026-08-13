ශ්රී ලංකා විදේශ රැකියා කාර්යාංශය තුළ මෝඩුවට ගෙන ඊශ්රායල් රැකියා වංචා ජාලයක් අත්අඩංගුවට
රාජ්ය ආයතනය තුළ ක්රියාත්මක වූ විදේශ රැකියා අපේක්ෂකයින් ඉලක්ක කළ වංචා ජාලය හෙළිදරව්
ශ්රී ලංකා විදේශ රැකියා කාර්යාංශය (SLBFE) තුළ ක්රියාත්මක වූ යැයි සැලකෙන වංචනික රැකියා බඳවාගැනීමේ මෙහෙයුමක් බලධාරීන් විසින් විනාශ කර ඇති අතර, එම ක්රමය ඊශ්රායලයේ රැකියා අවස්ථා පිළිබඳ ව්යාජ රැකියා ගිවිසුම් මත රඳා පැවතිණ.
මෙම වංචා ජාලය හෙළිදරව් වීම, ශ්රී ලාංකික සංක්රමණික කම්කරුවන් සූරාකෑමට ලක්වීමේ අවදානම සම්බන්ධව බරපතල ගැටලු මතු කර ඇත. විශේෂයෙන්ම, විදේශ රැකියා ලබා ගැනීමට ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ සුභසාධනය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ස්ථාපිත කළ රාජ්ය ආයතනයක් තුළ මෙම ක්රමය මුල් බැස ඇති බවට චෝදනා ඉදිරිපත් ව ඇති නිසාවෙනි.
වංචා ක්රමය ක්රියාත්මක වූ ආකාරය
බලධාරීන් පවසන අන්දමට, මෙම වංචනික ජාලය ඊශ්රායලයේ ලාභදායී රැකියා අවස්ථා පොරොන්දු දෙමින් රැකියා අපේක්ෂකයින් රවටා ඇති අතර, පරීක්ෂකයන් දැන් ව්යාජ යයි සැලකෙන ගිවිසුම් ඔවුන්ට ලබා දී ඇත. මෙම ක්රමය පිටුපස සිටි අය, කිසිදා නොපැවතිය හැකි රැකියා ස්ථාන වෙනුවෙන් බලාපොරොත්තු ගොඩගත් අයදුම්කරුවන්ගෙන් ගාස්තු අය කළ බවට සැක කෙරේ.
මෙම සොයාගැනීම විදේශ රැකියා ක්ෂේත්රය තුළ දැඩි කම්පනයක් ඇති කර ඇති අතර, විදේශ බඳවාගැනීමේ ක්රියාවලීන් නියාමනය කිරීමට සහ ආරක්ෂා කිරීමට පත් කළ ආයතනයක් තුළ එවැනි ක්රියාවක් ස්ථාපිත වූ ආකාරය ගැන බොහෝ දෙනෙක් ප්රශ්න කරමින් සිටිති.
සංක්රමණික කම්කරු ආරක්ෂාව සඳහා පුළුල් ඇඟවුම්
ශ්රී ලංකාවේ පුරවැසියන් බොහෝ දෙනෙක් බොහෝ විට දුෂ්කර හා අස්ථිර තත්ත්වයන් යටතේ මැදපෙරදිග සහ අනෙකුත් කලාපවල රැකියා අවස්ථා සොයා යාමේ දිගු ඉතිහාසයක් ඇත. රැකියා අපේක්ෂකයන් — බොහෝ විට අඩු ආදායම් පසුබිමකින් පැමිණෙන — විදේශ රැකියා පොරොන්දු දෙන අවාමික බඳවාගන්නන්ගේ ප්රධාන ඉලක්ක බව උපදේශන කණ්ඩායම් දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා ඇත.
- ව්යාජ විදේශ රැකියා ගිවිසුම් හේතුවෙන් ශ්රී ලාංකික කම්කරුවන් ගෙවීමකින් හෝ නෛතික ආරක්ෂාවකින් තොරව විදේශ රටවල සිරවී ඇත
- ශ්රී ලංකාවේ විදේශ රැකියා බඳවාගැනීම නියාමනය කිරීමේ ප්රාථමික රාජ්ය අධිකාරිය ශ්රී ලංකා විදේශ රැකියා කාර්යාංශය වේ
- රජය මගින් පහසුකම් සලසන ලද වැඩසටහන් ඇතුළුව මෑත කාලීන බඳවාගැනීමේ ව්යාපාරවල ඊශ්රායලය ගමනාන්තයක් ලෙස වැඩිවැඩියෙන් සඳහන් වී ඇත
විමර්ශනය අඛණ්ඩව ගෙනයයි
යෝජිත වංචා ජාලය සම්බන්ධ විමර්ශනය දිගටම පවත්වාගෙන යන බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. මෙම අවස්ථාවේ දී කොතරම් දෙනෙකු පීඩාවට ලක් ව ඇත්දැයි හෝ ව්යාජ ගිවිසුම් මගින් කොපමණ ධනයක් රැස් කර ඇත්දැයි තවමත් පැහැදිලි නැත.
ශ්රී ලංකා විදේශ රැකියා කාර්යාංශය මෙම උල්ලංඝනය ආමන්ත්රණය කරමින් තවම නිල මහජන ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. කාර්යාංශයේ බඳවාගැනීමේ අධීක්ෂණ යාන්ත්රණ පිළිබඳ සම්පූර්ණ අභ්යන්තර විගණනයක් සඳහා සහ අනාගතයේ ඒ වැනි සිදුවීම් වළක්වා ගැනීම සඳහා ශක්තිමත් වගවීමේ පියවර ගැනීමට ඇමතුම් බලාපොරොත්තු සහිතව වැඩිවෙමින් ඇත.
මෙම යෝජිත ක්රමය හෙළිදරව් වීම, විදේශයේ වඩා හොඳ ජීවිතයක් පිළිබඳ පොරොන්දු මත ශ්රී ලාංකික කම්කරුවන් ඔවුන්ගේ විශ්වාසය — සහ ඔවුන්ගේ මුදල් — පිළිබඳ ලකුණු මතු කරන ශාෂ්ඨ සිහිකැඳවීමක් ලෙස සේවය කරයි.
විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යන විට තවත් විස්තර මතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, Lanka Newspapers විසින් දිගටම මෙම සිදුවීම් සමීපව අනුගමනය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.