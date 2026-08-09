Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මැතිවරණ ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනා පරීක්ෂා කිරීමට පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාව විශේෂඥ මණ්ඩලයක් පත් කරයි

09 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මැතිවරණ ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනා පරීක්ෂා කිරීමට පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාව විශේෂඥ මණ්ඩලයක් පත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ සම්බන්ධ නීති සමාලෝචනය කිරීම සඳහා පිහිටුවන ලද පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාව (PSC), විවිධ පුද්ගලයින් හා සංවිධාන විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනා මාලාවක් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා කැපවූ විශේෂඥ මණ්ඩලයක් පත් කිරීමෙන් සැලකිය යුතු පියවරක් ඉදිරියට තබා ඇත.

පුළුල් සමාලෝචනයක් සඳහා පත් කෙරුණු මණ්ඩලය

අලුතින් පත් කරන ලද විශේෂඥ මණ්ඩලය, මහජනතාව මෙන්ම සිවිල් හා දේශපාලන සංවිධාන විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මැතිවරණ ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ වෙනම යෝජනා 31ක් තක්සේරු කිරීමේ වගකීම දරනු ඇත. මෙම ඉදිරිපත් කිරීම්වලට අමතරව, මැතිවරණ ප්‍රතිසංස්කරණ විෂය පරීක්ෂා කළ පෙර පාර්ලිමේන්තු කාරක සභා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද නිර්දේශ ද මණ්ඩලය විසින් සලකා බලනු ඇත.

මෙම පත්වීම, ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ රාමුව නවීකරණය කර ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ගෙන යන අඛණ්ඩ උත්සාහයේ කැපී පෙනෙන ප්‍රගතියක් ලෙස සලකනු ලැබේ. දේශපාලනඥයින්, නීති විශේෂඥයින් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් අතර මෙය පුළුල් සංවාදයක් ජනනය කළ මාතෘකාවකි.

සමස්ත මැතිවරණ ප්‍රතිසංස්කරණයක් කරා තබන පියවරක්

පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාව විශේෂඥ මණ්ඩලයක් යෙදවීමට ගත් තීරණය, මේසය මත ඇති විවිධ යෝජනා තක්සේරු කිරීමට වඩාත් ක්‍රමවත් හා තාක්ෂණික ප්‍රවේශයක් අනුගමනය කිරීමේ ලකුණකි. විශේෂඥ දැනුම උපයෝගී කර ගැනීමෙන්, මැතිවරණ නීතිවලට යෝජිත ඕනෑම වෙනසක් සම්පූර්ණ විශ්ලේෂණයකට හා හොඳම ප්‍රායෝගික ක්‍රමවේදයන්ට අනුකූල බව සහතික කිරීම කාරක සභාවේ අරමුණයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ ප්‍රතිසංස්කරණය දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ හදිසි අවශ්‍යතාවයක් ලෙස සලකනු ලැබ ඇති අතර, විවිධ පාර්ශ්ව රාශියකින් පවතින ක්‍රමය වෙනස් කරන ලෙස ඉල්ලීම් එල්ල වී ඇත. අනුමත ඡන්ද ක්‍රමය, මැතිවරණ මූල්‍ය කළමනාකරණය හා මැතිවරණ කොට්ඨාශ සීමා නිර්ණය වැනි කරුණු, රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රියාවලීන් වඩාත් විනිවිද භාවී, සාධාරණ හා නියෝජිත ස්වභාවයෙන් යුක්ත කළ හැකි ආකාරය පිළිබඳ ජාතික සංවාදවල ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගෙන ඇත.

විශේෂඥ මණ්ඩලයේ කාර්යය, පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවට පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීමේ අවසාන නිර්දේශ සඳහා ශක්තිමත් පදනමක් සැපයීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss