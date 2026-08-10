ශ්රී ලංකා රුපියල එක්සත් ජනපද ඩොලරයට එරෙහිව ශක්තිමත් වෙයි — CBSL විකුණුම් අනුපාතය රු. 339 දක්වා පහළට
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) විසින් නිකුත් කරන ලද නවතම විනිමය අනුපාත අනුව, සඳුදා දින ශ්රී ලංකා රුපියල එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව සුළු වශයෙන් ඉහළ යාමක් සටහන් කර ගෙන ඇත.
එක්සත් ජනපද ඩොලරය සඳහා CBSL හි දර්ශක විකුණුම් අනුපාතය රු. 339 දක්වා පහළ වැටී ඇති අතර, එය පසුගිය සිකුරාදා සටහන් වූ අනුපාතයට සාපේක්ෂව දේශීය මුදලේ කාර්යසාධනයේ සුළු වුවද කැපී පෙනෙන වැඩිදියුණුවක් පිළිබිඹු කරයි.
රුපියල ස්ථාවරත්වයේ ලක්ෂණ පෙන්වයි
මෙම සුළු වාසිය ශ්රී ලංකාවේ අඛණ්ඩ ආර්ථික ය立直 ප්රතිසාධන උත්සාහයන් සඳහා ධනාත්මක සංඥාවක් ලෙස පැමිණෙන අතර, විදේශ විනිමය වෙළඳපොළේ රුපියල ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව දිගටම ප්රදර්ශනය කරයි. විනිමය අනුපාතවල උච්චාවචනයන් දිවයිනේ භාණ්ඩ හා සේවා පිරිවැයට සෘජුවම බලපාන හෙයින්, ව්යාපාරිකයන්, ආනයනකරුවන්, අපනයනකරුවන් සහ සාමාන්ය පාරිභෝගිකයන් ද මුදල් ගමනාගමනය දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරති.
රුපියල ශක්තිමත් වීම සාමාන්යයෙන් ආනයනකරුවන්ට වාසිදායක වන අතර, ශ්රී ලංකාව විදේශ වෙළඳපොළවලින් සපයා ගන්නා අත්යවශ්ය ද්රව්ය මත පවතින උද්ධමන පීඩනය සමනය කිරීමට ද උපකාරී වෙයි.
පුළුල් ආර්ථික පසුබිම
2022 වර්ෂයේ රටට කොටු වූ දැඩි විදේශ විනිමය අර්බුදයෙන් පසු ශ්රී ලංකාව තම ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට ක්රියා කරමින් සිටී. රටේ පුළුල් ප්රතිසාධන වැඩසටහනේ කොටසක් ලෙස මුදල් ප්රතිපත්තිය කළමනාකරණය කිරීමේදී සහ විදේශ විනිමය වෙළඳපොළේ සාමකාමී තත්ත්වයන් පවත්වා ගැනීමේදී මහ බැංකුව කේන්ද්රීය භූමිකාවක් ඉටු කර ඇත.
මෙම අගය ඉහළ යාම පවතින වෙළඳපොළ ගතිකත්වය මගින් හේතු වූ කෙටිකාලීන උච්චාවචනයක්ද, නැතහොත් දිගුකාලීන ප්රවණතාවක් ද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා වෙළඳ නිරීක්ෂකයන් සහ මූල්ය විශ්ලේෂකයන් ඉදිරි දිනවලදී රුපියලේ ගමන් මග දිගටම නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ බලපත්රලාභී වාණිජ බැංකු හරහා සිදු කෙරෙන ප්රධාන විදේශ මුදල් සඳහා ක්රියාත්මක ගැනුම් හා විකුණුම් අනුපාත පිළිබඳ විනිවිදභාවය සහතික කරමින්, CBSL දිනපතා දර්ශක විනිමය අනුපාත ප්රකාශයට පත් කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.