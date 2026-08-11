කාදිනල් රංජිත් මරණ දඬුවමට විරුද්ධ වෙද්දී පාස්කු ඉරිදා ප්රහාර වින්දිතයන් සඳහා යුක්තිය ඉල්ලයි
අඛණ්ඩ වගවීමේ ඉල්ලීම් මධ්යයේ ප්රාණ දඬුවම පිළිබඳ අත්තිකාරම් ස්ථාවරයක් ගන්නා අගරදගුරු
2019 වසරේ සිය ගණනක් ජීවිත හානි කළ විනාශකාරී පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරවල වින්දිතයන් වෙනුවෙන් අර්ථවත් යුක්තියක් ඉල්ලා සිටිමින්ම, කොළඹ අගරදගුරු මාල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණෝ මරණ දඬුවමට එරෙහිව කතෝලික සභාවේ දීර්ඝකාලීන ස්ථාවරය නැවත අවධාරණය කර ඇත.
ශ්රී ලංකාව පුරා පල්ලි සහ හෝටල් ඉලක්ක කරගත් සම්බන්ධීකෘත බෝම්බ ප්රහාර සම්බන්ධයෙන් වගවීම ඉල්ලා සිටි ප්රමුඛතම හඬක් වූ කාදිනල්වරයා, ප්රාණ දඬුවමට සහය දැක්වීමට දක්වන්නේ නැති බව පැහැදිලි කළේය — රෝම කතෝලික සභාවේ ඉගැන්වීම් සමඟ සංගත වූ ස්ථාවරයක් ලෙස.
ප්රාණ දඬුවම පිළිබඳ සභාවේ ස්ථාවරය
පාප් ප්රාන්සිස් හිමිපාණන්ගේ නායකත්වය යටතේ කතෝලික සභාව, 2018 දී සිය ධර්මශාස්ත්ර ග්රන්ථය නිල වශයෙන් සංශෝධනය කරමින් සෑම අවස්ථාවකම මරණ දඬුවම මානව කරුණාවට එරෙහි ප්රහාරයක් ලෙස ප්රකාශ කළේය. ශ්රී ලංකාවේ රජයේ මතය ඇතැම් විට පාස්කු ඉරිදා සංහාරයට වගකිව යුත්තන්ට දැඩිතම දඬුවම් ඉල්ලා සිටියද, කාදිනල් රංජිත්ගේ ස්ථාවරය මෙම විශ්වීය ස්ථාවරයට අනුකූල වේ.
කතෝලික සභාව මරණ දඬුවම පැනවීමට සහය නොදක්වන බව කාදිනල්වරයා තහවුරු කළ අතර, සභාවේ යුක්තිය පිළිබඳ ඉල්ලීම පළිගැනීමෙන් නොව සත්යය හා වගවීම මත පිහිටා ඇති බව අවධාරණය කළේය.
යුක්තිය සඳහා අඛණ්ඩ ඉල්ලීම
2019 අප්රේල් 21 ප්රහාරවල සම්පූර්ණ සත්යය හෙළිදරව් කිරීමේ ව්යාපාරයේ කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණෝ නොසැලී කටයුතු කරමින් සිටිති. එම ප්රහාරවලින් 260 කට අධික පිරිසක් ජීවිත හානි වූ අතර, තවත් සිය ගණනක් තුවාල ලැබිණි. ආදේශ රාජ්ය සමඟ කියනු ලබන සම්බන්ධතා ඇති දේශීය ඉස්ලාමීය අන්තවාදීන් විසින් සිදු කරනු ලැබූ සියදිවිනසා ගැනීමේ බෝම්බ ප්රහාරවලට පල්ලි තුනක් සහ සුඛෝපභෝගී හෝටල් තුනක් ඉලක්ක විය.
වසර ගණනාවක් තිස්සේ සිදු කළ විමර්ශන, පාර්ලිමේන්තු විමසීම් සහ ජනාධිපති කොමිසම් ඇතුළු සියළු ක්රියාමාර්ගවලින් පසුවද, වගකිව යුත්තන් — කියනු ලබන දේශපාලන කුමන්ත්රණකරුවන් ඇතුළු — සැමට සම්පූර්ණ යුක්තිය ඉටු නොවීම සම්බන්ධයෙන් කාදිනල්වරයාද, වින්දිත පවුල්ද නිතර කලකිරීම ප්රකාශ කර ඇත.
- 2019 අප්රේල් 21 වන දින සිදු වූ පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරවලින් 260 කට අධික පිරිසක් ජීවිත හානි විය
- කොච්චිකඩේ ශාන්ත අන්තෝනි දේවාලය, නේගොඹ ශාන්ත සෙබස්තියාන් පල්ලිය සහ බත්තිකලෝ සියොන් පල්ලිය ප්රහාරවලට ලක් විය
- සම්බන්ධීකෘත ප්රහාරයේදී කොළඹ සුඛෝපභෝගී හෝටල් තුනකටද බෝම්බ ප්රහාර එල්ල විය
- කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණෝ සිද්ධීන් සම්බන්ධව ජාත්යන්තර විමර්ශනයක් සඳහා අඛණ්ඩව ඉල්ලීම් කර ඇත
කරුණාව සහ වගවීම අතර සමතුලිතතාවය
කාදිනල්වරයාගේ ස්ථාවරය සූක්ෂ්ම ප්රවේශයක් පිළිබිඹු කරයි — මානව ජීවිතයේ ශුද්ධ භාවය පිළිබඳ සභාවේ ආදර්ශාත්මක ඉගැන්වීම් මත නැංගුරම් ලමින්ම, සම්පූර්ණ නෛතික වගවීමක් සහ විනිවිදභාවයක් අවශ්ය කරන ප්රවේශයකි. ශෝකාකූල පවුල්වලට සත්යය ලබා දීමෙන් දේශීය විමර්ශන අඩු වැටී ඇතැයි තර්ක කරමින්, ස්වාධීන ජාත්යන්තර විමර්ශනයක් සඳහා ඔහු පෙර ද ඉල්ලා සිටියේය.
රටේ ඉතිහාසයේ භයානකතම ත්රස්ත ප්රහාරවලින් එකක් වටා ඇති නොවිසඳුණු ප්රශ්නවලට ශ්රී ලංකාව තවමත් මුහුණ දෙද්දී, යුක්තිය, සංහිඳියාව සහ නීතියේ ආධිපත්යය පිළිබඳ ජාතික සංවාදයේ කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණෝ කේන්ද්රීය චරිතයක් ලෙස පවතිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.