ඊශ්රායලයේ රැකියා අවස්ථා 16,000ක් සඳහා අයදුම් කරන ලෙස SLBFE විසින් ශ්රී ලාංකිකයන්ට ආරාධනා කරයි
විදේශ රැකියා කාර්යාංශය (SLBFE) විසින් ඊශ්රායලයේ පවතින රැකියා පුරප්පාඩු සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම ආරම්භ කර ඇති අතර, විදේශ රැකියා අවස්ථා අපේක්ෂා කරන ශ්රී ලාංකික සේවකයන් සඳහා තනතුරු 16,000ක් දක්වා ලබා ගත හැකි බව නිවේදනය කර ඇත.
රැකියා අපේක්ෂකයන්ට වැදගත් අවස්ථාවක්
දිනෙන් දින යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් පවතින ආර්ථිකයට සහාය වීම සඳහා ශ්රී ලංකාව විදේශ ප්රේෂණ මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින මෙම අවස්ථාවේ, විදේශයන්හි ස්ථාවර ආදායමක් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන ශ්රී ලාංකික සේවකයන්ට මෙම ක්රියාමාර්ගය ඉතා ප්රයෝජනවත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. රැකියා ස්ථාන සඳහා ඉල්ලුම ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන හෙයින්, සුදුසුකම් ලත් අයදුම්කරුවන් ප්රමාදයකින් තොරව ඉදිරිපත් වී ලියාපදිංචි වන ලෙස SLBFE ඉල්ලා සිටී.
අයදුම් කරන්නේ කෙසේද?
අයදුම් කිරීමට කැමති අය SLBFE විසින් නිර්දේශ කර ඇති නිල අයදුම් කිරීමේ ක්රියාවලිය අනුගමනය කරන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ. පවතින රැකියා සඳහා සලකා බැලීමට කැමති අය පහත ප්රධාන පියවර කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුය:
- අයදුම් කිරීමේ විස්තර සහ සුදුසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා ළඟම ඇති SLBFE කලාපීය කාර්යාලයක් හෝ ප්රධාන කාර්යාලයට පැමිණෙන්න.
- ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර වලංගු ජාතික හැඳුනුම්පත් සහ විදේශ ගමන් බලපත්ර ඇතුළු සියලු පෞද්ගලික ලේඛන නිසි පිළිවෙළකට ඇති බව සහතික කර ගන්න.
- වංචනික බඳවා ගැනීමේ නියෝජිතයන් හෝ අනවසර ආයතනවලට ගොදුරු වීමෙන් වැළකීම සඳහා SLBFE හි නිල නාලිකා හරහා ලියාපදිංචි වන්න.
වැදගත් අනතුරු ඇඟවීමක්
පෞද්ගලික ලාභය සඳහා මෙම අවස්ථාව ප්රයෝජනයට ගැනීමට උත්සාහ කළ හැකි බලපත්ර රහිත බඳවා ගැනීමේ නියෝජිතයන් සමඟ කටයුතු කිරීමෙන් වැළකී සිටින ලෙස SLBFE විසින් මහජනතාවට දැඩි ලෙස අනතුරු අඟවා ඇත. නීත්යානුකූල රැකියා ස්ථාන සියල්ල කාර්යාංශයේ නිල ජාලය හරහා පමණක් සිදු කෙරේ.
ගෙවීම් සිදු කිරීමට හෝ පෞද්ගලික ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර ඕනෑම බඳවා ගැනීමේ ආයතනයක් හි සත්යතාව තහවුරු කර ගන්නා ලෙස සේවකයන්ට දැනුම් දෙනු ලැබේ.
ඇයි ඊශ්රායලය?
විශේෂයෙන් සත්කාර සේවා සහ කෘෂිකාර්මික අංශවල ශ්රී ලාංකික සංක්රමණික සේවකයන් සඳහා ඊශ්රායලය ඓතිහාසිකව ප්රමුඛ ගමනාන්ත රටවලින් එකක් වී ඇත. විශාල රැකියා පුරප්පාඩු ප්රමාණය ශ්රී ලාංකික ශ්රම බලකාය සඳහා ඒ රටෙහි ඉල්ලුම අඛණ්ඩව පවතින බවට සංඥාවක් වන අතර, සාර්ථක අයදුම්කරුවන්ට තරඟකාරී වැටුප් සහ ව්යුහගත රැකියා ගිවිසුම් ලැබෙනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු විය හැකිය.
විදේශයන්හි රැකියාවල නිරත වන අතරතුර තෝරා ගත් සියලු අපේක්ෂකයන්ගේ යහපැවැත්ම සහ සුරක්ෂිතතාව සහතික කිරීම සඳහා අවශ්ය පිටත්වීමට පෙර දිශානති හා සහාය සේවා ලබා දෙන බවට SLBFE සහතික වී ඇත. අයදුම් කිරීමේ ක්රියාවලිය සහ සුදුසුකම් නිර්ණායක පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර SLBFE වෙතින් සෘජුවම ලබා ගත හැකිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.