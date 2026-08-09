ශ්රී ලංකාව ආසියානු අපරාධ ජාලවල ප්රධාන කේන්ද්රස්ථානයක් බවට පත්වෙමින් තිබේ — බරපතල අනතුරු ඇඟවීම්
ආසියාව පුරා ක්රියාත්මක වන සංවිධානාත්මක අපරාධ ජාල විසින් ශ්රී ලංකාව ඉලක්ක කරගනු ලබන ප්රවණතාව දිනෙන් දින වර්ධනය වෙමින් පවතින අතර, නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ බලධාරීන් මෙම දූපත් රාජ්යය අනවසර කටයුතුවලට කැමැත්ත ගන්නා ගමනාන්තයක් බවට පත්වෙමින් යන බව පිළිබඳ බරපතල කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇත.
වර්ධනය වෙමින් පවතින තර්ජනයක්
බුද්ධි අංශ මූලාශ්ර සහ ආරක්ෂක නිලධාරීන් අනතුරු අඟවා ඇත්තේ, ආසියානු කලාපය පුරා ව්යාප්ත වී ඇති අපරාධ සංවිධාන ශ්රී ලංකාව තම කටයුතු සඳහා ආකර්ෂණීය කදවුරක් ලෙස සලකන බවයි. රටේ භූගෝලීය පිහිටීම සහ ඇතැම් අධීක්ෂණ පද්ධතිවල දුර්වලතා, නීතිය බලාත්මක කිරීමේ හිඩැස් ගසාකෑමට සූදානම් අයට මෙරට ප්රධාන ඉලක්කයක් බවට පත් කර ඇත.
මෙම ප්රවණතාව හේතුවෙන්, ශ්රී ලාංකික භූමිය තුළට සංවිධානාත්මක අපරාධ ව්යාප්ත වීම වැළැක්වීම සඳහා සහයෝගිතා යාන්ත්රණ ශක්තිමත් කිරීම පිළිබඳව දේශීය හා කලාපීය බලධාරීන් අතර හදිසි සාකච්ඡා ඇරඹී ඇත.
ශ්රී ලංකාව ඇයි?
ආසියාවේ ක්රියාත්මක අපරාධ මූලද්රව්යවලට මෙම දූපත ආකර්ෂණීය වීමට හේතු කිහිපයක් විශේෂඥයන් පෙන්වා දෙයි:
- ජාවාරම් සහ මිනිස් සාගාත මාර්ග පහසු කරවන භාරතීය සාගරයේ උපායමාර්ගික පිහිටීම
- අනවසර මූල්ය කටයුතු සඳහා අවස්ථා විවර කළ හැකි පවතින ආර්ථික පීඩනය
- තවමත් ශක්තිමත් කරමින් පවතින නෛතික හා නියාමන රාමු ගසාකෑමේ හැකියාව
- අපරාධ ආදායම් සෝදා පිරිසිදු කිරීමට යොදාගත හැකි පවතින ජාල
බලධාරීන් උසස් අවධානයෙන්
කලාපීය අපරාධ සංවිධාන තම බලපෑම් පුළුල් කරගෙන යාම හමුවේ ශ්රී ලංකා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන ඉහළ සූදානමකට ලක් කර ඇත. මෙම ජාල ස්ථිරව මුල් බැස ගැනීමට පෙරාතුව ඒවා බිඳ දැමීම සඳහා අසල්වැසි රටවල් සමඟ කලාපීය බුද්ධි තොරතුරු හුවමාරුව අත්යවශ්ය බව ආරක්ෂක නිලධාරීන් අවධාරණය කරයි.
විදේශීය අපරාධ ජාලවල පැවැත්ම, ජාතික ආරක්ෂාවට පමණක් නොව ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික හා සාමාජීය ව්යුහයට ද සෘජු තර්ජනයක් එල්ල කරයි.
බලධාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ සැකසහිත ඕනෑම ක්රියාකාරකමක් අදාළ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතනවලට වාර්තා කරමින් අවධියෙන් සිටින ලෙසයි. රට තුළ ක්රියාත්මකව සිටින බව සොයාගනු ලබන විදේශීය අපරාධ ක්රියාකාරීන් විමර්ශනය කිරීමට හා訴追කිරීමට විමර්ශකයන්ට ශක්තිමත් මෙවලම් ලබා දෙන නීති සංශෝධන ත්වරිත කරන ලෙස රජයෙන් ද නිලධාරීන් ඉල්ලා සිටී.
කලාපීය සහයෝගිතාව අවශ්යයි
ජාතිය ඉක්මවා යන සංවිධානාත්මක අපරාධවල අභියෝගය තනි රටකට හුදෙකලාව විසඳා ගත නොහැකි බව ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයන් අවධාරණය කරයි. දූපත ඊළඟ ඉලක්කය ලෙස දකිමින් ඉදිරියට එන ආසියානු අපරාධ ජාල හා සාර්ථකව ගැටීමට වඩාත් එකගත් ප්රතිරෝධයක් ගොඩනඟා ගැනීම සඳහා කලාපීය සංවිධාන සහ ද්විපාර්ශ්වික හවුල්කරුවන් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ සම්බන්ධතාව ගැඹුරු කරගන්නා ලෙස දිරිගැන්වෙමින් ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.