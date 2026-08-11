ගජමුතු රැකට්ටුවක් හෙළිදරව් කිරීමට ගුවන් හමුදා බුද්ධි අංශය දායක වෙයි — කහතගස්දිගිලියේ රුපියල් මිලියන 9ක අකාඩු වෙළඳාමක් නිරාවරණය
පුරාණ මිථ්යාවක් මත ගොඩනැගුණු කෝටි ගණනක කළු වෙළඳපොළ ව්යාපාරයක් කහතගස්දිගිලියේදී බිඳ වැටුණේ, ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාව ලබා දුන් තොරතුරක් මත ක්රියාත්මක වූ වනජීවී සංරක්ෂණ නිලධාරීන් ගජමුතු නමින් හැඳින්වෙන, රුපියල් මිලියන 9ක් දක්වා වටිනාකමින් ඇති, කිංවදන්තිය බවට පත් ඇතා මුතු ආශ්රිත රැකට්ටුවක් සාර්ථකව විනාශ කිරීමෙන් අනතුරුවයි.
ගුවන් හමුදා බුද්ධි අංශය වනජීවී විශේෂ මෙහෙයුමක් අවුළු වයි
ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාව, වනජීවී සංරක්ෂණ අධිකාරීන් වෙත තීරණාත්මක බුද්ධි තොරතුරු භාරදීමත් සමඟ මෙම සාර්ථකත්වය ළඟා විය. ඒ අනුව නිලධාරීන් මෙම නීති විරෝධී වෙළඳාමට සිදු කළේ යැයි කියනු ලබන අය වෙත ක්ෂණිකව ක්රියා කළහ. එකට සම්බන්ධීකරණය කළ මෙම මෙහෙයුමේදී සැකකරුවන් දෙදෙනකු අත්අඩංගුවට ගෙන අනතුරුව මහේස්ත්රාත්වරයකු ඉදිරියට ඉදිරිපත් කර රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලදී.
මිථ්යාවක් මත ගොඩනැගුණු රැකට්ටුවක්
දකුණු ආසියාතික ජනප්රවාදයේ ඇතකුගේ සිරුර තුළ සෑදෙන බව විශ්වාස කෙරෙන දුර්ලභ හා අසාමාන්ය ශක්තිමත් මුතු ගලක් ලෙස බොහෝ විට විස්තර කෙරෙන ගජමුතු, දිගු කලක සිටම ගැඹුරු සංස්කෘතික අන්ධ විශ්වාසයන්ට කේන්ද්රස්ථානය වී ඇත. එහි පැවැත්ම හෝ කියනු ලබන ගුණාංග සඳහා කිසිදු විශ්වාසනීය විද්යාත්මක පදනමක් නොතිබුණද, ධනය, බලය සහ ආරක්ෂාව ගෙන දෙන බව විශ්වාස කරන අයගේ ඉල්ලුම නිසා මෙම මිථ්යා වස්තුව කළු වෙළඳපොළේ විශාල මුදල් ප්රමාණ අණකරයි.
නීති විරෝධී වෙළෙන්දන් බොහෝ විට මෙම විශ්වාසයන් සූරාකෑමට ලක් කරමින්, නොදන්නා ගැනුම්කරුවන්ට අතිමහත් මිලට ව්යාජ හෝ ආදේශක භාණ්ඩ විකිණීම සිදු කරන අතර — මෙය ශ්රී ලංකාවේ වනජීවී ආරක්ෂණ නීති සමඟ භයානක ලෙස ගැටෙන වංචාකාරී ක්රියාවලියකි.
සැකකරුවන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරේ
කහතගස්දිගිලියේදී අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුව, රුපියල් මිලියන 9ක ගනුදෙනුවට සම්බන්ධ බව කියනු ලබන පුද්ගලයන් දෙදෙනා අදාළ මහේස්ත්රාත්වරයකු ඉදිරියට ඉදිරිපත් කරන ලදී. රැකට්ටුව පිළිබඳ විමර්ශන අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වන අතරතුර සැකකරුවන් දෙදෙනාම රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලදී.
වනජීවී සංරක්ෂණ නිලධාරීන් මෙහෙයුමේ සම්පූර්ණ විෂය පථය තීරණය කිරීම සඳහා ගැනුම්කරුවන් සහ මැදිහත්කරුවන්ගේ පුළුල් ජාලයක් නීති විරෝධී වෙළඳාමට සම්බන්ධ විය හැකිද යන්න ඇතුළුව ස්වකීය විමර්ශන දිගටම කරගෙන යයි.
බලධාරීන් මහජනතාව දැනුවත් කරයි
සත්ය හෝ ව්යාජ වේවා, වනජීවී ප්රභවයන්ගෙන් ලබා ගත් බව කියනු ලබන භාණ්ඩ ගනුදෙනු කිරීම ශ්රී ලංකාවේ ශාක හා සත්ත්ව ආරක්ෂණ ආඥාපනත යටතේ බරපතල නීතිමය ප්රතිවිපාකවලට තුඩු දෙන බව මහජනතාවට මතක් කිරීමට වනජීවී බලධාරීන් මෙම අවස්ථාව ප්රයෝජනයට ගෙන ඇත. වනජීවී වෙළඳාමට සම්බන්ධ ඕනෑම සැකසහිත ක්රියාකාරකමක් ප්රමාදයකින් තොරව අදාළ බලධාරීන් වෙත වාර්තා කරන ලෙස පුරවැසියන්ට නිර්දේශ කෙරේ.
මෙම සාර්ථක මෙහෙයුම, වනජීවී සම්බන්ධ අපරාධ මැඩලීමේදී ඒජන්සි අතර සහයෝගිතාවයේ වටිනාකම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරවන අතර, ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ කාලෝචිත බුද්ධි තොරතුරු සැකකරුවන් නීතිය ඉදිරියට ගෙනඒමේදී තීරණාත්මක භූමිකාවක් ඉටු කළ බව ඔප්පු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.