ශ්රී ලංකාවේ විභාග කේන්ද්රීය අධ්යාපන පද්ධතිය ප්රතිසංස්කරණය කරන ලෙස අග්රාමාත්යවරයා촉구 කරයි
අධ්යාපනයේ පද්ධතිමය වෙනසක් සඳහා ඇමතුමක්
සිසුන්ගේ ජයග්රහණය මැනීමේ ප්රාථමික මිනුම දණ්ඩ ලෙස විභාගවලට අධික ලෙස අවධානය යොමු කරන ආකෘතියකින් ඉවත් වීමේ හදිසි අවශ්යතාව අවධාරණය කරමින්, ශ්රී ලංකාවේ අධ්යාපන පද්ධතිය පුළුල් ප්රතිසංස්කරණවලට ලක් කරන ලෙස අග්රාමාත්යවරයා ඉල්ලීමක් කර ඇත.
දිවයිනේ අධ්යාපනඥයින්, දෙමාපියන් සහ ප්රතිපත්ති විශේෂඥයින් දිගු කලක් තිස්සේ පළ කරමින් සිටි උත්කණ්ඨාවලට ප්රතිචාර දක්වමින්, වර්තමාන විභාග කේන්ද්රීය රාමුව සිසුන්ගේ සම්පූර්ණ හැකියාව දියුණු කිරීමට අපොහොසත් වන බවත්, නූතන ලෝකයේ ඉල්ලීම් සපුරාලීම සඳහා එය මූලික වශයෙන් නැවත සිතා බැලිය යුතු බවත් අග්රාමාත්යවරයා තර්ක කළේය.
කටපාඩම් ඉගෙනීමටත් විභාග ප්රතිඵලවලටත් ඔබ්බෙන්
ශ්රී ලංකාවේ පද්ධතිය දක්ෂ විභාග ප්රවේශකයින් බිහි කළ ද, තරුණ ඉගෙනුම්කරුවන් තුළ විවේචනාත්මක චින්තනය, නිර්මාණශීලිත්වය සහ ප්රායෝගික කුසලතා නිසි ලෙස වර්ධනය කිරීමට අරගල කර ඇති බවට අධ්යාපන විශේෂඥයින් අතර වර්ධනයවන එකඟතාවක් අග්රාමාත්යවරයාගේ ප්රකාශය පිළිබිඹු කරයි.
ප්රතිසංස්කරණ සඳහා වූ මෙම ඇමතුම, ඉතා තරඟකාරී හා වේගයෙන් වෙනස්වන ගෝලීය පරිසරයකට ප්රවේශවන සිසුන් සඳහා හුදෙක් විභාග සමත් වීම දැන් තව දුරටත් ප්රමාණවත් සූදානමක් නොවන බවට ආණ්ඩුවේ ඉහළම මට්ටමේ පිළිගැනීමක් ලෙස සංඥා කරයි.
ප්රතිසංස්කරණ සිසුන්ට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
සුනිශ්චිත ප්රතිපත්ති පියවර තවමත් විස්තරාත්මකව ඉදිරිපත් කර නොමැති වුවද, වෙනස්කම් සඳහා වූ ත්රීව්රය ප්රධාන ක්ෂේත්ර කිහිපයකට අවධානය යොමු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඒවා නම්:
- කුසලතා පදනම් වූ හා අත්දැකීම් ඔස්සේ ඉගෙනීම ඇතුළත් කරමින් විෂය මාලාව පුළුල් කිරීම
- ජාතික විභාගවලට පැවරෙන අසමාන පීඩනය අඩු කිරීම
- පන්ති කාමරවල නිර්මාණශීලී, විශ්ලේෂණාත්මක හා ස්වාධීන චින්තනය දිරිමත් කිරීම
- අධ්යාපන ප්රතිඵල රැකියා හා කර්මාන්ත අවශ්යතා සමඟ වඩාත් සමීපව සම්බන්ධ කිරීම
බොහෝ කලකට පසු ඇතිවූ සංවාදයක්
ශ්රී ලංකාවේ අධ්යාපන ප්රතිසංස්කරණය දශක ගණනාවක් තිස්සේ නැවත නැවතත් මතු වූ විවාද මාතෘකාවක් වී ඇති අතර, දොරටු පාලන යාන්ත්රණ ලෙස සා/පෙළ සහ උ/පෙළ විභාග ප්රතිඵල මත අධික ලෙස රඳා සිටීම, විශේෂයෙන් ගම්බද හා අඩු ආදායම්ලාභී පසුබිම් ඇති සිසුන්ට අවාසිදායක වන ඉහළ පීඩනකාරී පරිසරයක් නිර්මාණය කර ඇති බව විවේචකයින් තර්ක කරයි.
අග්රාමාත්යවරයාගේ මෙම මැදිහත්වීම, ඉදිරි කාලය තුළ අධ්යාපන පරිවර්තනය ජාතික න්යාය පත්රයේ තදින් ස්ථාපිත කරනු ලැබෙන බවට වූ වැදගත් දේශපාලන සංඥාවක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
අධ්යාපනඥයින් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් මෙම ප්රකාශය සාදරයෙන් පිළිගනු ඇති නමුත්, දේශනය සංශ්ලේෂිත ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ගවලට සහ රටේ පාසල් හා ඉගැන්වීමේ බලකාය සඳහා ප්රමාණවත් ආයෝජනයක් බවට පරිවර්තනය වේද යන්න දෙස බොහෝ දෙනෙකු සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ අධ්යාපන පද්ධතිය ඓතිහාසිකව දකුණු ආසියාවේ ශක්තිමත් ඉදිරිදර්ශකයන්ගෙන් එකක් ලෙස සලකනු ලැබ ඇති අතර, ඉහළ සාක්ෂරතා අනුපාත සඳහා ප්රශංසාවට ලක් වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඉහළ සාක්ෂරතාව පමණක් දැන් ප්රමාණවත් නොවන බවත්, අධ්යාපනයේ ගුණාත්මකභාවය හා අදාළත්වය එකවිසිවන සියවසේ ආර්ථිකයේ අවශ්යතාවන් සමඟ සමගාමීව ගමන් කළ යුතු බවත් නිරීක්ෂකයින් සඳහන් කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.