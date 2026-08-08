Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බුලත්සිංහල දී රථයක් කඳුකරයෙන් පතිතවීමෙන් කම්හල් කම්කරුවන් දහහතර දෙනෙකු රෝහල් ගත කෙරේ

08 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බුලත්සිංහල දී රථයක් කඳුකරයෙන් පතිතවීමෙන් කම්හල් කම්කරුවන් දහහතර දෙනෙකු රෝහල් ගත කෙරේ

බුලත්සිංහල, අමරගේදර, උඩුගලකන්ද ප්‍රදේශයේදී බදාදා උදෑසන කම්හල් කම්කරුවන් රැගෙන යමින් තිබූ වෑන් රථයක් පාරෙන් ලිස්සා ගිය ගැඹුරු කඳු බෑවුමකට ඇද වැටීමෙන් අවම වශයෙන් කම්කරුවන් දහහතර දෙනෙකු රෝහල් ගත කරන ලදී.

උඩුගලකන්දේ සිට ගමන් ගනිමින් සිටි කම්කරු පිරිස රැගත් රථය මාර්ගයෙන් බැහැරව කඳු මුදුනෙන් පෙරළී වැටීමෙන් සිටි ගණනාවක් දෙනෙකුට තුවාල සිදුවී ක්ෂණික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට සිදු විය.

අනතුරට ලක් වූ කම්කරුවන් ආරක්ෂිත ස්ථානවලට ප්‍රවාහනය කෙරේ

අනතුර සිදු වූ ස්ථානයට හදිසි ප්‍රතිචාර සේවා ක්ෂණිකව ළඟා වූ අතර, තුවාල ලැබූ කම්කරුවන් දහහතර දෙනා ම ප්‍රතිකාර සඳහා ආසන්නතම රෝහලකට ඉක්මනින් ප්‍රවාහනය කරන ලදී. ඔවුන්ට සිදු වූ තුවාල පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු තවම ප්‍රකාශ කර නොමැති නමුත්, අනතුරේ තතු සැලකිල්ලට ගත් බලධාරීන් ක්ෂණික ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලදී.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය තුළ පිහිටා ඇති බුලත්සිංහල ප්‍රදේශය කඳු සහ වංගු සහිත භූ දර්ශනයකින් යුක්ත වන අතර, විශේෂයෙන් පටු කඳු මාර්ගවල විශාල මගී රථ ධාවනය කරන රියදුරන්ට එය සැලකිය යුතු අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කරයි.

පරීක්ෂණ ආරම්භ කෙරේ

මාර්ග තත්ත්වයන්, යාන්ත්‍රික දෝෂ හෝ රියදුරු නොසැලකිල්ල යන හේතු අතරෙන් කුමකින් මෙම ඛේදවාචකය සිදු වූවාද යන්න සොයා බැලීම ඇතුළුව, අනතුරට හේතූන් තහවුරු කිරීම සඳහා පොලිසිය විමර්ශන ආරම්භ කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය හා අර්ධ නාගරික ප්‍රදේශවල කම්හල් අඩවි වෙත ගමන් ගන්නා කම්කරුවන් රැගෙන යන රථවාහන ඇතුළු කම්කරු ප්‍රවාහනය සම්බන්ධ අනතුරු, රථවාහනවල තාක්ෂණික යෝග්‍යතාව සහ මගී ආරක්ෂාවේ ප්‍රමිතීන් පිළිබඳ දිගු කාලීන කනස්සල්ලක් ඇති කර තිබේ.

රෝහල් ගත කරන ලද කම්කරුවන්ගේ තත්ත්වය සහ විමර්ශනවල ප්‍රතිඵල පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි දිනවල දී බලධාරීන් විසින් නිකුත් කිරීමට නියමිතය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss