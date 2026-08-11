රු. 600 ගමනාගමන දීමනාව නොවෙනස්ව පැවතීම හේතුවෙන් ග්රාම නිලධාරීන් අසනීප නිවාඩු උද්ඝෝෂණයක් දියත් කරයි
සඳුදා දිනයේ සමස්ත ශ්රී ලංකාව පුරා ග්රාම නිලධාරී (ග්රාම නි.) නිලධාරීන් එකමුතුව අසනීප නිවාඩු ව්යාපාරයක් දියත් කිරීමත් සමඟ රාජ්ය පරිපාලනයේ පහළම මට්ටමේ යාන්ත්රණය අර්ධ වශයෙන් අඩාල වූ අතර, ජනතාවට සමීපතම පරිපාලන ජාලය සම්පූර්ණ ස්තම්භනයකට ලක් විය.
දිගු කලක් පැවත එන ගැටලුවක්
මෙම ආරවුලේ මූලික හේතුව වන්නේ 2018 වර්ෂයේ සිට රු. 600 ක් ලෙස කිසිදු වෙනසකින් තොරව පවතින ගමනාගමන දීමනාවයි — ගත වූ වසර කිහිපය තුළ ජීවන වියදම හා ඉන්ධන මිල තියුණු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බැවින් මෙම දීමනාව ඉතා ම ناکාෆු බව ග්රාම නිලධාරී නිලධාරීන් අවධාරණය කරති.
ග්රාම නිලධාරී නිලධාරීන් රජයේ සහ සාමාන්ය ජනතාව අතර සෘජු සම්බන්ධකාරීත්වය ඉටු කරන අතර, සහතික නිකුත් කිරීම, සහන කටයුතු සම්බන්ධීකරණය සහ ග්රාම මට්ටමේ සිවිල් වාර්තා නඩත්තු කිරීම ඇතුළු අත්යවශ්ය සේවාවන් රාශියක් ඔවුන් විසින් සිදු කෙරේ. ඔවුන්ගේ නොපැමිණීම, එක් දිනකට පමණිලා, ඔවුන්ගේ සේවාවන් මත රඳා පවතින දහස් ගණන් පදිංචිකරුවන්ට දැඩි ලෙස දැනෙයි.
නිලධාරීන් හදිසි සංශෝධනයක් ඉල්ලා සිටිති
ක්ෂේත්ර කටයුතු ඉටු කිරීමේදී ඔවුන් දරන සැබෑ ගමනාගමන වියදම් පියවා ගැනීමට වර්තමාන දීමනා අනුපාතය කිසිසේත් ප්රමාණවත් නොවන බව පෙන්වා දෙමින් ග්රාම නිලධාරී නිලධාරීන් දැන් දීමනාව ක්ෂණිකව හා සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නැංවීමට ඉල්ලා සිටිති. ග්රාම නිලධාරීන් බොහෝ දෙනෙකු පුළුල් භූගෝලීය ප්රදේශ ආවරණය කිරීමේ වගකීම දරන බැවින්, විශ්වාසදායක ප්රවාහනය ඔවුන්ට සුඛ සාධනයක් නොව, රාජකාරිමය අවශ්යතාවයකි.
රු. 600 ක දීමනාවට 2018 සිට කිසිදු වෙනසක් සිදු වී නොමැති අතර, ඒ කාලය තුළ ඉන්ධන, නඩත්තු, ආහාර ඇතුළු සෙසු සියල්ල කිහිප ගුණයකින් ඉහළ ගොස් ඇත.
පොදු සේවාවන්ට සිදු වූ බලපෑම
අසනීප නිවාඩු ව්යාපාරය ග්රාම මට්ටමේ දෛනික පරිපාලන කටයුතු අඩාල කර ඇති අතර, කාර්යාල ශූන්ය ව ඇති බව හා සාමාන්ය සහතික කිරීමේ කටයුතු ස්ථගිත ව ඇති බව ජනතාවට අත්විඳීමට සිදු වී ඇත. ජනසමාජ නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, ඉතා අවදානමට ලක් වූ ජන කොටස් — වැඩිහිටියන්, ග්රාමීය ප්රජාවන් සහ හදිසි ලිපි ලේඛන අවශ්ය අය — ය, සෑම විටෙකම එවැනි බාධා කිරීම් වල දරුණු ම ප්රතිඵල විඳීමට සිදු වන්නේ.
- ග්රාම නිලධාරී කාර්යාල මගින් ජනතා සුභසාධනයට ඉතා වැදගත් උප්පැන්න, මරණ සහ පදිංචි සහතික නිකුත් කෙරේ
- ග්රාම මට්ටමේ සහන හා ආපදා ප්රතිචාර සම්බන්ධීකරණය ග්රාම නිලධාරී නිලධාරීන් විසින් කළමනාකරණය කෙරේ
- ස්ථගිත සේවාවන් හේතුවෙන් දිනපතා දිවයින පුරා දහස් ගණනක් පුරවැසියන්ට බලපෑම් සිදු වේ
රජය තවමත් ප්රතිචාර දක්වා නැත
සඳුදා සවස වන විටත්, නිලධාරීන්ගේ ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් අදාළ රජයේ බලධාරීන් විසින් කිසිදු නිල ප්රතිචාරයක් ඉදිරිපත් කර නොතිබිණි. ව්යාපාරය සංසිඳෙන බවක් නොපෙනෙන බැවින්, රට පුරා පරිපාලන ජාලය තුළ කඩාකප්පල්කම් තවදුරටත් ගැඹුරු වීමට පෙර ග්රාම නිලධාරී නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා කොට ගැටලුව නිරාකරණය කරන ලෙස පරිපාලනය වෙත දැඩි පීඩනයක් එල්ල වෙමින් පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.