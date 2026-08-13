Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය ප්‍රජාව අතර භීතිය ජනවන බඩවැල් හා ගුදමාර්ග පිළිකා රෝගවල තැති ගන්වන වැඩිවීමක්

13 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය ප්‍රජාව අතර භීතිය ජනවන බඩවැල් හා ගුදමාර්ග පිළිකා රෝගවල තැති ගන්වන වැඩිවීමක්

වර්ධනය වන සෞඛ්‍ය අර්බුදයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය ප්‍රජාව රට පුරා බඩවැල් හා ගුදමාර්ග පිළිකා රෝගීන් සංඛ්‍යාව කලබලකාරී ලෙස ඉහළ යමින් පවතින බව පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරමින් සිටින අතර, මේ තර්ජනය බැරෑරුම් ලෙස සළකා කාලෝචිත වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබාගන්නා ලෙස රෝගීන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කෙරේ.

වෛද්‍යවරුන්ගේ කනස්සල්ල

මහාන්ත්‍ර හා ගුදමාර්ග පිළිකා යන දෙඅංශයම ඇතුළත් වන වර්ණාන්ත්‍ර පිළිකා රෝගය හඳුනාගනු ලබන රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යෑම පිළිබඳව සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන් ගැඹුරු කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කර ඇත. මෙම ඉහළ යන ප්‍රවණතාව හේතුවෙන් විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් ජනතාව දැනුවත් කිරීම වැඩිදියුණු කිරීමටත්, රට පුරා වඩාත් ක්‍රියාශීලී පරීක්ෂණ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමටත් ඉල්ලා සිටිති.

සංඛ්‍යාව ඉහළ යන්නේ ඇයි

තනි නිශ්චිත හේතුවක් හඳුනාගෙන නොමැති නමුත්, රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යෑමට දායක වන බව විශ්වාස කෙරෙන සාධක කිහිපයක් කෙරෙහි වෛද්‍ය විශේෂඥයන් අවධානය යොමු කරති. ඒ අතර:

  • ආහාර රටාවේ වෙනස්කම්, විශේෂයෙන් සකස් කළ හා රතු මස් බහුලව ඇතුළත් ආහාර රටා
  • අක්‍රීය ජීවන රටා හා ශාරීරික ක්‍රියාකාරකම් අඩු වීම
  • ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර ස්ථූලතාව ඉහළ යෑම
  • තන්තු අඩු ආහාර පරිභෝජනය සහ පළතුරු හා එළවළු ප්‍රමාණවත් ලෙස නොගැනීම
  • දැනුවත්භාවය අඩු වීම හා පරීක්ෂණ ලබාගැනීමට දැක්වෙන අකමැත්ත නිසා රෝග හඳුනාගැනීම ප්‍රමාද වීම

කල් තබා හඳුනාගැනීමේ වැදගත්කම

මුල් අවධියේදී හඳුනාගත් විට වර්ණාන්ත්‍ර පිළිකාවෙන් සුවය ලැබීමේ ඉඩකඩ සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ බව වෛද්‍යවරුන් අවධාරණය කරති. කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ රෝගීන් රෝගයේ දියුණු අවස්ථාවල දී ප්‍රතිකාර ලබාගැනීමට පැමිණෙන නිසා ප්‍රතිකාර කිරීම සැලකිය යුතු ලෙස දුෂ්කර වන අතර සුවය ලැබීමේ ඉඩකඩ අඩු වේ.

කල් තබා පරීක්ෂා කරගැනීම සහ කාලෝචිත ශ්‍රේණිගතකිරීම වර්ණාන්ත්‍ර පිළිකාවට එරෙහි සටනේ වඩාත් ඵලදායී ආයුධ ලෙස පවතී. රෝගීන් දිගු කලක් පවතින රෝග ලක්ෂණ නොසළකා හරිනු නොලැබිය යුතු අතර, වෛද්‍යවරයා හමුවීම ප්‍රමාද නොකළ යුතුය.

අවධානය යොමු කළ යුතු රෝග ලක්ෂණ

පහත අනතුරු ඇඟවීමේ ලක්ෂණ ඇති වුවහොත් නිවැරදිව ක්‍රියා කර වෛද්‍යවරයකු හමුවන ලෙස ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට වෛද්‍ය ප්‍රජාව දැඩි ලෙස ඉල්ලා සිටී:

  • බඩවැල් ක්‍රියාකාරිත්වයේ දිගු කාලීන වෙනස්කම්
  • මළ මූත්‍රාවල රුධිරය
  • හේතු රහිත බර අඩු වීම
  • නොනැසෙන උදර වේදනාව හෝ කැක්කුම
  • බඩවැල සම්පූර්ණයෙන් හිස් නොවන බවේ දැනීම

ක්‍රියාමාර්ගයක් සඳහා ඇරයුම

සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සහ පිළිකා විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් රජය සහ පොදු ජනතාව යන දෙපාර්ශ්වයෙන්ම වර්ණාන්ත්‍ර සෞඛ්‍යය ප්‍රමුඛතාවයක් කරගන්නා ලෙස ආයාචනා කරති. ඔවුන් පුළුල් කළ පරීක්ෂණ වැඩසටහන්, රෝග විනිශ්චය පහසුකම් සඳහා වැඩිදියුණු කළ ප්‍රවේශ්‍යතාවය සහ මෙම වැළැක්විය හැකි හා ප්‍රතිකාර කළ හැකි රෝගයේ වර්ධනය වන බර අඩු කර ගැනීම සඳහා ස්ථාවර ජනතා දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපාර ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිති.

ශ්‍රී ලංකාව බෝවන හා බෝ නොවන රෝග යන ද්විත්ව අභියෝගයට මුහුණ දෙමින් සිටින මෙවැනි අවස්ථාවක, වර්ණාන්ත්‍ර පිළිකාව ඉහළ යෑම, පිළිකා වැළැක්වීම, කල් තබා හඳුනාගැනීම සහ සම්පූර්ණ සෙවීම කෙරෙහි රටේ ප්‍රවේශය ශක්තිමත් කිරීමේ හදිසි අවශ්‍යතාවය පිළිබඳ දැඩි මතක් කිරීමක් ලෙස විද්‍යමාන වේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොළඹදී ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවෙකු ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් අනතුරුව මරණයට Sinhala

කොළඹදී ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවෙකු ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් අනතුරුව මරණයට

කොළඹදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් අනතුරුව ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවෙකු මරණයට පත් වී ඇති අතර, මෙම සිදුවීම දේශීය ක්‍රීඩා ප්‍රජාව…

13 Aug 2026 Discuss
කුසල් මෙන්ඩිස් හැඩගැස්වූ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් පුහුණුකරු ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ගැටුමකින් අනතුරුව මියයයි Sinhala

කුසල් මෙන්ඩිස් හැඩගැස්වූ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් පුහුණුකරු ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ගැටුමකින් අනතුරුව මියයයි

ජාතික කණ්ඩායමේ පිතිකරු කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ දියුණුවට තීරණාත්මක භූමිකාවක් ඉටු කළ පුහුණුකරුවෙකු ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ගැටුමකදී සිදු වූ තුවාල හේතුවෙන් මියෑමත් සමඟ…

13 Aug 2026 Discuss
රාජ්‍ය කිරි නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරය වන මිල්කෝ සමාගම රුපියල් බිලියන 1.49ක් වාර්තාගත ලාභයක් ඉපයීමෙන් ඓතිහාසික හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයකට Sinhala

රාජ්‍ය කිරි නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරය වන මිල්කෝ සමාගම රුපියල් බිලියන 1.49ක් වාර්තාගත ලාභයක් ඉපයීමෙන් ඓතිහාසික හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයකට

මිල්කෝ සමාගමේ ඉතිහාසයේ මෙතෙක් ලැබූ ඉහළම නිවුල් ලාභය වාර්තා කෙරේ රාජ්‍ය හිමිකාරිත්වයෙන් පවත්වාගෙන යනු ලබන මිල්කෝ (පුද්) සමාගම 2025 වර්ෂය සඳහා රුපියල් බිලියන…

13 Aug 2026 Discuss