Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරවල හිංසාව උත්සන්න වන මධ්‍යයේ දෙමළ දේශපාලන සිරකරුවන්ගේ පවුල්වලට ප්‍රවේශය ලැබේ

11 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරවල හිංසාව උත්සන්න වන මධ්‍යයේ දෙමළ දේශපාලන සිරකරුවන්ගේ පවුල්වලට ප්‍රවේශය ලැබේ

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය පුරා හිංසාවේ රැල්ලක් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින අතරතුර, දේශපාලනිකව සංවේදී චෝදනා මත රඳවා ගෙන සිටින රැඳවියන්ගේ ආරක්ෂාව හා සුභසිද්ධිය පිළිබඳ නැවුම් කනස්සල්ල මතු කරමින්, දෙමළ දේශපාලන සිරකරුවන්ගේ දෙමාපියන්ට සහ ඥාතීන්ට රඳවා ගෙන සිටින පවුලේ සාමාජිකයන් හමුවීමට අවසර ලබා දී ඇත.

වර්ධනය වන අවුල් අතරේ පවුල් හමුවීම්

දිගු කලක් තිස්සේ ආදරණීයයන්ට වැඩි ප්‍රවේශයක් සඳහා අරගල කර ආ කනස්සල්ලෙන් සිටි පවුල්වලට යම් සහනයක් ලබා දුන් මෙම හමුවීම්, රටේ බහු අධිකරණ මධ්‍යස්ථාන රැසක් පුරා ව්‍යාප්ත වෙමින් තිබෙන බාල ශාන්ත නොවන අසහනකාරී පසුබිමක් මධ්‍යයේ සිදු විය. බොහෝ දෙමළ පවුල් සඳහා, රඳවා ගෙන සිටින ඥාතීන් හමුවීමේ අවස්ථාව, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ජාලය සඳහා ඉතා ආතාල සහගත කාලපරිච්ඡේදයක් තුළ දුර්ලභ සහතිකාශ්වාශ මොහොතක් ලෙස සලකුණු විය.

දෙමළ දේශපාලන සිරකරුවන් ඓතිහාසිකව රඳවා ගෙන සිටින්නේ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) යටතේ වන අතර, නඩු විභාගයකින් තොරව දිගු කලක් රඳවා ගෙන සිටීමට ඉඩ ප්‍රස්ථා සලසන මෙම නීතිය දේශීය හා ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධාන විසින් නිරන්තරයෙන් විවේචනයට ලක් කර ඇත. දැනට සිරගත ව සිටින බොහෝ දෙනෙකු ගේ නඩු අධිකරණය ඉදිරියේ සම්පූර්ණ ලෙස විභාගයට ගෙන නොගොස් ඔවුහු වසර ගණනාවක් බිත්ති පිටිපස ගත කර ඇත.

බන්ධනාගාර පද්ධතිය පුරා ව්‍යාප්ත වන හිංසාව

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර කිහිපයක හිංසාකාරී සිදුවීම් ඇති වෙමින් ඇති බව වාර්තා පෙන්වා දෙන අතර, මෙය බන්ධනාගාර බලධාරීන්ට සාමය පවත්වා ගෙන ගොස් අනතුරට ලක්විය හැකි රැඳවියන් ආරක්ෂා කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳ බරපතල ප්‍රශ්න මතු කරයි. ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින මෙම අසහනය, දෙමළ පවුල් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් අතර, දැනටමත් අස්ථායී තත්ත්වයක සිටින දේශපාලන සිරකරුවන් තව දුරටත් වැඩි අනතුරකට ලක් විය හැකි බවට ඇති භීතිය තීව්‍ර කර ඇත.

මානව හිමිකම් උද්ඝෝෂකයන් බන්ධනාගාර බලධාරීන්ට හා රජයට සියලු රැඳවියන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ක්ෂණික පියවර ගෙන, විශේෂයෙන් ම ප්‍රමාණවත් නීතිමය නියෝජනයක් හෝ කොන්සියුලර් සහාය නොමැතිව දේශපාලනිකව අභිප්‍රේරිත චෝදනා යටතේ රඳවා ගෙන සිටින අයට විශේෂ අවධානය ලබා දෙන ලෙස බලකර ඇත.

වගවීම හා ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ඇමතුම්

දෙමළ ප්‍රජා කණ්ඩායම් හා ක්‍රියාකාරිකයන් 2009 දී අවසන් වූ ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් යුද්ධ සමයේ ලිබරේෂන් ටයිගර්ස් ඔෆ් තමිල් ඊලම් (LTTE) සංවිධානය සමඟ සම්බන්ධකම් ඇතැයි කියනු ලබන, දේශපාලන සිරකරුවන්ගේ නඩු සමස්තයක් ලෙස සමාලෝචනය කිරීම සඳහා ගේ ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් නැවත ප්‍රකාශ කර ඇත. සාධාරණ හා කාලෝචිත අධිකරණ ක්‍රියාවලියකින් තොරව PTA යටතේ පුද්ගලයන් රඳවා ගෙන සිටීම ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් බැඳීම් සමඟ නොගැලපේ යැයි විවේචකයෝ තර්ක කරති.

  • දෙමළ රැඳවියන් රැසක් නිල දෝෂාභියෝගයකින් තොරව දිගු කාල පරිච්ඡේද සඳහා රඳවා ගෙන සිට ඇත.
  • PTA හදිසි ප්‍රතිසංස්කරණ අවශ්‍ය නීතියක් ලෙස එක්සත් ජාතීන් සහ ජාත්‍යන්තර හිමිකම් ආයතන විසින් නැවත නැවතත් හඳුනා ගෙන ඇත.
  • ශ්‍රී ලංකාව පුරා බන්ධනාගාර හිංසාව සියලු රැඳවියන් මුහුණ දෙන තත්ත්වයන් පිළිබඳ සූක්ෂ්ම විමර්ශනය තීව්‍ර කර ඇත.

නීතිමය ප්‍රතිසංස්කරණ වේගවත් කිරීමට, සාක්ෂි ප්‍රමාණවත් නොවන තැන දිගු කලක් රඳවා ගෙන සිටින රැඳවියන් මුදා හැරීමට, සහ දිවයින පුරා බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් පිළිබඳ විනිවිද දෘෂ්ටිය ඇති අධීක්ෂණයක් සහතික කිරීමට රජය දේශීය හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් වර්ධනය වන පීඩනයකට මුහුණ දී ඇත.

දෙමළ දේශපාලන සිරකරුවන්ට ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය හා ජාත්‍යන්

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න Sinhala

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දෘශ්‍යමාන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සිදුවීමක් හෙට රාත්‍රී අහසේ ග්‍රහලෝක හයක් එකම රේඛාවකට පෙළගැසෙන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සංසිද්ධියක් සිදුවීමට…

11 Aug 2026 Discuss
IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට

දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායමේ සහ බෙංගාල් කණ්ඩායමේ වික්කට් රකින ක්‍රීඩක-පිතිකරු අභිෂේක් පොරෙල්, බලාත්කාරය සම්බන්ධ චෝදනා මත බටහිර බෙංගාල් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට…

11 Aug 2026 Discuss
විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් Sinhala

විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම්

විදේශයන්හි රැකියාවල නිරත වී නැවත පැමිණි පුරවැසියන්ට රාජ්‍ය අයිතිය හිමි වතු සමාගම්වලට අයත් ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කර ඇති අතර, එය රට තුළ නැවත පදිංචි…

11 Aug 2026 Discuss