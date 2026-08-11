CCIB අත්අඩංගුවෙන් පසු ශ්රී ල නි ප මහලේකම් සාගර කාරියවසම් ඇප මත මුදාහැරේ
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ (ශ්රී ල නි ප) හි මහලේකම් සාගර කාරියවසම් මධ්යම අපරාධ විමර්ශන කාර්යාංශය (CCIB) විසින් අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුව ඇප මත මුදාහරිනු ලැබ ඇත.
රාජපක්ෂ දේශපාලන පවුල විසින් ආරම්භ කරන ලද පාලක පක්ෂයේ ප්රධාන පරිපාලන නිලධාරියා ලෙස කටයුතු කරන කාරියවසම්, CCIB විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඉන් අනතුරුව අධිකරණය විසින් ඇප මත මුදාහරිනු ලැබ ඇත.
මෑත වසරවල ශ්රී ල නි ප ජාතික දේශපාලනයේ කේන්ද්රීය භූමිකාවක් ඉටු කළ බැවින්, මෙසේ著名 දේශපාලන පෞද්ගලිකයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන නිදහස් කිරීම ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන ක්ෂේත්රය පුරා සැලකිය යුතු අවධානයක් ඇති කර ඇත.
රටේ හේතාශ්රිත හා සංකීර්ණ අපරාධ විමර්ශන හසුරුවන මධ්යම අපරාධ විමර්ශන කාර්යාංශය, ජාරී විමර්ශනයන්හි කොටසක් ලෙස කාරියවසම් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති නමුත් චෝදනාවල සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත.
ඇප මත මුදාහැරීම මඟින් නීතිමය කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යන අතරතුර කාරියවසම්ට නිදහසේ සිටීමට හැකියාව ලැබේ. නඩුව අධිකරණ ක්රමය හරහා ඉදිරියට ගෙන යන විට ඉදිරි අධිකරණ දිනයන් නිවේදනය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ ජ්යෙෂ්ඨ දේශපාලන පෞද්ගලිකයන් දිගටම පරීක්ෂාවට ලක්වන මෙම කාලය තුළ, රටේ ප්රධාන දේශපාලන ස්ථාපිතයන් සමඟ සම්බන්ධ පුද්ගලයන් කෙරෙහි බලධාරීන් පීඩනය දිගටම පවත්වාගෙන යන අවස්ථාවක මෙම සිදුවීම සිදුවී ඇත.
CCIB විසින් විමර්ශන ඉදිරියට ගෙන යනු ලබන විට වැඩිදුර විස්තර අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.