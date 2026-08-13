සම්පත් බැංකුව රු. බිලියන 16.6ක් බදු පසු ලාභයක් සමඟ ශක්තිමත් පළමු භාගය වාර්තා කරයි
2026 වර්ෂයේ පළමු භාගය සම්පත් බැංකුව සඳහා ශක්තිමත් වර්ධනයකින් සමන්විත වේ
සම්පත් බැංකුව 2026 වර්ෂයේ පළමු භාගය සඳහා ඉහළ මූල්ය කාර්යසාධනයක් වාර්තා කර ඇති අතර, 2026 ජූනි 30 දිනෙන් අවසන් වන මාස හයේ කාලපරිච්ඡේදය සඳහා රු. බිලියන 16.6ක බදු පසු ලාභයක් ලබා ගෙන ඇත. මෙම ප්රතිඵලය සියයට 13ක වාර්ෂික වර්ධනයක් නියෝජනය කරන අතර, ශ්රී ලංකාවේ පරිවර්තනීය ආර්ථික පරිසරය තුළ බැංකුවේ ස්ථිතිස්ථාපකත්වය සහ අඛණ්ඩ ගතිවේගය ඉස්මතු කරයි.
මෙහෙයුම් ආදායම සෞඛ්යසම්පන්න ව්යාපාරික ක්රියාකාරකම් පිළිබිඹු කරයි
ණය ප්රදාන, තැන්පතු සහ ගාස්තු පදනම් කරගත් ආදායම් ප්රවාහයන් හරහා පවත්වාගෙන ගිය ව්යාපාරික ක්රියාකාරකම් මගින් හඳුන්වා දෙන ලද බලවත් ව්යාප්තියක් කාලපරිච්ඡේදය සඳහා බැංකුවේ මුළු මෙහෙයුම් ආදායමෙන් ප්රකට විය. සිල්ලර සහ ආයතනික ගනුදෙනුකරුවන් අතර වර්ධනය වන විශ්වාසය මෙන්ම රටේ වැඩිදියුණු වන සාර්ව ආර්ථික තත්ත්වයන්ගෙන් ප්රයෝජන ගැනීමේ බැංකුවේ හැකියාව ද මෙම කාර්යසාධනය සංඥා කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ බැංකු ක්ෂේත්රය සඳහා ධනාත්මක සංඥාවක්
සම්පත් බැංකුවේ අර්ධ වාර්ෂික ප්රතිඵල ලැබෙන්නේ ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය ක්ෂේත්රය වසර ගණනාවක ආර්ථික කැළඹිලිවලින් පසු ක්රමිකව ප්රකෘතිමත් වීමේ ගමනක නියැලී සිටින වේලාවකය. ද්විඅංක ලාභ වර්ධන අනුපාතය, ආයතනය සඳහා පමණක් නොව, පුළුල් බැංකු කර්මාන්තය සඳහා ද, දිරිගන්වන ලද දර්ශකයක් ලෙස බහුලව සැලකේ.
- 2026 H1 සඳහා බදු පසු ලාභය රු. බිලියන 16.6ක් විය
- වාර්ෂික වර්ධනය සියයට 13ක් ලෙස වාර්තා විය
- කාර්යසාධන කාලපරිච්ඡේදය 2026 ජනවාරි සිට ජූනි දක්වා ව්යාප්ත වේ
ක්රමිකව ජාතික ආර්ථික ස්ථායීකරණය සිදු වන කාලපරිච්ඡේදයක් තුළ තිරසාර වර්ධනය, මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාව සහ ගනුදෙනුකරු කේන්ද්රීය සේවා සැපයීම කෙරෙහි බැංකුවේ උපායමාර්ගික අවධානය මෙම ප්රතිඵල පිළිබිඹු කරයි.
අනාගත දැක්ම සූක්ෂ්ම ලෙස ශුභවාදී ව පවතී
ශක්තිමත් පළමු භාගයක් පිටුපස ඇති සම්පත් බැංකුව, වර්ෂයේ දෙවන භාගය තුළ ද තම වර්ධන ගමන පවත්වා ගැනීමට සුදානම්ව සිටී. 2026 ශේෂය පුරා ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය ආයතන හැඩගස්වනු ඇති පොලී අනුපාත චලනයන්, ණය ගුණාත්මක ප්රවණතා සහ පුළුල් රාජ්ය මූල්ය වර්ධනයන් ගෙනහැර දක්වමින් බැංකුව ඉදිරියට යන ආකාරය විශ්ලේෂකයන් සහ කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් හිතාමතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.