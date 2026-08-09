Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ආසියානු අපරාධ ජාලවල ප්‍රධාන කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත්වෙමින් තිබේ — බරපතල අනතුරු ඇඟවීම්

09 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව ආසියානු අපරාධ ජාලවල ප්‍රධාන කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත්වෙමින් තිබේ — බරපතල අනතුරු ඇඟවීම්

ආසියාව පුරා ක්‍රියාත්මක වන සංවිධානාත්මක අපරාධ ජාල විසින් ශ්‍රී ලංකාව ඉලක්ක කරගනු ලබන ප්‍රවණතාව දිනෙන් දින වර්ධනය වෙමින් පවතින අතර, නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලධාරීන් මෙම දූපත් රාජ්‍යය අනවසර කටයුතුවලට කැමැත්ත ගන්නා ගමනාන්තයක් බවට පත්වෙමින් යන බව පිළිබඳ බරපතල කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කර ඇත.

වර්ධනය වෙමින් පවතින තර්ජනයක්

බුද්ධි අංශ මූලාශ්‍ර සහ ආරක්ෂක නිලධාරීන් අනතුරු අඟවා ඇත්තේ, ආසියානු කලාපය පුරා ව්‍යාප්ත වී ඇති අපරාධ සංවිධාන ශ්‍රී ලංකාව තම කටයුතු සඳහා ආකර්ෂණීය කදවුරක් ලෙස සලකන බවයි. රටේ භූගෝලීය පිහිටීම සහ ඇතැම් අධීක්ෂණ පද්ධතිවල දුර්වලතා, නීතිය බලාත්මක කිරීමේ හිඩැස් ගසාකෑමට සූදානම් අයට මෙරට ප්‍රධාන ඉලක්කයක් බවට පත් කර ඇත.

මෙම ප්‍රවණතාව හේතුවෙන්, ශ්‍රී ලාංකික භූමිය තුළට සංවිධානාත්මක අපරාධ ව්‍යාප්ත වීම වැළැක්වීම සඳහා සහයෝගිතා යාන්ත්‍රණ ශක්තිමත් කිරීම පිළිබඳව දේශීය හා කලාපීය බලධාරීන් අතර හදිසි සාකච්ඡා ඇරඹී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව ඇයි?

ආසියාවේ ක්‍රියාත්මක අපරාධ මූලද්‍රව්‍යවලට මෙම දූපත ආකර්ෂණීය වීමට හේතු කිහිපයක් විශේෂඥයන් පෙන්වා දෙයි:

  • ජාවාරම් සහ මිනිස් සාගාත මාර්ග පහසු කරවන භාරතීය සාගරයේ උපායමාර්ගික පිහිටීම
  • අනවසර මූල්‍ය කටයුතු සඳහා අවස්ථා විවර කළ හැකි පවතින ආර්ථික පීඩනය
  • තවමත් ශක්තිමත් කරමින් පවතින නෛතික හා නියාමන රාමු ගසාකෑමේ හැකියාව
  • අපරාධ ආදායම් සෝදා පිරිසිදු කිරීමට යොදාගත හැකි පවතින ජාල

බලධාරීන් උසස් අවධානයෙන්

කලාපීය අපරාධ සංවිධාන තම බලපෑම් පුළුල් කරගෙන යාම හමුවේ ශ්‍රී ලංකා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන ඉහළ සූදානමකට ලක් කර ඇත. මෙම ජාල ස්ථිරව මුල් බැස ගැනීමට පෙරාතුව ඒවා බිඳ දැමීම සඳහා අසල්වැසි රටවල් සමඟ කලාපීය බුද්ධි තොරතුරු හුවමාරුව අත්‍යවශ්‍ය බව ආරක්ෂක නිලධාරීන් අවධාරණය කරයි.

විදේශීය අපරාධ ජාලවල පැවැත්ම, ජාතික ආරක්ෂාවට පමණක් නොව ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික හා සාමාජීය ව්‍යුහයට ද සෘජු තර්ජනයක් එල්ල කරයි.

බලධාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ සැකසහිත ඕනෑම ක්‍රියාකාරකමක් අදාළ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතනවලට වාර්තා කරමින් අවධියෙන් සිටින ලෙසයි. රට තුළ ක්‍රියාත්මකව සිටින බව සොයාගනු ලබන විදේශීය අපරාධ ක්‍රියාකාරීන් විමර්ශනය කිරීමට හා訴追කිරීමට විමර්ශකයන්ට ශක්තිමත් මෙවලම් ලබා දෙන නීති සංශෝධන ත්වරිත කරන ලෙස රජයෙන් ද නිලධාරීන් ඉල්ලා සිටී.

කලාපීය සහයෝගිතාව අවශ්‍යයි

ජාතිය ඉක්මවා යන සංවිධානාත්මක අපරාධවල අභියෝගය තනි රටකට හුදෙකලාව විසඳා ගත නොහැකි බව ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයන් අවධාරණය කරයි. දූපත ඊළඟ ඉලක්කය ලෙස දකිමින් ඉදිරියට එන ආසියානු අපරාධ ජාල හා සාර්ථකව ගැටීමට වඩාත් එකගත් ප්‍රතිරෝධයක් ගොඩනඟා ගැනීම සඳහා කලාපීය සංවිධාන සහ ද්විපාර්ශ්වික හවුල්කරුවන් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ සම්බන්ධතාව ගැඹුරු කරගන්නා ලෙස දිරිගැන්වෙමින් ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss