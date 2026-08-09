Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සමාජ මාධ්‍ය හරහා වර්ධනය වන කප්පම් තර්ජනය පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා CERT හදිසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

09 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සමාජ මාධ්‍ය හරහා වර්ධනය වන කප්පම් තර්ජනය පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා CERT හදිසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

සයිබර් ආරක්ෂණ අධිකාරිය මාර්ගගත කප්පම් උපක්‍රම පිළිබඳව මහජනතාව දැනුවත් කරයි

ශ්‍රී ලංකා CERT යනුවෙන් බහුලව හඳුන්වනු ලබන ශ්‍රී ලංකාවේ පරිගණක හදිසි සූදානම් කණ්ඩායම, සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා හරහා සිදුවන කප්පම් වංචාවල නැඟී එන රැල්ලට එරෙහිව සතර්කව සිටින ලෙස ජනතාවට අනතුරු අඟවමින් මහජන නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

සයිබර් ආරක්ෂණ අධිකාරිය, අපරාධකරුවන් රටපුරා නොදන්නා වින්දිතයන් හසුරවා ගැනීමට, තර්ජනය කිරීමට සහ මූල්‍යමය වශයෙන් කප්පම් ගැනීමට සමාජ මාධ්‍ය නාලිකා ප්‍රයෝජනයට ගන්නා කනස්සල්ලට පත්වන ප්‍රවණතාවක් හඳුනාගෙන ඇත.

මෙම වංචා සාමාන්‍යයෙන් සිදුවන ආකාරය

ශ්‍රී ලංකා CERT පවසන අනුව, මෙම කුමන්ත්‍රණ බොහෝ විට වින්දිතයන් අනතුරේ සිටින බව දැනගැනීමට පෙර ඔවුන් උගුලේ හසු කර ගැනීමට සැලසුම් කළ ක්‍රමවත් රටාවකට අනුව ක්‍රියාත්මක වේ. අපරාධකරුවන් භාවිත කරන සාමාන්‍ය උපක්‍රම අතර:

  • ඉලක්කය සමග විශ්වාසය ගොඩනඟා ගැනීමට ව්‍යාජ හෝ අනුරූ සමාජ මාධ්‍ය පැතිකඩ හරහා සම්බන්ධතා ආරම්භ කිරීම
  • වින්දිතයන් සමීප හෝ සංවේදී සංවාදවලට යොමු කිරීම සහ සමහර අවස්ථාවල හානිකර ඡායාරූප හෝ වීඩියෝ ලබා ගැනීම
  • ලබා ගත් ද්‍රව්‍ය බලපෑමේ මෙවලමක් ලෙස භාවිතා කරමින් මුදල් ඉල්ලා සිටීම සහ ගෙවීම සිදු නොකළ හොත් එම අන්තර්ගතය වින්දිතයාගේ හඳුනන අය හෝ පුළුල් මහජනතාවට නිරාවරණය කරන බවට තර්ජනය කිරීම

මාර්ගගතව ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙස මහජනතාවට ඉල්ලීමක්

ශ්‍රී ලංකා CERT, සමාජ මාධ්‍යවල නුහුරු පුද්ගලයන් සමග සම්බන්ධ වීමේදී ඉතා සූක්ෂ්මව කටයුතු කරන ලෙසත්, පෞද්ගලිකව සත්‍යාපනය නොකළ කිසිවෙකු සමග පෞද්ගලික හෝ සංවේදී අන්තර්ගතය බෙදා නොගන්නා ලෙසත් මහජනතාවට දැඩිව උපදෙස් දී ඇත.

ඉදිරි හානි වළක්වා ගැනීම සඳහා ක්ෂණික පියවර ගැනීමෙන් ප්‍රයෝජන ගත හැකි බැවින්, මාර්ගගත කප්පම් සම්බන්ධ ඕනෑම සිදුවීමක් ප්‍රමාදයකින් තොරව අදාළ බලධාරීන්ට වාර්තා කරන ලෙස පුරවැසියන්ට දිරිමත් කෙරේ.

එවැනි වංචාවකට ගොදුරු වීම ලජ්ජාවට කරුණක් නොවන බවත්, අපරාධය වාර්තා කිරීම වින්දිතයාට තමා සහ අනෙක් අය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ගත හැකි වඩාත් ඵලදායී පියවර බවත් අධිකාරිය මහජනතාවට නැවත සිහිපත් කළේය.

පුළුල් කලාපීය හා ගෝලීය ප්‍රශ්නයක්

"sextortion" ලෙස සමහරවිට හඳුන්වනු ලබන සමාජ මාධ්‍ය කප්පම් ශ්‍රී ලංකාවේ පමණක් නොව ආසියා-පැසිෆික් කලාපය පුරා සහ ගෝලීය වශයෙන් ද වඩාත් ව්‍යාප්ත ගැටලුවක් බවට පත්ව ඇත. සයිබර් අපරාධකරුවන් බොහෝ විට සංවිධානාත්මක ජාල හරහා ක්‍රියාත්මක වන බැවින් දේශසීමා හරහා සිදු කරන විමර්ශන සංකීර්ණ වේ.

ශ්‍රී ලංකා CERT රටට බලපාන සයිබර් තර්ජන නිරන්තරයෙන් නිරීක්ෂණය කරමින් ඩිජිටල් අපරාධ මැඩලීම සඳහා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණයෙන් කටයුතු කරයි. මාර්ගගතව සැක සහිත ක්‍රියාකාරකම් හමුවන මහජනතාවට ශ්‍රී ලංකා CERT හෝ ශ්‍රී ලංකා පොලිස් සයිබර් අපරාධ අංශය අමතා සහාය ලබා ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss