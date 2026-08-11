Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අගෝස්තු 11 වැනිදා පළාත් කිහිපයකට සහ දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට තද වර්ෂාපාතයක් අපේක්ෂිතයි - කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව

11 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අගෝස්තු 11 වැනිදා පළාත් කිහිපයකට සහ දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට තද වර්ෂාපාතයක් අපේක්ෂිතයි - කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව

2026 අගෝස්තු 11 වැනිදා සඳහා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සිය කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කරමින්, පළාත් සහ දිස්ත්‍රික්ක රැසක ජනතාවට දිනය පුරාම වර්ෂාව අපේක්ෂා කරන ලෙස අනතුරු අඟවා ඇත.

බලපෑමට ලක්වන පළාත් සහ දිස්ත්‍රික්ක

2026 අගෝස්තු 11 වැනිදා පෙරවරු 5.30 ට නිකුත් කරන ලද අනාවැකියට අනුව, දිවයිනේ පුළුල් ප්‍රදේශ හරහා විටින් විට වර්ෂාව ඇතිවීමට ඉඩ ඇත. සබරගමුව පළාත ද විරාමයෙන් වර්ෂාව අත්විඳීමට ඉඩ ඇති ප්‍රදේශ අතර වන අතර, මධ්‍යම පළාතේ මහනුවර සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්ක මෙන්ම දකුණු පළාතේ ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්ක ද ඊට ඇතුළත් වේ.

බස්නාහිර සහ වයඹ පළාත්වල වැසියන්ටද දිවා කාලය පුරාම වැසි රැල් කිහිපයකට සූදානම් වන ලෙස උපදෙස් දී ඇත. මීට අමතරව, තෙත් කාලගුණික තත්ත්වයන් අපේක්ෂා කෙරෙන ප්‍රදේශ ලෙස ඌව සහ නැගෙනහිර පළාත් ද අනාවැකියට ඇතුළත් කර ඇත.

මහජන උපදේශනය

බලපෑමට ලක්වන ප්‍රදේශවල ජනතාව, විශේෂයෙන් එළිමහන් කටයුතුවල නිරත වන්නන් සහ දිගු දුර ගමන් කරන්නන්, අවශ්‍ය ආරක්ෂිත පියවර ගන්නා ලෙස දිරිමත් කෙරේ. තෙත් කාලගුණික තත්ත්වයන් හේතුවෙන් මාර්ග තෙල්වේ ගතියට ගතිය ලැබිය හැකි බැවින්, රිය‍ෙදෝරුවන් මාර්ගවල ප්‍රවේශමෙන් රිය පැදවිය යුතු බව උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවතින කාලගුණ රටාවන් නිරන්තරයෙන් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, දිනය පුරාව තත්ත්වයන් වෙනස් වීමට අනුව යාවත්කාලීන දැනුම්දීම් නිකුත් කළ හැකිය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න Sinhala

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දෘශ්‍යමාන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සිදුවීමක් හෙට රාත්‍රී අහසේ ග්‍රහලෝක හයක් එකම රේඛාවකට පෙළගැසෙන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සංසිද්ධියක් සිදුවීමට…

11 Aug 2026 Discuss
IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට

දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායමේ සහ බෙංගාල් කණ්ඩායමේ වික්කට් රකින ක්‍රීඩක-පිතිකරු අභිෂේක් පොරෙල්, බලාත්කාරය සම්බන්ධ චෝදනා මත බටහිර බෙංගාල් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට…

11 Aug 2026 Discuss
විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් Sinhala

විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම්

විදේශයන්හි රැකියාවල නිරත වී නැවත පැමිණි පුරවැසියන්ට රාජ්‍ය අයිතිය හිමි වතු සමාගම්වලට අයත් ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කර ඇති අතර, එය රට තුළ නැවත පදිංචි…

11 Aug 2026 Discuss