Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ පිළිගැනීමේ සීමාවන්: වගවීම හා සත්‍යය පිළිබඳ විවේචනාත්මක විශ්ලේෂණයක්

09 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ පිළිගැනීමේ සීමාවන්: වගවීම හා සත්‍යය පිළිබඳ විවේචනාත්මක විශ්ලේෂණයක්

තම අතීතය සමඟ තවමත් පොරබදන ජාතියක්

ශ්‍රී ලංකාවේ භයානක සිවිල් යුද්ධය අවසන් වී දශක ගණනක් ගතවී තිබියදීත්, වගවීමේ ප්‍රශ්නය කිසිදා නොවිසඳුණු ගැටළුවක් ලෙස පවතී. ශ්‍රී ලාංකික රාජ්‍යය පිළිගැනීමට සූදානම් වන දේ — හා අඩිතාලමින් ප්‍රතික්ෂේප කරන දේ — රට, දෙමළ ජනතාව, ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන් හා රටේ ම හෘදසාක්ෂිය සමඟ ගොඩනඟා ගන්නා සම්බන්ධතාවය තවමත් හැඩ ගස්වයි.

තෝරා බේරා ගනු ලබන පිළිගැනීම

ශ්‍රී ලංකාවේ රජයන් — විවිධ පාලන සමයන් හරහා — ගැටුමේ අත්දැකීම් පිළිගැනීමේ දී ඉතාමත් කදිමින් කළමනාකරණය කරන ලද ප්‍රවේශයක් අනුගමනය කර ඇත. පුළුල්, සාමාන්‍ය ස්වරූපයේ කනගාටු ප්‍රකාශ අවස්ථාවාදිව ඉදිරිපත් කර ඇතත්, 2009 දී දස දහස් ගණනක් දෙමළ සිවිල් වැසියන් මිය ගිය බව විශ්වාස කෙරෙන යුද්ධයේ අවසාන අදියරේ දී හමුදාව ක්‍රියා කළ ආකාරය සම්බන්ධව නිශ්චිත පිළිගැනීම්වලට ළඟා වීමෙන් ඒවා නිරන්තරයෙන් වැළකී ඇත.

මෙම තෝරා බේරා ගනු ලබන පිළිගැනීමේ රටාව, ශ්‍රී ලංකාව තුළ හා 県ඔවේ ජනතාව අතර සිටින දෙමළ ප්‍රජාවන් කලකිරවීමට පත් කර ඇති අතර, ඔවුහු යුද්ධයේ අවසාන මාස වලදී සිදු වූ දේ සම්පූර්ණයෙන් ගණනට ගත යුතු යයි ඉල්ලා සිටිති. බොහෝ දෙනෙකුට, සමාගිතකාරී ඉඟිපෙන්වීම් — ඒවාට සම්බන්ධ සාධාරණ වගවීමේ ක්‍රියාමාර්ග නොමැති — හිස් ඡන්දාලක ශබ්ද ලෙස දැනේ.

ජාත්‍යන්තර පීඩනය හා දේශීය ප්‍රතිරෝධය

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය ශ්‍රී ලංකාවට විශ්වාසදායක, ස්වාධීන වගවීමේ යාන්ත්‍රණ ස්ථාපිත කරන ලෙස නිතර නිතර ඉල්ලා ඇත. ශ්‍රී ලංකාව ගෙවී ගිය වසර ගණනාව පුරා ආරම්භ කරන ලද දේශීය විමර්ශනයන් කිහිපයක් ඇතුළු වාග්දාන ලෙස ප්‍රතිචාර දැක්වූ නමුත්, ඒ කිසිවක් ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ප්‍රමිතීන්ට හෝ දෙමළ වින්දිතයන් හා ඔවුන්ගේ පවුල්වල අපේක්ෂාවන්ට ගැලපෙන ප්‍රතිඵල ලබා දී නොමැත.

ජාත්‍යන්තර ඉල්ලීම් හා දේශීය දේශපාලන යථාර්ථය අතර ඇති ආතතිය ඉතා තීව්‍ර ය. කොළඹ ඕනෑම රජයක් වගවීම සඳහා ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් ඉදිරිපත් වෙන්නේ නම්, ජාතිකවාදී ඡන්ද ධාරාවලිනුත් බලගතු ආරක්ෂක ස්ථාපනය තුළිනුත් ප්‍රතිචාර ලැබෙනු ඇති අතර, ආawawe siyalu vela justice venuven tilena desapalanaya gananaya gannata yodagena thibe.

පිළිගත නොහැකි දේ

ගැටළුවේ හදවතේ ඇත්තේ මූලික ප්‍රශ්නයකි: ශ්‍රී ලංකාවට යුද අපරාධ ගැන පිළිගත හැකිද? එසේ කිරීමෙහි දේශපාලන හා නෛතික ප්‍රතිවිපාක අතිශය විශාල වනු ඇත. සිවිල් වැසියන් ක්‍රමානුකූලව ඉලක්ක කිරීම, රෝහල් ෂෙල් ප්‍රහාරයට ලක් කිරීම, හෝ යටත් වූ සටන්කරුවන් 処處처처処 ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිගැනීම ජාත්‍යන්තර නඩු විභාගය සඳහා දොරටු විවෘත කරනු ඇති අතර, ත්‍රස්තවාදයට එරෙහි වීරෝදාර හමුදා ජයග්‍රහණයක් ලෙස රාජ්‍යයේ ආඛ්‍යාෙname මූලික ලෙස වෙනස් කරනු ඇත.

  • සිවිල් ආරක්ෂිත කලාප හා රෝහල් හිතාමතාම ෂෙල් ප්‍රහාරයට ලක් කිරීම පිළිබඳ චෝදනා
  • ගැටුමෙන් පසු දෙමළ පුද්ගලයන් දහස් ගණනක් බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම
  • යටත් වූ එල්.ටී.ටී.ඊ. සාමාජිකයන්ට කළ සැලකීම හා ඔවුන් අන්‍යාය ෙname ඝාතනය කළ යයි කියැවෙන ගැටළු
  • හමුදා රඳවා ගැනීමේ දී දෙමළ කාන්තාවන්ට එරෙහිව ස්ත්‍රී දූෂණ සිදු කිරීම

ශ්‍රී ලංකාවේ පිළිගැනීම් කිසිදු විටෙකත් ළඟා නොවූ — සහ සත්‍යය හා නිල ආඛ්‍යාnama අතර පරතරය ඉතාමත් වැඩිපුර ඇති — ක්ෂේත්‍ර මේවාය.

සත්‍යය නොමැතිව සමාගිතකාරිත්වය

අනාගාමී රජයන් සමාගිතකාරිත්වය ජාතික ප්‍රමුඛතාවයක් ලෙස ප්‍රවර්ධනය කර ඇතත්, සත්‍ය ප්‍රකාශනයකින් තොරව ඇති සැබෑ සමාගිතකාරිත්වය, විශේෂඥයන් හා සිවිල් සමාජ සංවිධාන බොහෝමයකට අනුව, සිදු නො

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss