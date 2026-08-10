Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

BCC පාලම අසල මාළිගාවත්ත මාරාන්තික වෙඩි තැබීමේ සිදුවීම සම්බන්ධ CCTV දර්ශන අනාවරණය

10 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
BCC පාලම අසල මාළිගාවත්ත මාරාන්තික වෙඩි තැබීමේ සිදුවීම සම්බන්ධ CCTV දර්ශන අනාවරණය

කොළඹ මාළිගාවත්ත ප්‍රදේශයේ BCC පාලම අසල සිදු වූ මාරාන්තික වෙඩි තැබීමේ සිදුවීම සම්බන්ධ ප්‍රධාන මොහොතන් සටහන් වූ වසා-පරිපථ රූපවාහිනී (CCTV) දර්ශන එළිවී ඇති බව පොලීසිය තහවුරු කළේය.

එක් අයෙකු අවම වශයෙන් මිය යාමට හේතු වූ මෙම සිදුවීම නීතිය බලාත්මක කිරීමේ බලධාරීන්ගේ සැලකිය යුතු අවධානයට ලක් වී ඇති අතර, ඔවුහු දැනට සිදු කෙරෙමින් පවතින ඝාතන විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස සොයාගත් දර්ශන පරීක්ෂා කරමින් සිටිති.

දර්ශන විමර්ශනයට අත්වැලක් වෙයි

CCTV පටිගත කිරීම් අනාවරණය වීම, වෙඩි තැබීමට තුඩු දුන් සිදුවීම්වල අනුපිළිවෙල තහවුරු කිරීමට සහ සිදුවීම සඳහා වගකිව යුත්තන් හඳුනා ගැනීමට කටයුතු කරන විමර්ශකයන්ට ඉතා වැදගත් දෘශ්‍ය සාක්ෂි ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

දර්ශන ප්‍රවේශමෙන් සමාලෝචනය කෙරෙමින් පවතින බව පොලීසිය පෙන්වා දී ඇති අතර, විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම තවත් තොරතුරු නිකුත් කිරීමට නියමිත බව ද සඳහන් කෙරේ.

මාළිගාවත්ත ප්‍රදේශය අවධානයට

කොළඹ නගරයේ හදවතෙහි පිහිටි මාළිගාවත්ත ප්‍රදේශය, මෙම සිදුවීමෙන් අනතුරුව තීව්‍ර පොලිස් නිරීක්ෂණය යටතට පත් කර ඇත. අවට ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවෝ, දේශීය ප්‍රජාව කැළඹිල්ලට පත් කළ මෙම වෙඩි තැබීම සම්බන්ධව සිය කනස්සල්ල පළ කර ඇත.

සිදුවීම ප්‍රත්‍යක්ෂව දුටු හෝ නඩුවට අදාළ ඕනෑම තොරතුරක් සතු පොදු ජනතාව ඉදිරිපත් වී පොලිස් විමර්ශනයට සහාය වන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටී.

ලබා ගත හැකි සාක්ෂි විශ්ලේෂණය කිරීම විමර්ශකයන් විසින් අඛණ්ඩව සිදු කරත්ම, තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී

ශ්‍රී ලංකාව බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ ඓතිහාසික පළමු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරමින්, මලේසියාව 66-52ක් ලෙස පරාජය කිරීමට සමත් වූ අතර, මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ක්‍රීඩා…

10 Aug 2026 Discuss
බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ Sinhala

බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ

සඳුදා දින බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 ක් සහිත බලගතු භූකම්පනයක් හා වැදී, පුළුල් ප්‍රදේශයක් පුරා කම්පන දැනුණු අතර, එය හදිසි ඉවත් කිරීම් රැසකට හේතු විය.…

10 Aug 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකා රජය මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වරදවලට මරණ දණ්ඩනය හඳුන්වා දීම සක්‍රීයව සලකා බලමින් සිටින අතර, එය රට තුළ ගැඹුරු වෙමින් පවතින මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදයට එරෙහිව ගනු…

10 Aug 2026 Discuss