ශ්රී ලංකාව අපනයන ඉතිහාසයේ ඩොලර් බිලියන 10 සන්ධිස්ථානය අත්කරගනී — NCE ඓතිහාසික ජයග්රහණය අගයට නගයි
ශ්රී ලංකාව අපනයන ආදායමින් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 10 සීමාව ඉක්මවමින් වැදගත් ආර්ථික සන්ධිස්ථානයකට එළඹ ඇති අතර, ජාතික අපනයනකරුවන්ගේ කාමරය (NCE) මෙම ජයග්රහණය දිවයිනේ වාණිජ අංශයේ ස්ථිතිස්ථාපකත්වයට සහ වර්ධනය වන ශක්තිමත් භාවයට සාක්ෂියක් ලෙස සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇත.
ශ්රී ලාංකික වෙළඳාමේ ඓතිහාසික මොහොතක්
ඩොලර් බිලියන 10 අපනයන සන්ධිස්ථානය ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය සඳහා ප්රධාන転換 ලක්ෂ්යයක් නියෝජනය කරයි. මෑත වසරවල රටේ අභූතපූර්ව මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ අභියෝගාත්මක ගමනක් ගෙවා ඉදිරියට ගිය ආර්ථිකය, මෙම ඉලක්කය ජාතියේ අපනයන යන්ත්රය පූර්ණ ධාරිතාවයෙන් ක්රියාත්මක බවට පැහැදිලි සංඥාවක් ලෙස කර්මාන්ත නායකයන් හා ප්රතිපත්ති立案 කරුවෝ නිරූපණය කරති.
ජාතික අපනයනකරුවන්ගේ කාමරය මෙම ජයග්රහණය ප්රශංසා කරමින්, එය ශ්රී ලංකාවේ ගෝලීය වෙළඳපොළ තුළ ස්ථානය නිර්ණය කරන මූලික මොහොතක් ලෙස හඳුනාගත්තේය. විවිධ අංශ හරහා ක්රියාත්මක අපනයනකරුවන්ගේ නිරන්තර වෙහෙස මෙන්ම සහාය දෙනසුලු රජයේ ප්රතිපත්ති, රට මෙම ඓතිහාසික ඉලක්කය කරා ගෙන ගිය බව කාමරය ගෞරවයෙන් සඳහන් කළේය.
වර්ධනය හරහා ගෙන ආ අංශ
ශ්රී ලංකාවේ අපනයන කූඩය විවිධ කර්මාන්ත රාශියකින් සමන්විත වන අතර, ප්රධාන දායකත්වය ලැබෙන්නේ:
- ඇඟලුම් හා රෙදිපිළි
- තේ සහ කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන
- රබර් සහ රබර් පදනම් කරගත් නිෂ්පාදන
- කුළුබඩු සහ සැකසූ ආහාර
- තොරතුරු තාක්ෂණ හා ව්යාපාර ක්රියාවලි නව නිරූපණ සේවා
මෙම විවිධත්වය, රටේ සමස්ත අපනයන කාර්යසාධනයට ස්ථාවරත්වයක් හා ගතිකත්වයක් ලබාදෙමින්, ඕනෑම එක් ණය දෙනු ලබන භාණ්ඩයක් හෝ වෙළඳ හවුල්කරුවෙකු මත රටේ යැපීම අඩු කිරීමට පුළුල් ලෙස ගෞරව ලැබ ඇත.
ඉදිරි ගමන් ගැනීමේ ඇරයුම
තනි අපනයනකරුවන්ගෙන් ආරම්භ කර රජයේ ආයතන දක්වා සියලු පාර්ශ්වකරුවන් මෙම සාර්ථකත්වය මත ගොඩ නඟා ඉදිරි වසරවල වඩාත් අභිලාෂකාමී ඉලක්ක කරා එකට ක්රියා කළ යුතු බවට NCE කාමරය ඉල්ලා සිටී.
කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කරන්නේ, මෙම සන්ධිස්ථානය තිරසාර ලෙස පවත්වා ගෙන ඉක්මවා යාමට නිෂ්පාදන ගුණාත්මකභාවය, වෙළඳපොළ විවිධාංගීකරණය සහ වෙළඳ පහසුකම් යටිතල ව්යුහය තුළ අඛණ්ඩ ආයෝජනය අවශ්ය බවයි. ආසියාව, මැදපෙරදිග සහ අප්රිකාව හරහා සාම්ප්රදායික නොවන අපනයන වෙළඳපොළවල ශ්රී ලංකාවේ පාද සලකුණ පුළුල් කිරීම කෙරෙහිද වර්ධනය වන අවධානයක් යොමු වෙමින් තිබේ.
සැලකිය යුතු ආර්ථික ප්රතිවාතයන්ට මුහුණ දුන් රටක් ලෙස, ඩොලර් බිලියන 10 අපනයන සන්ධිස්ථානය දේශීය හා ජාත්යන්තර වෙළඳ හවුල්කරුවන් අතර ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම සැබෑ ලෙස ක්රියාත්මක බවට විශ්වාසය තහවුරු කරමින්, ඉතා අවශ්ය විශ්වාස ඇති කිරීමේ ශක්තිය ලබා දෙයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.