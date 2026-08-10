Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කාසිකොට අලි සංක්‍රමණ කොරිඩෝව මතින් නීති විරෝධී ලෙස ඩ්‍රෝන් යානය පදවන ලද්දා වනජීවී නිලධාරීන් අත්අඩංගුවට

10 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කාසිකොට අලි සංක්‍රමණ කොරිඩෝව මතින් නීති විරෝධී ලෙස ඩ්‍රෝන් යානය පදවන ලද්දා වනජීවී නිලධාරීන් අත්අඩංගුවට

කාසිකොට අලි සංක්‍රමණ කොරිඩෝව මතින් නීති විරෝධී ලෙස ඩ්‍රෝන් කැමරාවක් ක්‍රියාත්මක කළ පුද්ගලයෙකු වනජීවී බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, එය වනජීවී ආරක්ෂණ රෙගුලාසිවලට සිදු කළ බරපතල උල්ලංඝනයක් ලෙස නිලධාරීන් සලකමින් සිටී.

ආරක්ෂිත කොරිඩෝවේදී සිදු කළ අත්අඩංගුවට ගැනීම

කාසිකොට සංවේදී අලි කොරිඩෝව මතින් ඩ්‍රෝන් යානයක් ක්‍රියාත්මක කරනු ලද සැකකරු වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් විසින් ඉක්මනින් රඳවා ගනු ලැබීය. මෙම ප්‍රදේශය වල් අලි සංචාරයට අත්‍යාවශ්‍ය මාර්ගයක් ලෙස සේවය කරන අතර, අනවසර ගුවන් ක්‍රියාකාරකම් තහනම් කරන දැඩි පරිසර ආරක්ෂණ මාර්ගෝපදේශ යටතේ ආවරණය වේ.

වනජීවී හා මානව ආරක්ෂාවට තර්ජනය

අලි සංක්‍රමණ මාර්ග ඔස්සේ ඩ්‍රෝන් යානා පදවීම වනජීවීන්ට සැලකිය යුතු අවදානමක් ඇති කරයි. එනම්, ස්වයංක්‍රීය ගුවන් යානාවල ශබ්දය හා සමීපතාව අලින් තැතිගන්වා කෝපයට පත් කළ හැකිය. කළකිරුණු අලින් ස්වාභාවික මාර්ගවලින් බිඳී යෑමට නැඹුරු වන අතර, එය අවට ජනතාව හා අලින් අතර භයානක ගැටුම් ඇතිවීමේ සම්භාවිතාව වැඩි කරයි.

  • ආරක්ෂිත වනජීවී කලාප ඉහළින් අනවසර ඩ්‍රෝන් ගුවන් ගමන් ශ්‍රී ලංකා නීතිය යටතේ තහනම්ය
  • කාසිකොට වැනි අලි කොරිඩෝ පරිසර සංවේදී ප්‍රදේශ ලෙස නම් කර ඇත
  • උල්ලංඝනය කිරීම් හේතුවෙන් අත්අඩංගුවට ගැනීම, නඩු පැවරීම සහ දැඩි දඩුවම් ලැබිය හැක
අලි කොරිඩෝ හෝ ආරක්ෂිත ස්වාභාවික රක්ෂිත ආසන්නයේ ඩ්‍රෝන් ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීමෙන් වැළකී සිටින ලෙස සම්බන්ධිත බලධාරීන්ගෙන් නිසි අවසරය ලබා නොගෙන කටයුතු නොකරන ලෙස වනජීවී නිලධාරීන් මහජනතාවට කාරුණිකව ඉල්ලා සිටී.

බලධාරීන්ගෙන් මහජන අනතුරු ඇඟවීමක්

මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම, ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂිත වනජීවී කලාප නීතිමය සීමාවන්ට යටත් බැවින් ඒවා දැඩිව පිළිපැදිය යුතු බව ඡායාරූප ශිල්පීන්ට, අන්තර්ගත නිර්මාතෘන්ට හා සංචාරකයින්ට දැඩි සිහිකැඳවීමක් ලෙස කටයුතු කරයි. සතුන් හා ආසන්න වැසියන් යන දෙපාර්ශ්වයටම අනතුරක් ඇති කළ හැකි තවදුරටත් සිදුවීම් වළක්වා ගැනීම සඳහා එවැනි ප්‍රදේශවල නිරීක්ෂණ තීව්‍ර කරනු ලැබේ යැයි බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.

සැකකරු දැනට රඳවාගෙන සිටින අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ වනජීවී හා පරිසර ආරක්ෂණ නීතිවල අදාළ විධිවිධාන යටතේ චෝදනා ලැබීමට නියමිතය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී

ශ්‍රී ලංකාව බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ ඓතිහාසික පළමු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරමින්, මලේසියාව 66-52ක් ලෙස පරාජය කිරීමට සමත් වූ අතර, මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ක්‍රීඩා…

10 Aug 2026 Discuss
බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ Sinhala

බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ

සඳුදා දින බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 ක් සහිත බලගතු භූකම්පනයක් හා වැදී, පුළුල් ප්‍රදේශයක් පුරා කම්පන දැනුණු අතර, එය හදිසි ඉවත් කිරීම් රැසකට හේතු විය.…

10 Aug 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකා රජය මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වරදවලට මරණ දණ්ඩනය හඳුන්වා දීම සක්‍රීයව සලකා බලමින් සිටින අතර, එය රට තුළ ගැඹුරු වෙමින් පවතින මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදයට එරෙහිව ගනු…

10 Aug 2026 Discuss