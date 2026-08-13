Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සත්‍යාපනය: කාන්ජිපානි ඉම්රාන් සහ එන්පීපී සම්බන්ධ රු. මිලියන 50 චෝදනාව පිටුපස ඇත්තටම තිබෙන්නේ කුමක්ද?

13 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සත්‍යාපනය: කාන්ජිපානි ඉම්රාන් සහ එන්පීපී සම්බන්ධ රු. මිලියන 50 චෝදනාව පිටුපස ඇත්තටම තිබෙන්නේ කුමක්ද?

කාන්ජිපානි ඉම්රාන් නම් අවලංගු පුද්ගලයා සහ බලයේ සිටින ජාතික ජන බලවේගය (එන්පීපී) රජය අතර රුපියල් මිලියන 50ක මූල්‍ය ගනුදෙනුවක් සිදුවී ඇතැයි යන චෝදනාවක් ශ්‍රී ලාංකික සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවල පුළුල් ලෙස ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතී. මෙම චෝදනාව සැලකිය යුතු මහජන විවාදයකට තුඩු දී ඇති අතර, එය සත්‍ය පරීක්ෂකයන් විසින් පරික්ෂාවට ලක් කිරීමට හේතු විය.

චෝදනා කෙරෙන්නේ කුමක්ද?

අන්තර්ජාලයේ සැලකිය යුතු ප්‍රචාරයක් ලබා ඇති මෙම චෝදනාව සඳහන් කරන්නේ, කුප්‍රකට අපරාධ චරිතයක් වන කාන්ජිපානි ඉම්රාන් විසින් එන්පීපී සමඟ සම්බන්ධ පාර්ශ්වයන්ට රුපියල් මිලියන 50ක් මාරු කර ඇති බවයි. වත්මන් රජයේ අඛණ්ඩතාව සැකයට ලක් කිරීමේ අරමුණින් විවිධ සමාජ මාධ්‍ය පරිශීලකයන් විසින් මෙය බහු වේදිකාවල හුවමාරු කර ගනු ලැබ තිබේ.

කාන්ජිපානි ඉම්රාන් යනු කවුද?

කාන්ජිපානි ඉම්රාන් යනු දීර්ඝ අපරාධ ඉතිහාසයක් සහිත ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ සංවිධිත අපරාධ චරිතයකි. සංවිධිත අපරාධ සම්බන්ධ සාකච්ඡාවලදී ඔහුගේ නම නිතර මතු වන අතර, දේශපාලන පුද්ගලයන් සමඟ ඔහුට ඇතැයි කියනු ලබන සම්බන්ධතා, විවිධ රජය පරිපාලන කාලවලදී ආන්දෝලනාත්මක කරුණක් ලෙස පැවත ඇත.

සාක්ෂි පරීක්ෂා කිරීම

මෙම චෝදනාව විමර්ශනය කළ සත්‍ය පරීක්ෂකයන්ට, කාන්ජිපානි ඉම්රාන් සහ එන්පීපී අතර රුපියල් මිලියන 50ක තහවුරු මූල්‍ය සම්බන්ධතාවක් ස්ථාපිත කරන කිසිදු සත්‍යාපිත ලේඛනගත සාක්ෂියක් හමු නොවීය. අන්තර්ජාලයේ ව්‍යාප්ත වන මෙම චෝදනාවට, නිශ්චිත මුදල හෝ චෝදනා කෙරෙන ගනුදෙනුවේ ස්වභාවය සනාථ කිරීමට විශ්වාසනීය මූලාශ්‍ර හෝ සත්‍යාපිත සාක්ෂි නොමැත.

  • ගනුදෙනුව තහවුරු කිරීමට කිසිදු නිල විමර්ශනයක් මෙතෙක් උපුටා දක්වා නොමැත.
  • මෙම චෝදනාව, විශ්වාසනීය මාධ්‍යවේදී හෝ නීතිමය මූලාශ්‍රවලින් නොව, සත්‍යාපනය නොවූ සමාජ මාධ්‍ය සටහන්වලින් ආරම්භ වූ බවක් පෙනී යයි.
  • මෙම නිශ්චිත චෝදනාව සමඟ සෘජුව සම්බන්ධ කිසිදු විධිමත් චෝදනාවක් හෝ නීතිමය කටයුත්තක් වාර්තා වී නොමැත.

පුළුල් සන්දර්භය

දේශපාලන පක්ෂ සහ අපරාධ චරිත සම්බන්ධ කරන චෝදනා ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලනයට අලුත් දෙයක් නොවේ. එවැනි චෝදනා බොහෝ විට මැතිවරණ කාල සීමාවලදී සහ ඉන් අනතුරුව, බොහෝ විට දේශපාලන තරඟකාරිත්වයේ මෙවලම් ලෙස මතු වේ. දැඩි දූෂණ විරෝධී රාජකීය වේදිකාවක් මත බලයට පත් වූ එන්පීපී, පත්වීමෙන් පසු විපක්ෂ මෙහෙයවන ආඛ්‍යානවල විශේෂ ඉලක්කයක් බවට පත්ව ඇත.

අපරාධ චරිත සහ දේශපාලන පක්ෂ සම්බන්ධ සත්‍යාපනය නොවූ මූල්‍ය චෝදනා බරපතල කීර්තිනාශ හානියක් ඇති කළ හැකි අතර, ඒවා සත්‍ය ලෙස පිළිගැනීමට පෙර ලබා ගත හැකි සාක්ෂි සමඟ ප්‍රවේශමෙන් තක්සේරු කළ යුතුය.

නිගමනය

ලබා ගත හැකි තොරතුරු මත පදනම්ව, කාන්ජිපානි ඉම්රාන් සහ එන්පීපී අතර රුපියල් මිලියන 50ක මූල්‍ය සම්බන්ධතාවක් ඇතැයි කියන චෝදනාව තවමත් සනාථ නොවූ එකක් ව පවතී. සමාජ මාධ්‍යවල එවැනි චෝදනා හමු වූ විට ශ්‍රී ලාංකික පාඨකයන් ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙසත්, නිගමනවලට එළඹීමට පෙර සත්‍යාපිත වාර්තාකරණය සෙවීමටත් දැඩි ලෙස දිරිමත් කෙරේ. මෙවැනි සෑම චෝදනාවකදීම මෙන්, නිල හෝ නීතිමය මාර්ග හරහා විශ්වාසනීය සාක්ෂි මතු වුවහොත්, කාරණය බරපතල හා සම්පූර්ණ විමර්ශනයකට ලක් කිරීම සුදුසු වනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොළඹදී ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවෙකු ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් අනතුරුව මරණයට Sinhala

කොළඹදී ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවෙකු ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් අනතුරුව මරණයට

කොළඹදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් අනතුරුව ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවෙකු මරණයට පත් වී ඇති අතර, මෙම සිදුවීම දේශීය ක්‍රීඩා ප්‍රජාව…

13 Aug 2026 Discuss
කුසල් මෙන්ඩිස් හැඩගැස්වූ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් පුහුණුකරු ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ගැටුමකින් අනතුරුව මියයයි Sinhala

කුසල් මෙන්ඩිස් හැඩගැස්වූ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් පුහුණුකරු ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ගැටුමකින් අනතුරුව මියයයි

ජාතික කණ්ඩායමේ පිතිකරු කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ දියුණුවට තීරණාත්මක භූමිකාවක් ඉටු කළ පුහුණුකරුවෙකු ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ගැටුමකදී සිදු වූ තුවාල හේතුවෙන් මියෑමත් සමඟ…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය ප්‍රජාව අතර භීතිය ජනවන බඩවැල් හා ගුදමාර්ග පිළිකා රෝගවල තැති ගන්වන වැඩිවීමක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය ප්‍රජාව අතර භීතිය ජනවන බඩවැල් හා ගුදමාර්ග පිළිකා රෝගවල තැති ගන්වන වැඩිවීමක්

වර්ධනය වන සෞඛ්‍ය අර්බුදයක් ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය ප්‍රජාව රට පුරා බඩවැල් හා ගුදමාර්ග පිළිකා රෝගීන් සංඛ්‍යාව කලබලකාරී ලෙස ඉහළ යමින් පවතින බව පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවීම්…

13 Aug 2026 Discuss