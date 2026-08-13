Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සම්පත් බැංකුව රු. බිලියන 16.6ක් බදු පසු ලාභයක් සමඟ ශක්තිමත් පළමු භාගය වාර්තා කරයි

13 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සම්පත් බැංකුව රු. බිලියන 16.6ක් බදු පසු ලාභයක් සමඟ ශක්තිමත් පළමු භාගය වාර්තා කරයි

2026 වර්ෂයේ පළමු භාගය සම්පත් බැංකුව සඳහා ශක්තිමත් වර්ධනයකින් සමන්විත වේ

සම්පත් බැංකුව 2026 වර්ෂයේ පළමු භාගය සඳහා ඉහළ මූල්‍ය කාර්යසාධනයක් වාර්තා කර ඇති අතර, 2026 ජූනි 30 දිනෙන් අවසන් වන මාස හයේ කාලපරිච්ඡේදය සඳහා රු. බිලියන 16.6ක බදු පසු ලාභයක් ලබා ගෙන ඇත. මෙම ප්‍රතිඵලය සියයට 13ක වාර්ෂික වර්ධනයක් නියෝජනය කරන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ පරිවර්තනීය ආර්ථික පරිසරය තුළ බැංකුවේ ස්ථිතිස්ථාපකත්වය සහ අඛණ්ඩ ගතිවේගය ඉස්මතු කරයි.

මෙහෙයුම් ආදායම සෞඛ්‍යසම්පන්න ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරකම් පිළිබිඹු කරයි

ණය ප්‍රදාන, තැන්පතු සහ ගාස්තු පදනම් කරගත් ආදායම් ප්‍රවාහයන් හරහා පවත්වාගෙන ගිය ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරකම් මගින් හඳුන්වා දෙන ලද බලවත් ව්‍යාප්තියක් කාලපරිච්ඡේදය සඳහා බැංකුවේ මුළු මෙහෙයුම් ආදායමෙන් ප්‍රකට විය. සිල්ලර සහ ආයතනික ගනුදෙනුකරුවන් අතර වර්ධනය වන විශ්වාසය මෙන්ම රටේ වැඩිදියුණු වන සාර්ව ආර්ථික තත්ත්වයන්ගෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමේ බැංකුවේ හැකියාව ද මෙම කාර්යසාධනය සංඥා කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු ක්‍ෂේත්‍රය සඳහා ධනාත්මක සංඥාවක්

සම්පත් බැංකුවේ අර්ධ වාර්ෂික ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය ක්‍ෂේත්‍රය වසර ගණනාවක ආර්ථික කැළඹිලිවලින් පසු ක්‍රමිකව ප්‍රකෘතිමත් වීමේ ගමනක නියැලී සිටින වේලාවකය. ද්විඅංක ලාභ වර්ධන අනුපාතය, ආයතනය සඳහා පමණක් නොව, පුළුල් බැංකු කර්මාන්තය සඳහා ද, දිරිගන්වන ලද දර්ශකයක් ලෙස බහුලව සැලකේ.

  • 2026 H1 සඳහා බදු පසු ලාභය රු. බිලියන 16.6ක් විය
  • වාර්ෂික වර්ධනය සියයට 13ක් ලෙස වාර්තා විය
  • කාර්යසාධන කාලපරිච්ඡේදය 2026 ජනවාරි සිට ජූනි දක්වා ව්‍යාප්ත වේ
ක්‍රමිකව ජාතික ආර්ථික ස්ථායීකරණය සිදු වන කාලපරිච්ඡේදයක් තුළ තිරසාර වර්ධනය, මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාව සහ ගනුදෙනුකරු කේන්ද්‍රීය සේවා සැපයීම කෙරෙහි බැංකුවේ උපායමාර්ගික අවධානය මෙම ප්‍රතිඵල පිළිබිඹු කරයි.

අනාගත දැක්ම සූක්ෂ්ම ලෙස ශුභවාදී ව පවතී

ශක්තිමත් පළමු භාගයක් පිටුපස ඇති සම්පත් බැංකුව, වර්ෂයේ දෙවන භාගය තුළ ද තම වර්ධන ගමන පවත්වා ගැනීමට සුදානම්ව සිටී. 2026 ශේෂය පුරා ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය ආයතන හැඩගස්වනු ඇති පොලී අනුපාත චලනයන්, ණය ගුණාත්මක ප්‍රවණතා සහ පුළුල් රාජ්‍ය මූල්‍ය වර්ධනයන් ගෙනහැර දක්වමින් බැංකුව ඉදිරියට යන ආකාරය විශ්ලේෂකයන් සහ කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් හිතාමතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොළඹදී ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවෙකු ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් අනතුරුව මරණයට Sinhala

කොළඹදී ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවෙකු ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් අනතුරුව මරණයට

කොළඹදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් අනතුරුව ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවෙකු මරණයට පත් වී ඇති අතර, මෙම සිදුවීම දේශීය ක්‍රීඩා ප්‍රජාව…

13 Aug 2026 Discuss
කුසල් මෙන්ඩිස් හැඩගැස්වූ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් පුහුණුකරු ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ගැටුමකින් අනතුරුව මියයයි Sinhala

කුසල් මෙන්ඩිස් හැඩගැස්වූ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් පුහුණුකරු ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ගැටුමකින් අනතුරුව මියයයි

ජාතික කණ්ඩායමේ පිතිකරු කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ දියුණුවට තීරණාත්මක භූමිකාවක් ඉටු කළ පුහුණුකරුවෙකු ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ගැටුමකදී සිදු වූ තුවාල හේතුවෙන් මියෑමත් සමඟ…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය ප්‍රජාව අතර භීතිය ජනවන බඩවැල් හා ගුදමාර්ග පිළිකා රෝගවල තැති ගන්වන වැඩිවීමක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය ප්‍රජාව අතර භීතිය ජනවන බඩවැල් හා ගුදමාර්ග පිළිකා රෝගවල තැති ගන්වන වැඩිවීමක්

වර්ධනය වන සෞඛ්‍ය අර්බුදයක් ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය ප්‍රජාව රට පුරා බඩවැල් හා ගුදමාර්ග පිළිකා රෝගීන් සංඛ්‍යාව කලබලකාරී ලෙස ඉහළ යමින් පවතින බව පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවීම්…

13 Aug 2026 Discuss