Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොළඹ සම්මේලනයේදී අග්‍රාමාත්‍ය හරිණී අමරසූරිය දකුණු ආසියාවේ미래සකස් කිරීමට ජනතා කේන්ද්‍රීය ප්‍රවේශයක් 촉구කරයි

09 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොළඹ සම්මේලනයේදී අග්‍රාමාත්‍ය හරිණී අමරසූරිය දකුණු ආසියාවේ미래සකස් කිරීමට ජනතා කේන්ද්‍රීය ප්‍රවේශයක් 촉구කරයි

අග්‍රාමාත්‍ය ආචාර්ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය බදාදා කොළඹදී පැවැති著名한 ජාත්‍යන්තර අධ්‍යයන රැස්වීමක් ඉලක්ක කරගත් ප්‍රධාන කතාවක් ඉදිරිපත් කළ අතර, දකුණු ආසියාවේ미래ගෝලීය බල ගතිකතා සහ ආර්ථික තරඟකාරිත්වයට ඔබ්බෙන් සකස් විය යුතු බැව් ඇය අවධාරණය කළාය.

ජාත්‍යන්තර සම්මේලනය ශ්‍රී ලංකාවට

ජාත්‍යන්තර අධ්‍යයන සංගමයේ (ISA) – ලෝක දේශපාලනයේ දකුණු ආසිය (SAWP) සම්මේලනය 2026, අගෝස්තු 6 වැනිදා කොළඹ දී ආරම්භ වූ අතර, දින තුනක් පුරා පැවැත්වෙන මෙම සම්මේලනය අගෝස්තු 8 දක්වා කාලසීමාවේ පැවැත්වෙනු ඇත. වේගයෙන් විකාශනය වන ගෝලීය වාතාවරණයක් තුළ දකුණු ආසියාවේ කාර්යභාරය කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ විද්වතුන්, ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන් සහ ජාත්‍යන්තර සබඳතා විශේෂඥයින් එක්රැස් කරන මෙම රැස්වීමට ශ්‍රී ලංකාව සත්කාරකත්වය දරයි.

අග්‍රාමාත්‍යවරියගේ කතාව

සම්මේලනය විවෘත කිරීමේදී කතා කළ අග්‍රාමාත්‍ය අමරසූරිය මහත්මිය, දකුණු ආසියානු කලාපයේ ගමන් මග, භූ දේශපාලනික බලපෑම් සඳහා වන තරඟයකට හෝ ආර්ථික ආධිපත්‍යයක් සඳහා වන දිවීමකට සීමා කළ නොහැකි බව අවධාරණය කළාය. කලාප පුරා රජයන්, ප්‍රජාවන් සහ ආයතන විසින් ගනු ලබන තීරණ, දකුණු ආසියාවේ미래කෙබඳු වේද යන්න තීරණය කිරීමේදී ඒ හා සමාන ලෙස — නැතහොත් වඩාත් — තීරකව ක්‍රියා කරනු ඇති බව ඇය අවධාරණය කළාය.

දකුණු ආසියාවේ미래, ගෝලීය බලතල හැරීම් හෝ ආර්ථික තරඟකාරිත්වය තනිවම තීරණය නොකරනු ඇත.

ඇගේ අදහස් මගින් ප්‍රකාශ වන්නේ, මහා බලවතුන්ගේ තරඟකාරිත්වය තුළින් කලාපය දෙස බැලීමට වඩා, දකුණු ආසියාවේ සංවර්ධනයේ හරය ලෙස මානව ශ්‍රමය, කලාපීය සහයෝගිතාව සහ හවුල් වටිනාකම් ස්ථාපිත කරන දෘෂ්ටිකෝණයකි.

කලාපීය සංවාදයට වැදගත් වේදිකාවක්

ISA-SAWP සම්මේලනය, දකුණු ආසිය තුළ සහ ඔබ්බෙන් ජාත්‍යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ශාස්ත්‍රීය හා ප්‍රතිපත්ති සාකච්ඡා සඳහා ප්‍රධාන වේදිකාවක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. කොළඹ දී මෙම සම්මේලනය පැවැත්වීම, රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව තමාගේම ආර්ථික ප්‍රකෘතිය හා දේශපාලන සංක්‍රාන්තිය හරහා ගමන් කරන මෙවැනි අවස්ථාවක, කලාපීය රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකත්වය හා බුද්ධිමය ව්‍යවහාරය සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ අලුත් වූ සම්බන්ධිතභාවය යටගා දකුන්නේය.

දින තුනක කාලය පුරා, දකුණු ආසියානු කලාපය හරහා ස්වෛරිත්වය, බහුපාර්ශ්විකත්වය, ආරක්ෂාව සහ සංවර්ධනය යන තේමාවන් ගවේෂණය කරමින් පුළුල් කාණ්ඩ සාකච්ඡා සහ ඉදිරිපත් කිරීම් රැසක් සම්මේලනයේ ඇතුළත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss