අගෝස්තු 11 වැනිදා පළාත් කිහිපයකට සහ දිස්ත්රික්ක කිහිපයකට තද වර්ෂාපාතයක් අපේක්ෂිතයි - කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව
2026 අගෝස්තු 11 වැනිදා සඳහා කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව සිය කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කරමින්, පළාත් සහ දිස්ත්රික්ක රැසක ජනතාවට දිනය පුරාම වර්ෂාව අපේක්ෂා කරන ලෙස අනතුරු අඟවා ඇත.
බලපෑමට ලක්වන පළාත් සහ දිස්ත්රික්ක
2026 අගෝස්තු 11 වැනිදා පෙරවරු 5.30 ට නිකුත් කරන ලද අනාවැකියට අනුව, දිවයිනේ පුළුල් ප්රදේශ හරහා විටින් විට වර්ෂාව ඇතිවීමට ඉඩ ඇත. සබරගමුව පළාත ද විරාමයෙන් වර්ෂාව අත්විඳීමට ඉඩ ඇති ප්රදේශ අතර වන අතර, මධ්යම පළාතේ මහනුවර සහ නුවරඑළිය දිස්ත්රික්ක මෙන්ම දකුණු පළාතේ ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්රික්ක ද ඊට ඇතුළත් වේ.
බස්නාහිර සහ වයඹ පළාත්වල වැසියන්ටද දිවා කාලය පුරාම වැසි රැල් කිහිපයකට සූදානම් වන ලෙස උපදෙස් දී ඇත. මීට අමතරව, තෙත් කාලගුණික තත්ත්වයන් අපේක්ෂා කෙරෙන ප්රදේශ ලෙස ඌව සහ නැගෙනහිර පළාත් ද අනාවැකියට ඇතුළත් කර ඇත.
මහජන උපදේශනය
බලපෑමට ලක්වන ප්රදේශවල ජනතාව, විශේෂයෙන් එළිමහන් කටයුතුවල නිරත වන්නන් සහ දිගු දුර ගමන් කරන්නන්, අවශ්ය ආරක්ෂිත පියවර ගන්නා ලෙස දිරිමත් කෙරේ. තෙත් කාලගුණික තත්ත්වයන් හේතුවෙන් මාර්ග තෙල්වේ ගතියට ගතිය ලැබිය හැකි බැවින්, රියෙදෝරුවන් මාර්ගවල ප්රවේශමෙන් රිය පැදවිය යුතු බව උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව පවතින කාලගුණ රටාවන් නිරන්තරයෙන් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, දිනය පුරාව තත්ත්වයන් වෙනස් වීමට අනුව යාවත්කාලීන දැනුම්දීම් නිකුත් කළ හැකිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.