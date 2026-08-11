පිලිපීන ඔෆ්ෂෝර් ක්රීඩා සේවකයින්ගේ ගලා ඒම හමුවේ ශ්රී ලංකා සූදු නියාමකයින් අවධානයෙන්
හිටපු POGO සේවකයින් ශ්රී ලංකාව දෙස බලා සිටීම පිළිබඳව බලධාරීන් කනස්සල්ල පළ කරයි
පිලිපීන ඔෆ්ෂෝර් ක්රීඩා මෙහෙයුම්වල (POGOs) හිටපු සේවකයින් ශ්රී ලංකාව තම කටයුතු ස්ථාපිත කිරීමේ ගමනාන්තයක් ලෙස ඉලක්ක කර ගැනීමට ක්රමයෙන් නැඹුරු වෙමින් සිටිన බවට වාර්තා ලැබීමත් සමඟ, ශ්රී ලංකා සූදු නියාමකයින් දැඩි අවධානයකින් සිටිති. මෙවැනි සංක්රමණයක් රටට ගෙනඑනු ඇති අවදානම් පිළිබඳව බලධාරීන් අතර දැඩි කනස්සල්ලක් ඇති වී ඇත.
POGOs යනු කුමක්ද? එය වැදගත් වන්නේ ඇයි?
පිලිපීන ඔෆ්ෂෝර් ක්රීඩා මෙහෙයුම් හෙවත් POGOs ලෙස සාමාන්යයෙන් හඳුන්වනු ලබන මේවා, මූලිකව චීන ජනරජයේ සහ ආසියාවේ අනෙකුත් ප්රදේශවල පාරිභෝගිකයින් ඉලක්ක කරගනිමින් පිලිපීනයේ සිට ක්රියාත්මක වූ අන්තර්ජාල සූදු ව්යාපාරයි. අපරාධ කටයුතු, මිනිස් ජාවාරම, මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ මෙම කර්මාන්තය හා සම්බන්ධ වෙනත් නීති විරෝධී ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ පුළුල් කනස්සල්ල මධ්යයේ පිලිපීන රජය මෙම මෙහෙයුම් වසා දැමීමට ක්රියා කළේය.
පිලිපීනයේ දොරවල් තදින් වසා දැමීමත් සමඟ, හිටපු POGO සේවකයින් සහ ක්රියාකාරීන් බොහෝ දෙනෙක් ආසියාව පුරා විකල්ප ස්ථාන සෙවීමට නැඹුරු වී ඇති බවත්, ශ්රී ලංකාව ඔවුන්ගේ අවධානය ආකර්ෂණය කරගත් ගමනාන්තයන්ගෙන් එකක් බවට පත් වී ඇති බවත් වාර්තා වෙයි.
නියාමකයින් අනතුරු හඬ නගයි
ශ්රී ලංකා නියාමන ආයතන, පිලිපීනයේ POGO කර්මාන්තය සමඟ බැඳී ආ බරපතල ගැටලු හමුවේ ඉතා සූක්ෂ්ම ලෙස මෙම තත්ත්වය හසුරුවමින් සිටිති. එවැනි අංගයන්ට දේශීයව මුල් බැස ගැනීමට ඉඩ දීම රට සංවිධිත අපරාධ, මූල්ය වංචා සහ අවදානමට ලක් වූ ජනයාගේ සූරාකෑමට නිරාවරණය කළ හැකි බවට නිලධාරීන් සියල්ලෝ කනස්සල්ල පළ කරති.
POGO සම්බන්ධිත හිටපු පුද්ගලයින් ශ්රී ලංකා සීමාව තුළ ක්රියාත්මක වීමේ ඉදිරිදර්ශනය, වඩා ශක්තිමත් නියාමන රාමු, සූදු බලපත්ර ඉල්ලුම්කරුවන් දැඩි ලෙස පරීක්ෂා කිරීම සහ නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන අතර වැඩිදියුණු කළ සම්බන්ධීකරණය ඉල්ලා සිටීමට හේතු වී ඇත.
ශ්රී ලංකාවට එල්ල වූ සියුම් සමතුලිතතාවයේ අභියෝගය
ශ්රී ලංකාව පසුගිය වසරවලදී නියාමිත සූදු හා ක්රීඩා අංශයක ආර්ථික වාසි ගවේෂණය කරමින් සිටී; විශේෂයෙන් දරුණු මූල්ය අර්බුදයකින් පසු රට සිය ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට ගෙන ඒමට ක්රියා කරන සන්දර්භය තුළ. කෙසේ නමුත්, අංශයේ ඕනෑම ම සම්පුර්ණ රාමු ප්රසාරණයක් මහජන ආරක්ෂාවට හෝ ජාතික ආරක්ෂාවට හානි නොවන ලෙස සහතික කිරීමට නියාමකයින් උනන්දු ව සිටිති.
- බලධාරීන් විභව හිඩැස් හඳුනා ගැනීම සඳහා පවතින බලපත්ර ලබා දීමේ ක්රියාවලි සමාලෝචනය කරමින් සිටිති.
- විදේශ සූදු කර්මාන්ත ඉල්ලුම්කරුවන් සඳහා වැඩිදියුණු කළ පසුබිම් පරීක්ෂා කිරීම් සලකා බලමින් ඇත.
- POGO සම්බන්ධිත අපරාධ කටයුතුවලට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් හඹා යාමට ජාත්යන්තර නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය ගවේෂණය කෙරෙමින් ඇත.
කලාපීය පූර්වාදර්ශය අනතුරු සංඥාවක් ලෙස
පිලිපීනයේ තත්ත්වය ශ්රී ලංකාවට දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් ලෙස ක්රියා කරයි. නියාමිත, ආදායම් උත්පාදන කර්මාන්තයක් ලෙස ආරම්භ වූ දෙය අවසානයේ අපරාධ ජාල සමඟ ගැඹුරින් බැඳී ගොස්, ප්රකට පැහැරගෙන යාමේ සිදුවීම්, වංචා මෙහෙයුම් සහ චීනය සමඟ රාජ්ය තාන්ත්රික ආතතීන් ඇති කළේය. ශ්රී ලංකා බලධාරීන් එම වැරදි නැවත නොකිරීමට අධිෂ්ඨාන කරගෙන සිටින බව පෙනේ.
ක්රීඩා අංශයට ආයෝජනය අකාමිත නොවන නමුත්, එය සම්බන්ධ සියලු පාර්ශ්වයන් සම්පූර්ණයෙන් සත්යාපනය කිරීමත් සමඟ විනිවිද පෙනෙන, නෛතික මාර්ග හරහා ලැබිය යුතු බව නියාමකයින් සංඥා කරමින් සිට
අදාළ වීඩියෝව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.