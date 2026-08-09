Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගාලු ගැලන්ට්ස් පළමු වතාවට එල්පීඑල් ශූරයන් බවට පත්වෙයි

09 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගාලු ගැලන්ට්ස් පළමු වතාවට එල්පීඑල් ශූරයන් බවට පත්වෙයි

ගාලු ගැලන්ට්ස් කණ්ඩායම ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් ඉතිහාසයේ තම නම සදහටම කොටා තබමින්, කොළඹදී පැවති අවම ලකුණු සහිත අවසන් මහා තරඟයේ දී දස්කම් දක්වා ඔවුන්ගේ මුල්ම එල්පීඑල් ශූරතාව හිමිකරගත්හ.

පන්දු යැවීමේදී අසලංක සහ මලිංග දිලිසෙයි

කණ්ඩායම් නායක චරිත් අසලංක සහ වේගී පන්දු යවන්නා එෂාන් මලිංග ගාලු කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය සඳහා ප්‍රධාන සාධකයන් බවට පත්විය. දෙදෙනා එක්ව දඩුවම් හය ක් ලබාගනිමින් ජාෆ්නා කිංග්ස් කණ්ඩායමේ පිතිකරණ පෙළ ප්‍රහාරාත්මකව ශ්‍රේණිගත කළහ. ඔවුන්ගේ නිශිත පන්දු යැවීම ජාෆ්නා කිංග්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 123 ක් යන සාමාන්‍ය එකතුවකට සීමා කළ අතර, එය සරල ලකුණු හඹායාමකට මග සැලසීය.

ගැලන්ට්ස් දඩුවම් ඉතිරි කරගෙන ජයග්‍රහණය තහවුරු කරයි

ගාලු ගැලන්ට්ස් කණ්ඩායම දඩුවම් පහක් ඉතිරිව තිබියදීම ඉලක්කය සපුරාලමින් ශූරතාව ආධිපත්‍යශීලී ලෙස තම අතට ගත්හ. මෙම ජයග්‍රහණය ෆ්‍රෑන්චයිස් ආයතනය සඳහා ඓතිහාසික මෙහෙවරක් ලෙස සළකුණු කරයි; ඔවුන් මෙට්ට කිසිදා එල්පීඑල් ශූරතාවය හිමිකරගෙන නොතිබිණ.

ශ්‍රී ලාංකික ටී20 ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සන්ධිස්ථානයක්

මෙම ජය ගාලු ගැලන්ට්ස් සංවිධානයට පමණක් නොව ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයට ද සැලකිය යුතු මොහොතක් ලෙස සළකනු ලැබේ. ජාත්‍යන්තර තරු ක්‍රීඩකයන් සමඟ දේශීය දක්ෂතා දිලිසීම සඳහා එල්පීඑල් වටිනා වේදිකාවක් ලෙස දිගින් දිගටම සේවය කරයි. මුළු තරගාවලිය පුරාම අසලංකගේ නායකත්වය පුළුල් ප්‍රශංසාවට ලක් වූ අතර, අවසන් තරඟයේ දී මලිංගේ පන්දු යැවීමේ දස්කම් දේශීය ටී20 පරිපාටියේ ප්‍රධාන ක්‍රීඩකයකු ලෙස ඔහු වර්ධනය වෙමින් ඇති බව තහවුරු කළේය.

ගාලු ගැලන්ට්ස් කණ්ඩායමේ ශූරතාව මෙletəs් වසරේ එල්පීඑල් තරගාවලියේ විශිෂ්ටතම මොහොතක් ලෙස සිහිපත් වනු ඇති අතර, දිවයිනෙ ක්‍රිකට් රසිකයන්ට ත්‍රාසජනක තරගාවලියකට සුදුසු තාලේ ගතිකය සපයා දීය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss