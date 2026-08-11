Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සැප්තැම්බර් මාසය වන විට වාණිජ බැටරි ගබඩා පද්ධති ජාතික විදුලි පද්ධතියට සම්බන්ධ කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම්

11 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සැප්තැම්බර් මාසය වන විට වාණිජ බැටරි ගබඩා පද්ධති ජාතික විදුලි පද්ධතියට සම්බන්ධ කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම්

බලශක්ති නවීකරණය දෙසට තීරණාත්මක පිය වරක්

ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති අංශය තීරණාත්මක ඉදිරි පිය වරක් තැබීමට සූදානම් වන අතර, වාණිජ මට්ටමේ බැටරි බලශක්ති ගබඩා පද්ධති (BESS) මෙ වර්ෂයේ සැප්තැම්බර් මාසය වන විටම ජාතික විදුලි පද්ධතියට සම්බන්ධ කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම පියවර, රටේ විදුලිබල යටිතල පහසුකම් නවීකරණය කිරීමටත්, ඛනිජ ඉන්ධන මත යැපීම අඩු කිරීමටත් ගන්නා ප්‍රයත්නයන්හි ඉතා වැදගත්転换点යක් ලෙස සැළකේ.

බැටරි බලශක්ති ගබඩා පද්ධති යනු කුමක්ද?

බැටරි බලශක්ති ගබඩා පද්ධති යනු විදුලි ශක්තිය ගබඩා කර, ඉල්ලුම වැඩි වන හෝ සැපයුම අඩු වන අවස්ථාවලදී එය ජාතික පද්ධතියට නිකුත් කිරීමට සැලසුම් කරන ලද මහා පරිමාණ තාක්ෂණික විසඳුම් වේ. සූර්ය හා සුළං බලය වැනි පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන් තම විදුලි සැපයුම් ජාලයට ඇතුළත් කරගනිමින් සිටින රටවල, විදුලි ජාල ස්ථාවරව පවත්වා ගැනීමේදී මෙම පද්ධති ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

මෑත වසරවලදී දිගුකාලීන විදුලි කප්පාදුවන් සහ ඉහළ ගිය ඉන්ධන ආනයන වියදම් ඇතුළු නිරන්තර බලශක්ති අභියෝගවලට මුහුණ දී සිටින ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, BESS ජාතික විදුලි පද්ධතියට ඒකාබද්ධ කිරීම බොහෝ කලක් බලා සිටි අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රගතියක් ලෙස සැළකේ.

ජාතික විදුලි පද්ධතිය ශක්තිමත් කිරීම

මෙම පද්ධති ජාතික විදුලි ජාලයට සම්බන්ධ කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයට ප්‍රධාන වාසි රාශියක් හිමිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඒවා අතර:

  • විදුලි ජාලයේ වැඩි ස්ථාවරත්වයක් සහ විදුලි බිඳ වැටීම් අඩු කිරීම
  • උපරිම ඉල්ලුම් සහිත කාලවලදී භාවිතය සඳහා අතිරික්ත පුනර්ජනනීය බලශක්තිය ගබඩා කිරීමේ වැඩිදියුණු කළ හැකියාව
  • මිල අධික තාප හා ඩීසල් බල උත්පාදනය මත රටේ යැපීම අඩු කිරීම
  • ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් පුනර්ජනනීය බලශක්ති ඉලක්ක සහ දේශගුණ ප්‍රතිඥාවලට සහාය වීම

පුනර්ජනනීය බලශක්තිය සඳහා පුළුල් දැක්මක්

මෙම සංවර්ධනය ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රකාශිත කළ, පිරිසිදු හා තිරසාර බලශක්ති미래 අනාගතයක් කරා ඉදිරි යාමේ අභිලාෂය සමඟ සමපාත වේ. ජාතික විදුලිබල සංයිතයේ පුනර්ජනනීය බලශක්තියේ කොටස ඉහළ නැංවීම සඳහා රජය ඉලක්කාකාරී ඉලක්ක නිර්ණය කර ඇති අතර, ඒ ඉලක්ක විශ්වාසනීය හා කාර්යක්ෂමව සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් ලෙස මහා පරිමාණ බැටරි ගබඩාව සැළකේ.

ජාල විශ්වාසනීයතාවයට හානියක් නොවන ලෙස පුනර්ජනනීය විදුලි බලය ඉහළ නැංවීමට බලාපොරොත්තු වන රටවල් සඳහා බැටරි බලශක්ති ගබඩා පද්ධතිවල ඒකාබද්ධ කිරීම තීරණාත්මක හේතු සාධකයක් ලෙස බලශක්ති විශේෂඥයන් අතර පුළුල්ව පිළිගැනේ.

සැප්තැම්බර් මාසය ළං වෙත්ම, ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රතිපත්ති立案者 立案 立案 නිර්මාතෘවරුන් හා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයින්, උපයෝගිතා සේවා සපයන්නන්, ව්‍යාපාරිකයන් සහ පාරිභෝගිකයන් ඇතුළු සියලු ම පාර්ශ්වකරුවන්, රට පුරා විදුලිය උත්පාදනය, ගබඩා කිරීම සහ බෙදාහැරීමේ ක්‍රමවේදය මූලිකවම ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමට ඉඩ ඇති මෙම මුලපිරීමේ ක්‍රියාත්මක වීම ඉතා ඕනෑකමින් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න Sinhala

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දෘශ්‍යමාන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සිදුවීමක් හෙට රාත්‍රී අහසේ ග්‍රහලෝක හයක් එකම රේඛාවකට පෙළගැසෙන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සංසිද්ධියක් සිදුවීමට…

11 Aug 2026 Discuss
IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට

දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායමේ සහ බෙංගාල් කණ්ඩායමේ වික්කට් රකින ක්‍රීඩක-පිතිකරු අභිෂේක් පොරෙල්, බලාත්කාරය සම්බන්ධ චෝදනා මත බටහිර බෙංගාල් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට…

11 Aug 2026 Discuss
විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් Sinhala

විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම්

විදේශයන්හි රැකියාවල නිරත වී නැවත පැමිණි පුරවැසියන්ට රාජ්‍ය අයිතිය හිමි වතු සමාගම්වලට අයත් ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කර ඇති අතර, එය රට තුළ නැවත පදිංචි…

11 Aug 2026 Discuss