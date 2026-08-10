Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඊශ්‍රායලයේ රැකියා අවස්ථා 16,000ක් සඳහා අයදුම් කරන ලෙස SLBFE විසින් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ආරාධනා කරයි

10 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඊශ්‍රායලයේ රැකියා අවස්ථා 16,000ක් සඳහා අයදුම් කරන ලෙස SLBFE විසින් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ආරාධනා කරයි

විදේශ රැකියා කාර්යාංශය (SLBFE) විසින් ඊශ්‍රායලයේ පවතින රැකියා පුරප්පාඩු සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම ආරම්භ කර ඇති අතර, විදේශ රැකියා අවස්ථා අපේක්ෂා කරන ශ්‍රී ලාංකික සේවකයන් සඳහා තනතුරු 16,000ක් දක්වා ලබා ගත හැකි බව නිවේදනය කර ඇත.

රැකියා අපේක්ෂකයන්ට වැදගත් අවස්ථාවක්

දිනෙන් දින යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් පවතින ආර්ථිකයට සහාය වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව විදේශ ප්‍රේෂණ මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින මෙම අවස්ථාවේ, විදේශයන්හි ස්ථාවර ආදායමක් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන ශ්‍රී ලාංකික සේවකයන්ට මෙම ක්‍රියාමාර්ගය ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. රැකියා ස්ථාන සඳහා ඉල්ලුම ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන හෙයින්, සුදුසුකම් ලත් අයදුම්කරුවන් ප්‍රමාදයකින් තොරව ඉදිරිපත් වී ලියාපදිංචි වන ලෙස SLBFE ඉල්ලා සිටී.

අයදුම් කරන්නේ කෙසේද?

අයදුම් කිරීමට කැමති අය SLBFE විසින් නිර්දේශ කර ඇති නිල අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අනුගමනය කරන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ. පවතින රැකියා සඳහා සලකා බැලීමට කැමති අය පහත ප්‍රධාන පියවර කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුය:

  • අයදුම් කිරීමේ විස්තර සහ සුදුසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා ළඟම ඇති SLBFE කලාපීය කාර්යාලයක් හෝ ප්‍රධාන කාර්යාලයට පැමිණෙන්න.
  • ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර වලංගු ජාතික හැඳුනුම්පත් සහ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ඇතුළු සියලු පෞද්ගලික ලේඛන නිසි පිළිවෙළකට ඇති බව සහතික කර ගන්න.
  • වංචනික බඳවා ගැනීමේ නියෝජිතයන් හෝ අනවසර ආයතනවලට ගොදුරු වීමෙන් වැළකීම සඳහා SLBFE හි නිල නාලිකා හරහා ලියාපදිංචි වන්න.

වැදගත් අනතුරු ඇඟවීමක්

පෞද්ගලික ලාභය සඳහා මෙම අවස්ථාව ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට උත්සාහ කළ හැකි බලපත්‍ර රහිත බඳවා ගැනීමේ නියෝජිතයන් සමඟ කටයුතු කිරීමෙන් වැළකී සිටින ලෙස SLBFE විසින් මහජනතාවට දැඩි ලෙස අනතුරු අඟවා ඇත. නීත්‍යානුකූල රැකියා ස්ථාන සියල්ල කාර්යාංශයේ නිල ජාලය හරහා පමණක් සිදු කෙරේ.

ගෙවීම් සිදු කිරීමට හෝ පෞද්ගලික ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර ඕනෑම බඳවා ගැනීමේ ආයතනයක් හි සත්‍යතාව තහවුරු කර ගන්නා ලෙස සේවකයන්ට දැනුම් දෙනු ලැබේ.

ඇයි ඊශ්‍රායලය?

විශේෂයෙන් සත්කාර සේවා සහ කෘෂිකාර්මික අංශවල ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික සේවකයන් සඳහා ඊශ්‍රායලය ඓතිහාසිකව ප්‍රමුඛ ගමනාන්ත රටවලින් එකක් වී ඇත. විශාල රැකියා පුරප්පාඩු ප්‍රමාණය ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රම බලකාය සඳහා ඒ රටෙහි ඉල්ලුම අඛණ්ඩව පවතින බවට සංඥාවක් වන අතර, සාර්ථක අයදුම්කරුවන්ට තරඟකාරී වැටුප් සහ ව්‍යුහගත රැකියා ගිවිසුම් ලැබෙනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු විය හැකිය.

විදේශයන්හි රැකියාවල නිරත වන අතරතුර තෝරා ගත් සියලු අපේක්ෂකයන්ගේ යහපැවැත්ම සහ සුරක්ෂිතතාව සහතික කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පිටත්වීමට පෙර දිශානති හා සහාය සේවා ලබා දෙන බවට SLBFE සහතික වී ඇත. අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සහ සුදුසුකම් නිර්ණායක පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර SLBFE වෙතින් සෘජුවම ලබා ගත හැකිය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී

ශ්‍රී ලංකාව බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ ඓතිහාසික පළමු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරමින්, මලේසියාව 66-52ක් ලෙස පරාජය කිරීමට සමත් වූ අතර, මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ක්‍රීඩා…

10 Aug 2026 Discuss
බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ Sinhala

බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ

සඳුදා දින බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 ක් සහිත බලගතු භූකම්පනයක් හා වැදී, පුළුල් ප්‍රදේශයක් පුරා කම්පන දැනුණු අතර, එය හදිසි ඉවත් කිරීම් රැසකට හේතු විය.…

10 Aug 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකා රජය මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වරදවලට මරණ දණ්ඩනය හඳුන්වා දීම සක්‍රීයව සලකා බලමින් සිටින අතර, එය රට තුළ ගැඹුරු වෙමින් පවතින මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදයට එරෙහිව ගනු…

10 Aug 2026 Discuss