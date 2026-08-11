හම්බන්තොට සූර්ය බලශක්ති ව්යාපෘති මොනර වාසස්ථාන විනාශය පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීමකට තුඩු දෙයි
ශ්රී ලංකාව හම්බන්තොට දිස්ත්රික්කය තුළ සූර්ය බලශක්ති ව්යාපෘති 17ක් සංවර්ධනය කිරීමට සැලසුම් සකස් කර ඇති අතර, මෙම පියවර රටේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති අභිලාෂයන් වේගවත් කිරීමට ඉවහල් වනු ඇතත්, එමෙන්ම එය කලාපයේ දේශීය පඳුරු බිම් පරිසර පද්ධතිවල ඉරණම සම්බන්ධයෙන් සංරක්ෂණවාදීන් සහ වනජීවී විශේෂඥයන් අතර ක්රමයෙන් වර්ධනය වන කනස්සල්ලකට ද හේතු වී ඇත.
පුනර්ජනනීය බලශක්ති ඉලක්ක සූර්ය ව්යාප්තිය සත්කාරක කරයි
සැලසුම් කර ඇති මෙම ස්ථාපනයන් ශ්රී ලංකාව ෆොසිල් ඉන්ධන වෙතින් ඉවත් වී ජාතික විදුලි බල ජාලයේ පුනර්ජනනීය බලශක්තියේ කොටස සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නැංවීම සඳහා ගන්නා පුළුල් ප්රයත්නයේ කොටසක් වේ. විශාල විවෘත භූමි විස්තාරයන් සහ ඉහළ සූර්ය විකිරණ මට්ටම් සහිත හම්බන්තොට, විශාල පරිමාණ ප්රකාශ ජෛව සංවර්ධනය සඳහා ප්රමුඛ ස්ථානයක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.
බලධාරීන් මෙම මුලපිරීම බලශක්ති ස්වාධීනත්වය සහ දිගුකාලීන ආර්ථික ස්ථිරස්ථාවිත්වය කරා ළඟා වීමේ තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, විශේෂයෙන් රට මෑත වසරවල දිවයිනට ග්රාස කළ දරුණු මූල්ය අර්බුදයෙන් සකුරා ගැනීම තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙන යන සන්දර්භය තුළ මෙය වැදගත් වේ.
පඳුරු බිම් ඉවත් කිරීම මොනරා ජනගහනයට තර්ජනයක් වෙයි
කෙසේ වෙතත්, සූර්ය යටිතල පහසුකම් සඳහා නියම කර ඇති ඒ භූමිප්රදේශයන්ම ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිරූපී හා බහුලව ගෞරවනීය පක්ෂියා වන ඉන්දීය මොනරාගේ සැලකිය යුතු ජනගහනයන්ට නිවහනක් වේ. හම්බන්තොටේ වියළි පඳුරු බිම් මෙම පක්ෂීන්ට අත්යවශ්ය ආහාර සෙවීමේ, කූඩු බැඳීමේ සහ රැකවරණ ලබා ගැනීමේ වාසස්ථාන සපයයි. සූර්ය පැනල සඳහා මාර්ගය සකස් කිරීමට කෙරෙන විශාල පරිමාණ ඉවත් කිරීම් ඒවාට ලබා ගත හැකි භූමිය අර්ථවත් ලෙස සීමා කළ හැකිය.
වනජීවී සංරක්ෂකයින් අනතුරු අඟවන්නේ, එකම කලාපයේ කේන්ද්රගත වූ වෙනම ව්යාපෘති 17ක සමුච්චිත ප්රතිඵලය, තනි ව්යාපෘති තක්සේරු මගින් නිසි ලෙස ග්රහණය කර ගැනීමට නොහැකි වනු ඇති පරිමාණයකින් වාසස්ථාන ඛණ්ඩනය කර පිරිහිය හැකි බවයි.
සංවර්ධනය සහ සංරක්ෂණය අතර සමතුලිතතාව
මෙම තත්ත්වය දකුණු ආසියාව පුරා ක්රමයෙන් සාමාන්ය බවට පත් වෙමින් පවතින ගැටුමක් ඉස්මතු කරයි — එක් අතෙකින් පිරිසිදු බලශක්ති යටිතල පහසුකම් ව්යාප්ත කිරීමේ හදිසි අවශ්යතාව සහ අනෙක් අතෙකින් ජෛව විවිධත්වය ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම.
සංරක්ෂණවාදීන් රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, යෝජිත සෑම ස්ථානයක් සඳහාම සම්පූර්ණ හා විනිවිදභාවී පරිසර බලපෑම් තක්සේරු ක්රියාත්මක කරන ලෙසත්, සංවේදී පඳුරු බිම් ප්රදේශ මත බලපෑම අවම කළ හැකි විකල්ප සැකසුම් ගවේෂණය කරන ලෙසත්ය. යෝජනාවලට දිරාපත් වූ හෝ පූර්වයෙන් සංවර්ධනය කළ ඉඩම් ප්රමුඛත්වයට ගැනීම මෙන්ම මතුපිට සහ පාවෙන සූර්ය ස්ථාපනයන් ද ඇතුළත් වේ.
ශ්රී ලංකාව හරිත ආර්ථිකයක් ගොඩනැංවීමට කටයුතු කරන මෙම සන්දර්භය තුළ, නිරීක්ෂකයින් අවධාරණය කරන්නේ රටේ පාරිසරික කැපවීම් කාබන් අඩු කිරීමෙන් ඔබ්බට ව්යාප්ත විය යුතු බවත්, හම්බන්තොට දිවයිනේ වඩාත් සුවිශේෂ පාරිසරික කලාපවලින් එකක් ලෙස සලකනු ලබන විවෘත තැනිතලා සහ වියළි වනාන්තර ඇතුළු රටේ අතිශය සුවිශේෂ ස්වාභාවික උරුමයේ සම්පූර්ණ ඉසව් 망ආවරණය කළ යුතු බවත්ය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.