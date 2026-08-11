Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කංජිපානි ඉම්රාන්ගේ සමීප ඥාතියෙකු කොතලාවලදී වෙඩි තබා ඝාතනය

11 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කංජිපානි ඉම්රාන්ගේ සමීප ඥාතියෙකු කොතලාවලදී වෙඩි තබා ඝාතනය

කුප්‍රකට අපරාධ ජාල සාමාජිකයෙකු වන කංජිපානි ඉම්රාන්ගේ සමීප ඥාතියෙකු බදාදා (බුදාදා) කොතලාවල පොලිස් බලප්‍රදේශය තුළදී අඥාත වෙඩිකරුවෙකු විසින් වෙඩි තබා ඝාතනය කළ බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

මෙම මාරාන්තික වෙඩිතැබීම සිදු වූයේ මාලිගාවත්ත ප්‍රදේශයේ පාලමක් අසළදී වන අතර, එය ප්‍රදේශය තුළ දැඩි කම්පනයක් ඇති කළේය. තවමත් පොලිසිය විසින් නිල වශයෙන් හඳුනා නොගත් මෙම දිවි හිමිව කළ කෙනා, එම ප්‍රදේශයේ දෘඩාංග වෙළඳසැලක හිමිකරු වූ බව දන්නා ලදී.

දිවා කාලයේ සිදු කළ ප්‍රහාරය

පොලිස් තොරතුරුවලට අනුව, වෙඩිකරු පීඩිතයා ලක්ෂ්‍ය කොට වෙඩි තබා දිවා දිවූ අතර, සිදුවිය දැකපු සාක්ෂිකරුවන් ඝාතනය සම්බන්ධ පරීක්ෂණයේ කොටසක් ලෙස විමර්ශකයින් විසින් ප්‍රශ්න කරන ලදී.

බලධාරීන් විසින් සැකකරු සෙවීමේ මෙහෙයුමක් දියත් කර ඇති නමුත්, මෙම අවස්ථාව වන විට ඔහු හඳුනාගෙන නොමැත. වාර්තා කරන මොහොත වන විට කිසිදු අත්අඩංගුවට ගැනීමක් සිදු වී නොතිබිණි.

අපරාධ ජාල සාමාජිකයෙකු සමඟ ඇති සම්බන්ධය කනස්සල්ල ඇති කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අපරාධ භූගත ජාලයේ කැපී පෙනෙන චරිතයක් වන කංජිපානි ඉම්රාන් සමඟ ඇති පීඩිතයාගේ සම්බන්ධය, මෙම නඩුවට විශේෂ අවධානයක් යොමු කර ඇත. ඝාතනය සිදු වූයේ ඔහුගේ පවුලේ සම්බන්ධතා හේතුවෙන්ද නැතහොත් වෙනත් නොබැඳි ආරවුලක් හේතුවෙන්ද යන්න තහවුරු කර ගැනීමට විමර්ශකයින් කටයුතු කරමින් සිටිති.

කොතලාවල පොලිසිය විමර්ශනයට නායකත්වය දෙමින් සිටින අතර, පරීක්ෂණය ඉදිරියට යත්ම තවත් විස්තර අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න Sinhala

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දෘශ්‍යමාන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සිදුවීමක් හෙට රාත්‍රී අහසේ ග්‍රහලෝක හයක් එකම රේඛාවකට පෙළගැසෙන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සංසිද්ධියක් සිදුවීමට…

11 Aug 2026 Discuss
IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට

දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායමේ සහ බෙංගාල් කණ්ඩායමේ වික්කට් රකින ක්‍රීඩක-පිතිකරු අභිෂේක් පොරෙල්, බලාත්කාරය සම්බන්ධ චෝදනා මත බටහිර බෙංගාල් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට…

11 Aug 2026 Discuss
විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් Sinhala

විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම්

විදේශයන්හි රැකියාවල නිරත වී නැවත පැමිණි පුරවැසියන්ට රාජ්‍ය අයිතිය හිමි වතු සමාගම්වලට අයත් ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කර ඇති අතර, එය රට තුළ නැවත පදිංචි…

11 Aug 2026 Discuss