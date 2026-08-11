සැප්තැම්බර් මාසය වන විට වාණිජ බැටරි ගබඩා පද්ධති ජාතික විදුලි පද්ධතියට සම්බන්ධ කිරීමට ශ්රී ලංකාව සූදානම්
බලශක්ති නවීකරණය දෙසට තීරණාත්මක පිය වරක්
ශ්රී ලංකාවේ බලශක්ති අංශය තීරණාත්මක ඉදිරි පිය වරක් තැබීමට සූදානම් වන අතර, වාණිජ මට්ටමේ බැටරි බලශක්ති ගබඩා පද්ධති (BESS) මෙ වර්ෂයේ සැප්තැම්බර් මාසය වන විටම ජාතික විදුලි පද්ධතියට සම්බන්ධ කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම පියවර, රටේ විදුලිබල යටිතල පහසුකම් නවීකරණය කිරීමටත්, ඛනිජ ඉන්ධන මත යැපීම අඩු කිරීමටත් ගන්නා ප්රයත්නයන්හි ඉතා වැදගත්転换点යක් ලෙස සැළකේ.
බැටරි බලශක්ති ගබඩා පද්ධති යනු කුමක්ද?
බැටරි බලශක්ති ගබඩා පද්ධති යනු විදුලි ශක්තිය ගබඩා කර, ඉල්ලුම වැඩි වන හෝ සැපයුම අඩු වන අවස්ථාවලදී එය ජාතික පද්ධතියට නිකුත් කිරීමට සැලසුම් කරන ලද මහා පරිමාණ තාක්ෂණික විසඳුම් වේ. සූර්ය හා සුළං බලය වැනි පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්රභවයන් තම විදුලි සැපයුම් ජාලයට ඇතුළත් කරගනිමින් සිටින රටවල, විදුලි ජාල ස්ථාවරව පවත්වා ගැනීමේදී මෙම පද්ධති ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.
මෑත වසරවලදී දිගුකාලීන විදුලි කප්පාදුවන් සහ ඉහළ ගිය ඉන්ධන ආනයන වියදම් ඇතුළු නිරන්තර බලශක්ති අභියෝගවලට මුහුණ දී සිටින ශ්රී ලංකාව සඳහා, BESS ජාතික විදුලි පද්ධතියට ඒකාබද්ධ කිරීම බොහෝ කලක් බලා සිටි අත්යවශ්ය ප්රගතියක් ලෙස සැළකේ.
ජාතික විදුලි පද්ධතිය ශක්තිමත් කිරීම
මෙම පද්ධති ජාතික විදුලි ජාලයට සම්බන්ධ කිරීමෙන් ශ්රී ලංකාවේ බලශක්ති ක්ෂේත්රයට ප්රධාන වාසි රාශියක් හිමිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඒවා අතර:
- විදුලි ජාලයේ වැඩි ස්ථාවරත්වයක් සහ විදුලි බිඳ වැටීම් අඩු කිරීම
- උපරිම ඉල්ලුම් සහිත කාලවලදී භාවිතය සඳහා අතිරික්ත පුනර්ජනනීය බලශක්තිය ගබඩා කිරීමේ වැඩිදියුණු කළ හැකියාව
- මිල අධික තාප හා ඩීසල් බල උත්පාදනය මත රටේ යැපීම අඩු කිරීම
- ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් පුනර්ජනනීය බලශක්ති ඉලක්ක සහ දේශගුණ ප්රතිඥාවලට සහාය වීම
පුනර්ජනනීය බලශක්තිය සඳහා පුළුල් දැක්මක්
මෙම සංවර්ධනය ශ්රී ලංකාව ප්රකාශිත කළ, පිරිසිදු හා තිරසාර බලශක්ති미래 අනාගතයක් කරා ඉදිරි යාමේ අභිලාෂය සමඟ සමපාත වේ. ජාතික විදුලිබල සංයිතයේ පුනර්ජනනීය බලශක්තියේ කොටස ඉහළ නැංවීම සඳහා රජය ඉලක්කාකාරී ඉලක්ක නිර්ණය කර ඇති අතර, ඒ ඉලක්ක විශ්වාසනීය හා කාර්යක්ෂමව සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ අත්යවශ්ය අංගයක් ලෙස මහා පරිමාණ බැටරි ගබඩාව සැළකේ.
ජාල විශ්වාසනීයතාවයට හානියක් නොවන ලෙස පුනර්ජනනීය විදුලි බලය ඉහළ නැංවීමට බලාපොරොත්තු වන රටවල් සඳහා බැටරි බලශක්ති ගබඩා පද්ධතිවල ඒකාබද්ධ කිරීම තීරණාත්මක හේතු සාධකයක් ලෙස බලශක්ති විශේෂඥයන් අතර පුළුල්ව පිළිගැනේ.
සැප්තැම්බර් මාසය ළං වෙත්ම, ශ්රී ලංකාවේ බලශක්ති ක්ෂේත්රයේ ප්රතිපත්ති立案者 立案 立案 නිර්මාතෘවරුන් හා ප්රතිපත්ති සම්පාදකයින්, උපයෝගිතා සේවා සපයන්නන්, ව්යාපාරිකයන් සහ පාරිභෝගිකයන් ඇතුළු සියලු ම පාර්ශ්වකරුවන්, රට පුරා විදුලිය උත්පාදනය, ගබඩා කිරීම සහ බෙදාහැරීමේ ක්රමවේදය මූලිකවම ප්රතිව්යූහගත කිරීමට ඉඩ ඇති මෙම මුලපිරීමේ ක්රියාත්මක වීම ඉතා ඕනෑකමින් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.