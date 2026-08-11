Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

CCIB අත්අඩංගුවෙන් පසු ශ්‍රී ල නි ප මහලේකම් සාගර කාරියවසම් ඇප මත මුදාහැරේ

11 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
CCIB අත්අඩංගුවෙන් පසු ශ්‍රී ල නි ප මහලේකම් සාගර කාරියවසම් ඇප මත මුදාහැරේ

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ (ශ්‍රී ල නි ප) හි මහලේකම් සාගර කාරියවසම් මධ්‍යම අපරාධ විමර්ශන කාර්යාංශය (CCIB) විසින් අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුව ඇප මත මුදාහරිනු ලැබ ඇත.

රාජපක්ෂ දේශපාලන පවුල විසින් ආරම්භ කරන ලද පාලක පක්ෂයේ ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරියා ලෙස කටයුතු කරන කාරියවසම්, CCIB විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඉන් අනතුරුව අධිකරණය විසින් ඇප මත මුදාහරිනු ලැබ ඇත.

මෑත වසරවල ශ්‍රී ල නි ප ජාතික දේශපාලනයේ කේන්ද්‍රීය භූමිකාවක් ඉටු කළ බැවින්, මෙසේ著名 දේශපාලන පෞද්ගලිකයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන නිදහස් කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන ක්ෂේත්‍රය පුරා සැලකිය යුතු අවධානයක් ඇති කර ඇත.

රටේ හේතාශ්‍රිත හා සංකීර්ණ අපරාධ විමර්ශන හසුරුවන මධ්‍යම අපරාධ විමර්ශන කාර්යාංශය, ජාරී විමර්ශනයන්හි කොටසක් ලෙස කාරියවසම් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති නමුත් චෝදනාවල සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත.

ඇප මත මුදාහැරීම මඟින් නීතිමය කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යන අතරතුර කාරියවසම්ට නිදහසේ සිටීමට හැකියාව ලැබේ. නඩුව අධිකරණ ක්‍රමය හරහා ඉදිරියට ගෙන යන විට ඉදිරි අධිකරණ දිනයන් නිවේදනය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ දේශපාලන පෞද්ගලිකයන් දිගටම පරීක්ෂාවට ලක්වන මෙම කාලය තුළ, රටේ ප්‍රධාන දේශපාලන ස්ථාපිතයන් සමඟ සම්බන්ධ පුද්ගලයන් කෙරෙහි බලධාරීන් පීඩනය දිගටම පවත්වාගෙන යන අවස්ථාවක මෙම සිදුවීම සිදුවී ඇත.

CCIB විසින් විමර්ශන ඉදිරියට ගෙන යනු ලබන විට වැඩිදුර විස්තර අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න Sinhala

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දෘශ්‍යමාන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සිදුවීමක් හෙට රාත්‍රී අහසේ ග්‍රහලෝක හයක් එකම රේඛාවකට පෙළගැසෙන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සංසිද්ධියක් සිදුවීමට…

11 Aug 2026 Discuss
IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට

දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායමේ සහ බෙංගාල් කණ්ඩායමේ වික්කට් රකින ක්‍රීඩක-පිතිකරු අභිෂේක් පොරෙල්, බලාත්කාරය සම්බන්ධ චෝදනා මත බටහිර බෙංගාල් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට…

11 Aug 2026 Discuss
විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් Sinhala

විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම්

විදේශයන්හි රැකියාවල නිරත වී නැවත පැමිණි පුරවැසියන්ට රාජ්‍ය අයිතිය හිමි වතු සමාගම්වලට අයත් ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කර ඇති අතර, එය රට තුළ නැවත පදිංචි…

11 Aug 2026 Discuss