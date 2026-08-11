Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය වසා තැබීම දිගටම ක්‍රියාත්මක වීමත් සමඟ තෙල් මිල සහ ගෝලීය කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉහළට

11 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය වසා තැබීම දිගටම ක්‍රියාත්මක වීමත් සමඟ තෙල් මිල සහ ගෝලීය කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉහළට

හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය ඉක්මනින් නැවත විවෘත වීමේ අපේක්ෂාවන් ක්‍රමයෙන් දුර්වල වෙමින් පවතින බැවින්, ගෝලීය තෙල් මිල සහ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉහළ ගොස් ඇති අතර, ජාත්‍යන්තර බලශක්ති වෙළෙඳපොළ හරහා කම්පනයන් ව්‍යාප්ත වෙමින් ලොව පුරා සැපයුම් බාධාවන් පිළිබඳ නැවුම් කනස්සල්ල මතු වී තිබේ.

නැවත විවෘත කිරීමේ බලාපොරොත්තු කඩා වැටෙයි

මෙම නවතම මිල ඉහළ යෑම, පසුගිය සතියේ සටහන් වූ කෙටි පහත වැටීමකට අනතුරුව ඇති වූවකි. එම කාලය තුළ තෙහෙරානය, තීරණාත්මක ජල මාර්ගය ඔස්සේ ගමනාගමනය යළි ස්ථාපිත කිරීමේ කොන්දේසි ලෙස එක්සත් ජනපදයට ඉල්ලීම් මාලාවක් ඉදිරිපත් කළේය. ඉරානය ඉදිරිපත් කළ කොන්දේසිවලට හමුදා තර්ජන අවසන් කිරීම, ආර්ථික සම්බාධක ඉවත් කිරීම සහ නැවත විවෘත කිරීම සලකා බැලීමට පෙර මූල්‍ය වන්දි ගෙවීම ඇතුළත් බව වාර්තා වේ.

සාකච්ඡා ඇණහිටි බවක් පෙනී යෙමින් ක්ෂණික විසඳුමක් නොපෙනෙන තත්ත්වය තුළ, ගනුදෙනුකරුවන් සහ ආයෝජකයන් තියුණු ලෙස ප්‍රතිචාර දක්වා ඇති අතර, ශුද්ධ තෙල් මිල ඉහළ නංවමින් බලශක්තිය හා සම්බන්ධ අංශවල කොටස් අගයන් ඉහළ ගොස් ඇත.

ගෝලීය වැදගත්කමක් සහිත තීරණාත්මක ජල සන්ධිය

හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය ලෝකයේ උපායමාර්ගික වශයෙන් ඉතාමත් වැදගත් ද්‍රෝණි මාර්ගවලින් එකකි. ලොව දෛනිකව ප්‍රවාහනය කෙරෙන තෙල් සැපයුමෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් ගලා යන්නේ මෙම ජල මාර්ගය ඔස්සේය. ඕනෑම දිගු කාලීන වසා දැමීමක්, ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු බලශක්තිය මත යැපෙන ආර්ථිකයන්ට දැඩි ප්‍රතිවිපාක ගෙනෙනු ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාව විදුලිය ජනනය සහ ප්‍රවාහන අංශ පවත්වා ගෙන යාමට ඉන්ධන ආනයනය මත බෙහෙවින් රඳා පවතී.

  • ආසන්න කාලීන විසඳුමක් ලැබෙතැයි යන අපේක්ෂාවන් අඩු වීමත් සමඟ තෙල් මිල ඉහළ ගොස් ඇත
  • ඇමෙරිකානු සම්බාධක ඉවත් කිරීම ඇතුළු නැවත විවෘත කිරීම සඳහා ඉරානය කොන්දේසි කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර ඇත
  • ගෝලීය කොටස් වෙළෙඳපොළ බලශක්තිය හා සම්බන්ධ කොටස්වල සැලකිය යුතු ලාභ ලබා ප්‍රතිචාර දක්වා ඇත
  • මෙම ගැටුම ආසියාව සහ ඉන් ඔබ්බට දිගු කාලීන සැපයුම් සීමාවන් පිළිබඳ බිය මතු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවට බලපෑම

2022 මූල්‍ය අර්බුදයෙන් අනතුරුව අස්ථිර ආර්ථික යථා තත්ත්වයකට පත් වෙමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාවට, ගෝලීය තෙල් මිල ඉහළ යෑම රටේ ආනයන බිල සහ විදේශ විනිමය සංචිත සඳහා නැවත ගොඩ නැඟෙන තර්ජනයක් ඇති කරයි. ඉන්ධන මිල ඉහළ යෑම, විදුලිය, ප්‍රවාහනය සහ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සඳහා ගෙවිය යුතු මිල ඉහළ නැංවීමට හේතු විය හැකි අතර, දැනටමත් ඉහළ ජීවන වියදමෙන් පීඩා විඳින ගෘහස්ථ ඒකක මත අමතර බරක් පැටවෙනු ඇත.

හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය දිගු කාලයක් වසා පවතින්නේ නම්, ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු ආසියානු ආර්ථිකයන්ට ඇතිවිය හැකි රැල්ලාකාර ප්‍රතිවිපාකයන් දරුණු හා පාලනය කිරීමට දුෂ්කර විය හැකි බව විශ්ලේෂකයන් අවවාද කරති.

වොෂිංටනය සහ තෙහෙරානය අතර රාජතාන්ත්‍රික උත්සාහයන් අවිනිශ්චිත ලෙස පවතින අතර, ගැටළු විසඳීම සඳහා තහවුරු කළ කාල රාමුවක් නොමැති බැවින්, කොළඹ බලධාරීන් සහ බලශක්ති ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන් තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න Sinhala

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දෘශ්‍යමාන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සිදුවීමක් හෙට රාත්‍රී අහසේ ග්‍රහලෝක හයක් එකම රේඛාවකට පෙළගැසෙන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සංසිද්ධියක් සිදුවීමට…

11 Aug 2026 Discuss
IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට

දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායමේ සහ බෙංගාල් කණ්ඩායමේ වික්කට් රකින ක්‍රීඩක-පිතිකරු අභිෂේක් පොරෙල්, බලාත්කාරය සම්බන්ධ චෝදනා මත බටහිර බෙංගාල් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට…

11 Aug 2026 Discuss
විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් Sinhala

විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම්

විදේශයන්හි රැකියාවල නිරත වී නැවත පැමිණි පුරවැසියන්ට රාජ්‍ය අයිතිය හිමි වතු සමාගම්වලට අයත් ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කර ඇති අතර, එය රට තුළ නැවත පදිංචි…

11 Aug 2026 Discuss