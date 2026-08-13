රාජ්ය කිරි නිෂ්පාදන ව්යාපාරය වන මිල්කෝ සමාගම රුපියල් බිලියන 1.49ක් වාර්තාගත ලාභයක් ඉපයීමෙන් ඓතිහාසික හැරවුම් ලක්ෂ්යයකට
මිල්කෝ සමාගමේ ඉතිහාසයේ මෙතෙක් ලැබූ ඉහළම නිවුල් ලාභය වාර්තා කෙරේ
රාජ්ය හිමිකාරිත්වයෙන් පවත්වාගෙන යනු ලබන මිල්කෝ (පුද්) සමාගම 2025 වර්ෂය සඳහා රුපියල් බිලියන 1.49ක් වන සමාගම් ඉතිහාසයේ ඉහළම නිවුල් ලාභය වාර්තා කර ඇති අතර, එය රජයට අයත් මෙම ව්යාපාරයේ විශිෂ්ට මූල්ය හැරවුමක් ලෙස සැලකේ.
ජාතික කිරි නිෂ්පාදන ක්ෂේත්රයේ ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක්
මෙම ජයග්රහණය මිල්කෝ සමාගමට පමණක් නොව, දිගු කලක් අකාර්යක්ෂමතාවය හා මූල්ය赤字 ගැටලු සමඟ පොරබදමින් සිටින ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය ව්යාපාර ක්ෂේත්රයට ද සුවිශේෂ සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකේ. වාර්තාගත ලාභය සමාගමේ මෙහෙයුම් හා මූල්ය කළමනාකරණයේ සැලකිය යුතු ගුණාත්මක වෙනසක් පිළිබිඹු කරන අතර, අනෙකුත් රාජ්ය ව්යාපාරද එවැනිම ප්රකෘතිය ගමනකට යොමු විය හැකි බවට අපේක්ෂාව දනවයි.
රටේ ප්රධාන රාජ්ය කිරි නිෂ්පාදකයා ලෙස කටයුතු කරන මිල්කෝ සමාගම ඓතිහාසිකව ඉහළ යන赤字 සහ මෙහෙයුම් අභියෝග රාශියකට මුහුණ දී ඇත. එබැවින්, බිලියන රුපියල් ලාභයකට පත් වීම කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයින් හා ප්රතිපත්ති立案 සකසන්නන් විසින් සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් ලෙස දකිනු ලැබේ.
ශ්රී ලංකාවේ කිරි නිෂ්පාදන කර්මාන්තයට මෙයින් ඇති වන ප්රයෝජනය
ශක්තිමත් මූල්ය ප්රතිඵලය ශ්රී ලංකාවේ දේශීය කිරිපාන සැපයුම් දාමය පුරා ධනාත්මක රැල් ආනිශංස ගෙන ඒමට අපේක්ෂිත අතර, සමාගමට අමු ද්රව්ය සපයන දේශීය කිරි ගොවීන් හා නිෂ්පාදකයින්ට ලාභදායී ප්රතිඵල ලබා දිය හැකිය. මූල්යමය ස්ථාවරත්වයෙන් පෝෂිත මිල්කෝ සමාගමකට දේශීය ප්රසම්පාදනයට ඉහළ ආයෝජනයක්, ගොවීන්ට වඩා හිතකර මිලක් සහ ආනයනික කිරිපාන නිෂ්පාදන සමඟ තරඟ කිරීමේ වැඩිදියුණු කළ හැකියාවක් ගෙන ඒමට ශක්ය වේ.
- මිල්කෝ සමාගම 2025 වර්ෂයේ රුපියල් බිලියන 1.49ක නිවුල් ලාභයක් වාර්තා කළේය
- මෙය සමාගම් ඉතිහාසයේ මෙතෙක් වාර්තා වූ ඉහළම නිවුල් ලාභයයි
- මෙම ප්රතිඵලය පෙර වර්ෂවල මූල්ය දුෂ්කරතා හා සසඳන විට සැලකිය යුතු ආපසු හැරවීමක් නියෝජනය කරයි
මිල්කෝ සමාගමේ වාර්තාගත ලාභය, රාජ්ය ව්යාපාර ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කළ විට ඒවා ලාභදායී හා ඵලදායී ජාතික වත්කම් බවට පත් කළ හැකි බවේ පැහැදිලි සාක්ෂියකි.
රාජ්ය ව්යාපාර ප්රතිසංස්කරණය සඳහා පෙළගැස්වීම
ශ්රී ලංකාව, රාජ්ය ව්යාපාර ප්රතිව්යූහගත කර ඒවායේ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීමට ජාත්යන්තර ණය හිමියන් හා ප්රතිසංස්කරණ සනාථ කරන්නන් වෙතින් සැලකිය යුතු පීඩනයකට ලක් ව ඇත. මිල්කෝ සමාගමේ ශක්තිමත් ප්රතිඵල,赤字ය ලාභ ලබන රාජ්ය ආයතන අනිවාර්යයෙන්ම පෞද්ගලීකරණයට යොමු නොකොට ප්රකෘතිමත් කළ හැකි ආකාරය පිළිබඳ ආදර්ශයක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.
මෑත දශකවල මෙරට ලැබූ දරුණුතම මූල්ය අර්බුදයෙන් ප්රකෘතිය ගමනේ නිරත රටක් ලෙස, මිල්කෝ සමාගම වැනි රාජ්ය ආයතනවලින් ලැබෙන ධනාත්මක ප්රතිඵල දේශීය වශයෙන් මෙන්ම ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිසංස්කරණ ප්රගතිය නිරීක්ෂණය කරන ජාත්යන්තර පාර්ශ්ව වෙතින් ද ස්වාගතයට ලක් වීමට ඉඩ ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.