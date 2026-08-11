Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දේශීය රියල් එස්ටේට් අංශය ඉහළ යාමත් සමඟ කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ එකදිගට සැසි හතරක් ජයග්‍රාහී වෙයි

11 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දේශීය රියල් එස්ටේට් අංශය ඉහළ යාමත් සමඟ කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ එකදිගට සැසි හතරක් ජයග්‍රාහී වෙයි

බදාදා දිනයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉහළ යාමේ ගතිය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන ගිය අතර, කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ආයෝජක විශ්වාසය ගොඩනැංවීමේ මූලික原動力 ලෙස රියල් එස්ටේට් අංශය ඉස්මතු වෙමින්, එකදිගටම සිව්වන වෙළෙඳ සැසිය සඳහා ද ලාභ වාර්තා විය.

රියල් එස්ටේට් අංශය රැලිය මෙහෙයවයි

දේපළ සම්බන්ධිත කොටස් සඳහා ආයෝජකයන්ගේ වර්ධනය වන ඇල්ම මෙම අඛණ්ඩ රැලිය පිළිබිඹු කරන අතර, රියල් එස්ටේට් කවුන්ටර සැලකිය යුතු ඉහළ යාමක් පෙන්නුම් කරමින් පුළුල් වෙළෙඳපොළ දර්ශක ඉහළට ගෙන ගියේය. සිව්-සැසි ජයග්‍රාහී රැල්ල, මෑත සතිවල දේශීය කොටස් හුවමාරුවේ දක්නට ලැබුණු වඩාත් ස්ථාවර ධනාත්මක කාර්ය සාධන කාල සීමාවන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකේ.

වෙළෙඳපොළ විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දුන්නේ, වසර ගණනාවක මූල්‍ය කලබලකාරී තත්ත්වයන්ට අනුව රට ක්‍රමක්‍රමයෙන් ආර්ථික සුවය ලබා ගනිමින් සිටීමත් සමඟ අංශය පිළිබඳ හැඟීම් වැඩිදියුණු වීමත් සමඟ, සිල්ලර හා ආයතනික ආයෝජකයන් දෙඅංශයෙන්ම රියල් එස්ටේට් අංශය කෙරෙහි අලුතින් අවධානය යොමු කෙරෙමින් ඇති බවයි.

පුළුල් වෙළෙඳපොළ හැඟීම ධනාත්මකව පවතී

වැඩිදියුණු වෙමින් පවතින සාර්ව ආර්ථික දර්ශක, අඩු වෙමින් පවතින උද්ධමනය සහ ස්ථාවර වෙමින් පවතින පොලී අනුපාත යන සංයෝජනයෙන් කොළඹ කොටස් හුවමාරුව ප්‍රයෝජන ලබමින් සිටී — ස්ථාවර ආදායම් උපකරණ හා සසඳන විට කොටස් වෙළෙඳපොළ වෙත ප්‍රාග්ධන ප්‍රවාහය දිරිගන්වන ලෙස ඓතිහාසිකව ක්‍රියා කර ඇති කොන්දේසි මෙම වේ.

මෑත සැසිවල ආයෝජක සහභාගිත්වය කැපීපෙනෙන ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති අතර, මේ වසරේ මුල් භාගයේ දක්නට ලැබුණු මන්දගාමී මට්ටම් හා සසඳන විට වඩාත් ක්‍රියාශීලී වෙළෙඳ පරිසරයක් පිළිබිඹු කරමින් පිරිවැටුම් සංඛ්‍යා ඉහළ ගොස් තිබේ.

ප්‍රකෘතිය ලබා ගැනීමේ කතාව ඉදිරියට යයි

ජාත්‍යන්තර මුද්‍රා අරමුදලේ සහාය ඇතිව ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් ආර්ථික ස්ථාවරීකරණ වැඩසටහන, වෙළෙඳපොළ සහභාගිකයන් අතර වඩාත් ශුභවාදී දෘෂ්ටිකෝණයකට දායක වී ඇත. රජය ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන විට, රියල් එස්ටේට්, බැංකු සහ පාරිභෝගික භාණ්ඩ වැනි අංශ වැඩිම අවධානය ආකර්ෂණය කරන ඒවා අතර වේ.

කෙසේ වෙතත්, කෙටිකාලීන ප්‍රවණතාව දිරිදායක වුවද, ඉදිරි සැසිවල අස්ථාවරත්වයක් ඇති කළ හැකි ගෝලීය ආර්ථික බාධාවන් සහ දේශීය මූල්‍ය පීඩනයන් පිළිබඳව ආයෝජකයන් සිහිකල් ව සිටිය යුතු බව විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවයි.

වර්තමාන ජයග්‍රාහී රැල්ල ඉදිරි සතිවල ද පවත්වාගෙන යා හැකිද යන්න වෙළෙඳපොළ සහභාගිකයන් තක්සේරු කරන විට, කොළඹ කොටස් හුවමාරුව ඉතා සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න Sinhala

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දෘශ්‍යමාන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සිදුවීමක් හෙට රාත්‍රී අහසේ ග්‍රහලෝක හයක් එකම රේඛාවකට පෙළගැසෙන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සංසිද්ධියක් සිදුවීමට…

11 Aug 2026 Discuss
IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට

දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායමේ සහ බෙංගාල් කණ්ඩායමේ වික්කට් රකින ක්‍රීඩක-පිතිකරු අභිෂේක් පොරෙල්, බලාත්කාරය සම්බන්ධ චෝදනා මත බටහිර බෙංගාල් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට…

11 Aug 2026 Discuss
විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් Sinhala

විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම්

විදේශයන්හි රැකියාවල නිරත වී නැවත පැමිණි පුරවැසියන්ට රාජ්‍ය අයිතිය හිමි වතු සමාගම්වලට අයත් ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කර ඇති අතර, එය රට තුළ නැවත පදිංචි…

11 Aug 2026 Discuss