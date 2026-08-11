කංජිපානි ඉම්රාන්ගේ සමීප ඥාතියෙකු කොතලාවලදී වෙඩි තබා ඝාතනය
කුප්රකට අපරාධ ජාල සාමාජිකයෙකු වන කංජිපානි ඉම්රාන්ගේ සමීප ඥාතියෙකු බදාදා (බුදාදා) කොතලාවල පොලිස් බලප්රදේශය තුළදී අඥාත වෙඩිකරුවෙකු විසින් වෙඩි තබා ඝාතනය කළ බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
මෙම මාරාන්තික වෙඩිතැබීම සිදු වූයේ මාලිගාවත්ත ප්රදේශයේ පාලමක් අසළදී වන අතර, එය ප්රදේශය තුළ දැඩි කම්පනයක් ඇති කළේය. තවමත් පොලිසිය විසින් නිල වශයෙන් හඳුනා නොගත් මෙම දිවි හිමිව කළ කෙනා, එම ප්රදේශයේ දෘඩාංග වෙළඳසැලක හිමිකරු වූ බව දන්නා ලදී.
දිවා කාලයේ සිදු කළ ප්රහාරය
පොලිස් තොරතුරුවලට අනුව, වෙඩිකරු පීඩිතයා ලක්ෂ්ය කොට වෙඩි තබා දිවා දිවූ අතර, සිදුවිය දැකපු සාක්ෂිකරුවන් ඝාතනය සම්බන්ධ පරීක්ෂණයේ කොටසක් ලෙස විමර්ශකයින් විසින් ප්රශ්න කරන ලදී.
බලධාරීන් විසින් සැකකරු සෙවීමේ මෙහෙයුමක් දියත් කර ඇති නමුත්, මෙම අවස්ථාව වන විට ඔහු හඳුනාගෙන නොමැත. වාර්තා කරන මොහොත වන විට කිසිදු අත්අඩංගුවට ගැනීමක් සිදු වී නොතිබිණි.
අපරාධ ජාල සාමාජිකයෙකු සමඟ ඇති සම්බන්ධය කනස්සල්ල ඇති කරයි
ශ්රී ලංකාවේ අපරාධ භූගත ජාලයේ කැපී පෙනෙන චරිතයක් වන කංජිපානි ඉම්රාන් සමඟ ඇති පීඩිතයාගේ සම්බන්ධය, මෙම නඩුවට විශේෂ අවධානයක් යොමු කර ඇත. ඝාතනය සිදු වූයේ ඔහුගේ පවුලේ සම්බන්ධතා හේතුවෙන්ද නැතහොත් වෙනත් නොබැඳි ආරවුලක් හේතුවෙන්ද යන්න තහවුරු කර ගැනීමට විමර්ශකයින් කටයුතු කරමින් සිටිති.
කොතලාවල පොලිසිය විමර්ශනයට නායකත්වය දෙමින් සිටින අතර, පරීක්ෂණය ඉදිරියට යත්ම තවත් විස්තර අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.