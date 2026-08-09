කොළඹ සම්මේලනයේදී අග්රාමාත්ය හරිණී අමරසූරිය දකුණු ආසියාවේ미래සකස් කිරීමට ජනතා කේන්ද්රීය ප්රවේශයක් 촉구කරයි
අග්රාමාත්ය ආචාර්ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය බදාදා කොළඹදී පැවැති著名한 ජාත්යන්තර අධ්යයන රැස්වීමක් ඉලක්ක කරගත් ප්රධාන කතාවක් ඉදිරිපත් කළ අතර, දකුණු ආසියාවේ미래ගෝලීය බල ගතිකතා සහ ආර්ථික තරඟකාරිත්වයට ඔබ්බෙන් සකස් විය යුතු බැව් ඇය අවධාරණය කළාය.
ජාත්යන්තර සම්මේලනය ශ්රී ලංකාවට
ජාත්යන්තර අධ්යයන සංගමයේ (ISA) – ලෝක දේශපාලනයේ දකුණු ආසිය (SAWP) සම්මේලනය 2026, අගෝස්තු 6 වැනිදා කොළඹ දී ආරම්භ වූ අතර, දින තුනක් පුරා පැවැත්වෙන මෙම සම්මේලනය අගෝස්තු 8 දක්වා කාලසීමාවේ පැවැත්වෙනු ඇත. වේගයෙන් විකාශනය වන ගෝලීය වාතාවරණයක් තුළ දකුණු ආසියාවේ කාර්යභාරය කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ විද්වතුන්, ප්රතිපත්ති立案කරුවන් සහ ජාත්යන්තර සබඳතා විශේෂඥයින් එක්රැස් කරන මෙම රැස්වීමට ශ්රී ලංකාව සත්කාරකත්වය දරයි.
අග්රාමාත්යවරියගේ කතාව
සම්මේලනය විවෘත කිරීමේදී කතා කළ අග්රාමාත්ය අමරසූරිය මහත්මිය, දකුණු ආසියානු කලාපයේ ගමන් මග, භූ දේශපාලනික බලපෑම් සඳහා වන තරඟයකට හෝ ආර්ථික ආධිපත්යයක් සඳහා වන දිවීමකට සීමා කළ නොහැකි බව අවධාරණය කළාය. කලාප පුරා රජයන්, ප්රජාවන් සහ ආයතන විසින් ගනු ලබන තීරණ, දකුණු ආසියාවේ미래කෙබඳු වේද යන්න තීරණය කිරීමේදී ඒ හා සමාන ලෙස — නැතහොත් වඩාත් — තීරකව ක්රියා කරනු ඇති බව ඇය අවධාරණය කළාය.
දකුණු ආසියාවේ미래, ගෝලීය බලතල හැරීම් හෝ ආර්ථික තරඟකාරිත්වය තනිවම තීරණය නොකරනු ඇත.
ඇගේ අදහස් මගින් ප්රකාශ වන්නේ, මහා බලවතුන්ගේ තරඟකාරිත්වය තුළින් කලාපය දෙස බැලීමට වඩා, දකුණු ආසියාවේ සංවර්ධනයේ හරය ලෙස මානව ශ්රමය, කලාපීය සහයෝගිතාව සහ හවුල් වටිනාකම් ස්ථාපිත කරන දෘෂ්ටිකෝණයකි.
කලාපීය සංවාදයට වැදගත් වේදිකාවක්
ISA-SAWP සම්මේලනය, දකුණු ආසිය තුළ සහ ඔබ්බෙන් ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ශාස්ත්රීය හා ප්රතිපත්ති සාකච්ඡා සඳහා ප්රධාන වේදිකාවක් ලෙස ක්රියා කරයි. කොළඹ දී මෙම සම්මේලනය පැවැත්වීම, රටක් ලෙස ශ්රී ලංකාව තමාගේම ආර්ථික ප්රකෘතිය හා දේශපාලන සංක්රාන්තිය හරහා ගමන් කරන මෙවැනි අවස්ථාවක, කලාපීය රාජ්යතාන්ත්රිකත්වය හා බුද්ධිමය ව්යවහාරය සමඟ ශ්රී ලංකාවේ අලුත් වූ සම්බන්ධිතභාවය යටගා දකුන්නේය.
දින තුනක කාලය පුරා, දකුණු ආසියානු කලාපය හරහා ස්වෛරිත්වය, බහුපාර්ශ්විකත්වය, ආරක්ෂාව සහ සංවර්ධනය යන තේමාවන් ගවේෂණය කරමින් පුළුල් කාණ්ඩ සාකච්ඡා සහ ඉදිරිපත් කිරීම් රැසක් සම්මේලනයේ ඇතුළත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.