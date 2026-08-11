Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බන්ධනාගාර කෝලාහල හේතුවෙන් රුපියල් මිලියන 255කට අධික විනාශයක් — රජය හෙළිකරයි

11 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බන්ධනාගාර කෝලාහල හේතුවෙන් රුපියල් මිලියන 255කට අධික විනාශයක් — රජය හෙළිකරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පහක් පුරා මෑතකදී ඇති වූ කලබලකාරී තත්ත්වයන් හේතුවෙන් සිදු වූ දේපළ හානිය රුපියල් මිලියන 255 ඉක්මවා ඇති බව බලධාරීන් හෙළිකර ඇති අතර, මෙය රටේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය සසල කළ කලබලකාරී සිදුවීම්වල භයානක බව මනාව ඉස්මතු කරයි.

බන්ධනාගාර කිහිපයක් පුරා ව්‍යාප්ත වූ විනාශය

බන්ධනාගාර සංකීර්ණ පහක් තුළ එකවරම හෝ අඛණ්ඩව ඇති වූ මෙම ප්‍රචණ්ඩත්වය, යටිතල පහසුකම් සහ රාජ්‍ය දේපළ සඳහා සැලකිය යුතු හානියක් ඇති කළේය. බලපෑමට ලක් වූ ස්ථාන අතරින් මීගමුව බන්ධනාගාරය, කලබලකාරී සිදුවීම් අතරතුර විශාල හානියකට ලක් වූ ආයතනයක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.

රුපියල් මිලියන 255 ලෙස ගණන් බලා ඇති මෙම ඇස්තමේන්තුව, බලපෑමට ලක් වූ බන්ධනාගාරවල ගොඩනැගිලි, උපකරණ සහ අනෙකුත් රාජ්‍ය වත්කම් සඳහා සිදු වූ හානියේ වටිනාකම පිළිබිඹු කරන අතර, දැනටමත් පීඩාවට පත් බන්ධනාගාර පද්ධතිය කෙරෙහි දැවැන්ත මූල්‍ය බරක් ද පැටවෙයි.

බන්ධනාගාර කළමනාකරණය පිළිබඳ බරපතළ ප්‍රශ්න

මෙම සිදුවීම් හේතුවෙන්, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරවල පවතින තත්ත්වයන් සහ මෙම ස්ථානවල පිළිවෙල පවත්වා ගැනීමේ බලධාරීන්ගේ ශක්‍යතාව පිළිබඳව නීතිනිර්මාතෘන්, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ පොදු ජනතාව අතර බරපතළ ප්‍රශ්න මතු වී ඇත.

  • කලබල සිදුවීම් කාලය තුළ බන්ධනාගාර පහකට බලපෑම් එල්ල විය
  • මුළු දේපළ හානිය රුපියල් මිලියන 255 ඉක්මවන බව ගණන් බලා ඇත
  • මීගමුව බන්ධනාගාරය හානියට ලක් වූ ස්ථාන අතර වේ

බන්ධනාගාරවල අධික ජනාකීර්ණ බව, දුෂ්කර ජීවන තත්ත්වයන් සහ රඳවා සිටින අය අතර ඇති ආතතීන්, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ කලින් කලට ඇති වන කලබලකාරී සිදුවීම්වලට මූලික හේතු ලෙස දිගු කලක් තිස්සේ සඳහන් කර ඇත. අර්ථවත් ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ නොමැති නම්, එවැනි සිදුවීම් නැවත සිදු වීමට ඉඩ ඇති බවට නිරීක්ෂකයෝ අනතුරු අඟවති.

රජයේ ප්‍රතිචාරය අපේක්ෂාවෙන්

නිලධාරීන් හානිවල ඇස්තමේන්තු තහවුරු කර ඇතත්, අලුත්වැඩියාව,책임වාදිත්ව ක්‍රමවේද සහ දිගු කාලීන බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා වූ සැලසුම් දක්වමින් සම්පූර්ණ රජයේ ප්‍රතිචාරයක් තවමත් නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කර නොමැත. ප්‍රචණ්ඩත්වයට දායක වූ ක්ෂණික හානිය සහ පුළුල් පද්ධතිමය ගැටලු දෙකම විසඳීමට බලධාරීන් අදහස් කරන ආකාරය පිළිබඳ සාධාරණ ප්‍රකාශනයක් ලැබීමට ජනතාව සහ බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රජාවන් අපේක්ෂාවෙන් සිටිති.

ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා අඛණ්ඩව කටයුතු කරන මෙම අවස්ථාවේ, විනාශය හේතුවෙන් ඇති වූ මූල්‍ය වියදම රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරය කෙරෙහි වැඩිදුර පීඩනයක් ඇති කරන අතර, වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේ හදිසිය ඊටත් වඩා තීව්‍ර කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න Sinhala

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දෘශ්‍යමාන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සිදුවීමක් හෙට රාත්‍රී අහසේ ග්‍රහලෝක හයක් එකම රේඛාවකට පෙළගැසෙන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සංසිද්ධියක් සිදුවීමට…

11 Aug 2026 Discuss
IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට

දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායමේ සහ බෙංගාල් කණ්ඩායමේ වික්කට් රකින ක්‍රීඩක-පිතිකරු අභිෂේක් පොරෙල්, බලාත්කාරය සම්බන්ධ චෝදනා මත බටහිර බෙංගාල් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට…

11 Aug 2026 Discuss
විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් Sinhala

විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම්

විදේශයන්හි රැකියාවල නිරත වී නැවත පැමිණි පුරවැසියන්ට රාජ්‍ය අයිතිය හිමි වතු සමාගම්වලට අයත් ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කර ඇති අතර, එය රට තුළ නැවත පදිංචි…

11 Aug 2026 Discuss