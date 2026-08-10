ශ්රී ලංකාවේ පිරිමින් අතර සිෆිලිස් රෝගීන් සංඛ්යාව අනතුරුදායක ලෙස ඉහළ යෑම
වර්ධනය වන ලිංගිකව සම්ප්රේෂණය වන රෝග තර්ජනය පිළිබඳ සෞඛ්ය බලධාරීන්ගේ කනස්සල්ල
ශ්රී ලංකාවේ සිෆිලිස් රෝගීන් සංඛ්යාව තියුණු ලෙස හා කනස්සල්ලට කරුණු සේ ඉහළ යමින් පවතින අතර, අලුතින් වාර්තා වන ආසාදනවලින් සැලකිය යුතු කොටසක් පිරිමින් අතර දක්නට ලැබෙන බැවින්, ජනතාව දැනුවත් කිරීම හා වැළැක්වීමේ පියවර ගැනීම සඳහා සෞඛ්ය නිලධාරීන් හදිසි ඇඟවීමක් කර ඇත.
සිෆිලිස් රෝග විනිශ්චය ඉහළ යෑම රටේ ලිංගික සෞඛ්ය තත්ත්වය තුළ ඇතිවන කලකිරීමේ ප්රවණතාවක් ලෙස සැලකෙන අතර, වරෙක බොහෝ දුරට පාලනය යටතේ තිබූ බැක්ටීරියා ආසාදනය දැන් නැවතත් පිරිමි ජනගහනය අතර කරදරකාරී ලෙස නැගී සිටින බව පෙනේ.
සිෆිලිස් යනු කුමක්ද?
සිෆිලිස් යනු Treponema pallidum නම් බැක්ටීරියාවක් නිසා ඇතිවන ලිංගිකව සම්ප්රේෂණය වන ආසාදනයකි (STI). ප්රතිකාර නොකළහොත්, රෝගය අදියර කිහිපයක් හරහා ඉදිරියට ගොස් හදවත, මොළය හා ස්නායු පද්ධතියට හානි සිදුවීම ඇතුළු දරුණු දිගුකාලීන සෞඛ්ය සංකූලතාවලට මඟ පෑදිය හැකිය. එහෙත් බරපතල ස්වභාවය තිබියදීත්, කල්තියා හඳුනාගෙන ප්රතිජීවක ඖෂධ මගින් ප්රතිකාර කිරීමෙන් සිෆිලිස් සුව කළ හැකිය.
දැනුවත් කිරීම හා පරීක්ෂාව සඳහා ඇරයුමක්
වෛද්ය වෘත්තිකයන් පිරිමින්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ඔවුන්ගේ ලිංගික සෞඛ්යය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ක්රියාශීලී පියවර ගන්නා ලෙසයි. ඒ අතරට ඇතුළත් වන්නේ:
- ලිංගිකව සම්ප්රේෂණය වන ආසාදන සඳහා නිතිපතා පරීක්ෂාවට භාජනය වීම
- ආරක්ෂිත ක්රම ස්ථාවරව භාවිත කරමින් ආරක්ෂිත ලිංගික හැසිරීම් අනුගමනය කිරීම
- අසාමාන්ය රෝග ලක්ෂණ දක්නට ලැබෙන විට වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
- ලිංගික ඉතිහාසය පිළිබඳව සෞඛ්ය සේවා සපයන්නන් සමඟ විවෘතව හා අවංකව කතා කිරීම
ලිංගිකව සම්ප්රේෂණය වන ආසාදන සම්බන්ධ සමාජ කළකිරීම නිසා බොහෝ විට පුද්ගලයන් කාලෝචිත වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීමෙන් වැළකෙන අතර, එය ප්රජාවන් තුළ ආසාදන තවදුරටත් පැතිරීමට දායක වන බව සෞඛ්ය විශේෂඥයන් අවධාරණය කරති.
මහජන සෞඛ්යය සඳහා පුළුල් ඇඟවුම්
සිෆිලිස් රෝගීන් ඉහළ යෑම හුදකලා කනස්සල්ලක් නොවේ. ලිංගිකව සම්ප්රේෂණය වන ආසාදනයක් ඉහළ යෑම බොහෝ විට ලිංගික සෞඛ්ය අධ්යාපනය, සෞඛ්ය සේවා ලබා ගැනීමේ හැකියාව, හා අවදානම් සහිත ජනගහනයන් අතර දැනුවත්භාවය පිළිබඳ පුළුල් අඩුලූනකම් සංඥා කරන බව මහජන සෞඛ්ය විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවති.
කල්තියා රෝග විනිශ්චය කිරීම හා ප්රතිකාර ලබා ගැනීම, සිෆිලිස් පැතිරීම වළක්වා ගැනීමේ හා මහජන සෞඛ්යය ආරක්ෂා කිරීමේ වඩාත් ඵලදායී මෙවලම් ලෙස පවතී.
දිවයිනේ ඉහළ යන රෝගී සංඛ්යාව වඩා හොඳින් නිරීක්ෂණය කිරීම හා ඊට ප්රතිචාර දැක්වීම සඳහා බලධාරීන් ව්යාප්ත වැඩසටහන් තීව්ර කිරීමට හා නිරීක්ෂණ යාන්ත්රණ ශක්තිමත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
රජයේ රෝහල් හා සායනවල ලබා දෙන ලිංගික සෞඛ්ය සේවා භාවිත කරන ලෙස මහජනයා දිරිමත් කෙරෙන අතර, ඒවායින් බොහොමයක් රහස්යභාවය රකිමින් නොමිලේ පරීක්ෂාව හා ප්රතිකාර ලබා දෙයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.