Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගජමුතු රැකට්ටුවක් හෙළිදරව් කිරීමට ගුවන් හමුදා බුද්ධි අංශය දායක වෙයි — කහතගස්දිගිලියේ රුපියල් මිලියන 9ක අකාඩු වෙළඳාමක් නිරාවරණය

11 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගජමුතු රැකට්ටුවක් හෙළිදරව් කිරීමට ගුවන් හමුදා බුද්ධි අංශය දායක වෙයි — කහතගස්දිගිලියේ රුපියල් මිලියන 9ක අකාඩු වෙළඳාමක් නිරාවරණය

පුරාණ මිථ්‍යාවක් මත ගොඩනැගුණු කෝටි ගණනක කළු වෙළඳපොළ ව්‍යාපාරයක් කහතගස්දිගිලියේදී බිඳ වැටුණේ, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව ලබා දුන් තොරතුරක් මත ක්‍රියාත්මක වූ වනජීවී සංරක්ෂණ නිලධාරීන් ගජමුතු නමින් හැඳින්වෙන, රුපියල් මිලියන 9ක් දක්වා වටිනාකමින් ඇති, කිංවදන්තිය බවට පත් ඇතා මුතු ආශ්‍රිත රැකට්ටුවක් සාර්ථකව විනාශ කිරීමෙන් අනතුරුවයි.

ගුවන් හමුදා බුද්ධි අංශය වනජීවී විශේෂ මෙහෙයුමක් අවුළු වයි

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව, වනජීවී සංරක්ෂණ අධිකාරීන් වෙත තීරණාත්මක බුද්ධි තොරතුරු භාරදීමත් සමඟ මෙම සාර්ථකත්වය ළඟා විය. ඒ අනුව නිලධාරීන් මෙම නීති විරෝධී වෙළඳාමට සිදු කළේ යැයි කියනු ලබන අය වෙත ක්ෂණිකව ක්‍රියා කළහ. එකට සම්බන්ධීකරණය කළ මෙම මෙහෙයුමේදී සැකකරුවන් දෙදෙනකු අත්අඩංගුවට ගෙන අනතුරුව මහේස්ත්‍රාත්වරයකු ඉදිරියට ඉදිරිපත් කර රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලදී.

මිථ්‍යාවක් මත ගොඩනැගුණු රැකට්ටුවක්

දකුණු ආසියාතික ජනප්‍රවාදයේ ඇතකුගේ සිරුර තුළ සෑදෙන බව විශ්වාස කෙරෙන දුර්ලභ හා අසාමාන්‍ය ශක්තිමත් මුතු ගලක් ලෙස බොහෝ විට විස්තර කෙරෙන ගජමුතු, දිගු කලක සිටම ගැඹුරු සංස්කෘතික අන්ධ විශ්වාසයන්ට කේන්ද්‍රස්ථානය වී ඇත. එහි පැවැත්ම හෝ කියනු ලබන ගුණාංග සඳහා කිසිදු විශ්වාසනීය විද්‍යාත්මක පදනමක් නොතිබුණද, ධනය, බලය සහ ආරක්ෂාව ගෙන දෙන බව විශ්වාස කරන අයගේ ඉල්ලුම නිසා මෙම මිථ්‍යා වස්තුව කළු වෙළඳපොළේ විශාල මුදල් ප්‍රමාණ අණකරයි.

නීති විරෝධී වෙළෙන්දන් බොහෝ විට මෙම විශ්වාසයන් සූරාකෑමට ලක් කරමින්, නොදන්නා ගැනුම්කරුවන්ට අතිමහත් මිලට ව්‍යාජ හෝ ආදේශක භාණ්ඩ විකිණීම සිදු කරන අතර — මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ වනජීවී ආරක්ෂණ නීති සමඟ භයානක ලෙස ගැටෙන වංචාකාරී ක්‍රියාවලියකි.

සැකකරුවන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරේ

කහතගස්දිගිලියේදී අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුව, රුපියල් මිලියන 9ක ගනුදෙනුවට සම්බන්ධ බව කියනු ලබන පුද්ගලයන් දෙදෙනා අදාළ මහේස්ත්‍රාත්වරයකු ඉදිරියට ඉදිරිපත් කරන ලදී. රැකට්ටුව පිළිබඳ විමර්ශන අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර සැකකරුවන් දෙදෙනාම රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලදී.

වනජීවී සංරක්ෂණ නිලධාරීන් මෙහෙයුමේ සම්පූර්ණ විෂය පථය තීරණය කිරීම සඳහා ගැනුම්කරුවන් සහ මැදිහත්කරුවන්ගේ පුළුල් ජාලයක් නීති විරෝධී වෙළඳාමට සම්බන්ධ විය හැකිද යන්න ඇතුළුව ස්වකීය විමර්ශන දිගටම කරගෙන යයි.

බලධාරීන් මහජනතාව දැනුවත් කරයි

සත්‍ය හෝ ව්‍යාජ වේවා, වනජීවී ප්‍රභවයන්ගෙන් ලබා ගත් බව කියනු ලබන භාණ්ඩ ගනුදෙනු කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ ශාක හා සත්ත්ව ආරක්ෂණ ආඥාපනත යටතේ බරපතල නීතිමය ප්‍රතිවිපාකවලට තුඩු දෙන බව මහජනතාවට මතක් කිරීමට වනජීවී බලධාරීන් මෙම අවස්ථාව ප්‍රයෝජනයට ගෙන ඇත. වනජීවී වෙළඳාමට සම්බන්ධ ඕනෑම සැකසහිත ක්‍රියාකාරකමක් ප්‍රමාදයකින් තොරව අදාළ බලධාරීන් වෙත වාර්තා කරන ලෙස පුරවැසියන්ට නිර්දේශ කෙරේ.

මෙම සාර්ථක මෙහෙයුම, වනජීවී සම්බන්ධ අපරාධ මැඩලීමේදී ඒජන්සි අතර සහයෝගිතාවයේ වටිනාකම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරවන අතර, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ කාලෝචිත බුද්ධි තොරතුරු සැකකරුවන් නීතිය ඉදිරියට ගෙනඒමේදී තීරණාත්මක භූමිකාවක් ඉටු කළ බව ඔප්පු කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න Sinhala

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දෘශ්‍යමාන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සිදුවීමක් හෙට රාත්‍රී අහසේ ග්‍රහලෝක හයක් එකම රේඛාවකට පෙළගැසෙන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සංසිද්ධියක් සිදුවීමට…

11 Aug 2026 Discuss
IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට

දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායමේ සහ බෙංගාල් කණ්ඩායමේ වික්කට් රකින ක්‍රීඩක-පිතිකරු අභිෂේක් පොරෙල්, බලාත්කාරය සම්බන්ධ චෝදනා මත බටහිර බෙංගාල් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට…

11 Aug 2026 Discuss
විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් Sinhala

විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම්

විදේශයන්හි රැකියාවල නිරත වී නැවත පැමිණි පුරවැසියන්ට රාජ්‍ය අයිතිය හිමි වතු සමාගම්වලට අයත් ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කර ඇති අතර, එය රට තුළ නැවත පදිංචි…

11 Aug 2026 Discuss