Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සුඛෝපභෝගී කැබ් රථයක කිලෝ 18ක මත්ද්‍රව්‍ය සඟවා තරුණ යුවළක් අරච්චිකට්ටුවේදී අත්අඩංගුවට

10 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සුඛෝපභෝගී කැබ් රථයක කිලෝ 18ක මත්ද්‍රව්‍ය සඟවා තරුණ යුවළක් අරච්චිකට්ටුවේදී අත්අඩංගුවට

සුඛෝපභෝගී කැබ් රථයක් තුළ සඟවා ගෙන යන ලද සැලකිය යුතු කංසා ප්‍රමාණයක් සොයාගත් අරච්චිකට්ටුව පොලීසිය විසින් තරුණ යුවළක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.

විශාල කංසා තොගයක් අත්අඩංගුවට

අරච්චිකට්ටුව පොලිස් ස්ථානයට අනුයුක්ත නිලධාරීන් විසින් රථවාහනය සාමාන්‍ය පරීක්ෂාවකට ලක් කිරීමේදී එම යුවළ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. පරීක්ෂාවේදී, කැබ් රථය තුළ සඟවා තිබූ කංසා කිලෝ 18කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් පොලීසිය විසින් සොයාගන්නා ලදී. මෙය해당 ප්‍රදේශය සඳහා සැලකිය යුතු මත්ද්‍රව්‍ය කොටු කිරීමක් ලෙස සැලකේ.

සැකකරුවන් හඳුනා නොගැනීමට සුඛෝපභෝගී වාහනය යොදාගැනීම

නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන්ගේ අවධානය වළකා ගැනීම සඳහා සැකකරුවන් හිතාමතාම මෙම고급 සුඛෝපභෝගී කැබ් රථය යොදාගෙන ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ. එම යුවළ ප්‍රදේශය තුළ ගමනාන්තයකට මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි බවට විමර්ශකයන් සැක කරන අතර, මෙහෙයුමේ තවදුරටත් විස්තර අඛණ්ඩව විමර්ශනය කෙරේ.

සැකකරුවන් අත්අඩංගුවේ

අත්අඩංගුවට ගත් තරුණ යුවළ දැනට ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා රඳවාගෙන සිටී. කංසා තොගයේ මූලාරම්භය සොයාගැනීම සහ පුළුල් මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් ජාලයක් සම්බන්ධ වී ඇත්දැයි තීරණය කිරීම සඳහා අරච්චිකට්ටුව පොලීසිය පුළුල් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.

සැකකරුවන්ට එරෙහි නෛතික කටයුතු නියමිත වේලාවට ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, සොයාගත් කංසා සාක්ෂි ලෙස අදාළ අධිකරණ වෙත ඉදිරිපත් කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී

ශ්‍රී ලංකාව බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ ඓතිහාසික පළමු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරමින්, මලේසියාව 66-52ක් ලෙස පරාජය කිරීමට සමත් වූ අතර, මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ක්‍රීඩා…

10 Aug 2026 Discuss
බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ Sinhala

බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ

සඳුදා දින බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 ක් සහිත බලගතු භූකම්පනයක් හා වැදී, පුළුල් ප්‍රදේශයක් පුරා කම්පන දැනුණු අතර, එය හදිසි ඉවත් කිරීම් රැසකට හේතු විය.…

10 Aug 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකා රජය මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වරදවලට මරණ දණ්ඩනය හඳුන්වා දීම සක්‍රීයව සලකා බලමින් සිටින අතර, එය රට තුළ ගැඹුරු වෙමින් පවතින මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදයට එරෙහිව ගනු…

10 Aug 2026 Discuss