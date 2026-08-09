ශ්රී ලංකාවේ ජ්යෙෂ්ඨ විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ පනත් කෙටුම්පත ගැසට් කරයි
ශ්රී ලංකා රජය සිකුරාදා වැදගත් ව්යවස්ථාදායක පියවරක් ගනිමින්, උත්තරීතර අධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණය සේවය කරන විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්රාම වයස ඉහළ නැංවීම යෝජනා කරන විසිදෙවන ව්යවස්ථා සංශෝධනයේ කෙටුම්පත් පනත ගැසට් කළේය. එහි රටේ ඉහළ අධිකරණය සම්බන්ධ තවත් ප්රතිසංස්කරණ ගණනාවක් ද ඇතුළත් වේ.
පනත් කෙටුම්පත යෝජනා කරන්නේ කුමක්ද?
යෝජිත ව්යවස්ථා සංශෝධනය රටේ ජ්යෙෂ්ඨතම අධිකරණ නිලධාරීන්ගේ සේවා කාලය සම්බන්ධ ප්රධාන වෙනස්කම් ඉලක්ක කරගනී. උත්තරීතර අධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමෙන් ශ්රී ලංකාවේ ඉහළ අධිකරණවල පත්වීම් හා කළමනාකරණය සම්බන්ධව සැලකිය යුතු ව්යුහාත්මක වෙනස්කම් ඇති කිරීමට රජය අපේක්ෂා කරයි.
විශ්රාම වයස් විධිවිධාන වලට අමතරව, ඉහළ අධිකරණය සම්බන්ධ තවදුරටත් සංශෝධන ද පනත් කෙටුම්පතට ඇතුළත් වන අතර, යෝජිත සියලු වෙනස්කම්පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර ව්යවස්ථාදායක ක්රියාවලිය ඉදිරියට යත්ම හෙළිදරව් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
අවධානයට ලක් වූ ව්යවස්ථා සංශෝධනයක්
ශ්රී ලංකාවේ ව්යවස්ථා සංශෝධන සැලකිය යුතු බරක් දරන්නේ, ඒවා සම්මත කිරීමට පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකක බහුතරයක් අවශ්ය වන බැවිනි. කෙටුම්පත් පනත ගැසට් කිරීම ව්යවස්ථාදායක ක්රියාවලියේ නිල ආරම්භය සනිටුහන් කරන අතර, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ පාර්ලිමේන්තු විවාදය හා මහජන සමීක්ෂාව සඳහා දොරටු විවෘත කරයි.
මෙම පියවර නීති විශේෂඥයන්, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ විපක්ෂ දේශපාලනඥයන්ගේ අවධානය ඇදගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඔවුන් බොහෝ දෙනෙකු රටේ ඉහළ අධිකරණවල නිදහස හා කාර්යසාධනය මත අධිකරණ සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීමේ ඇඟවීම් සූක්ෂ්ම ලෙස පරීක්ෂා කරනු ඇත.
අධිකරණය සඳහා වැදගත්කම
ශ්රී ලංකාවේ උත්තරීතර අධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණය රටේ නීති ක්රමයේ礎 ශිලාව ලෙස කටයුතු කරන අතර, ඒවායේ විනිසුරුවරු ව්යවස්ථාමය අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ හා ජාතික වැදගත්කමක් ඇති සංකීර්ණ නීතිමය කරුණු තීරණය කිරීමේ තීරණාත්මක භූමිකාවක් රඟ දක්වයි. එබැවින් ඔවුන්ගේ සේවා කොන්දේසිවල ඕනෑම වෙනස්කමක් සැලකිය යුතු මහජන සැලකිල්ලට ලක් වන කරුණු ලෙස සැලකේ.
යෝජිත වෙනස්කම් අධිකරණ අඛණ්ඩතාව ශක්තිමත් කරනු ඇත්ද, නැතහොත් දීර්ඝ කළ පත්වීම් හරහා අධිකරණය මත විධායක බලපෑමේ හැකියාව පිළිබඳ සැකසංකා මතු කරනු ඇත්ද යන්න පිළිබඳව නීති විශ්ලේෂකයන් අදහස් දැක්වීමට ඉඩ ඇත.
ඉදිරි සැසිවාරවල දී පාර්ලිමේන්තුව පනත් කෙටුම්පත සලකා බැලීමට සූදානම් වන විට, විසිදෙවන සංශෝධනය සම්බන්ධ තවදුරටත් වර්ධනයන් අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.