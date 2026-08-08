බුලත්සිංහල දී රථයක් කඳුකරයෙන් පතිතවීමෙන් කම්හල් කම්කරුවන් දහහතර දෙනෙකු රෝහල් ගත කෙරේ
බුලත්සිංහල, අමරගේදර, උඩුගලකන්ද ප්රදේශයේදී බදාදා උදෑසන කම්හල් කම්කරුවන් රැගෙන යමින් තිබූ වෑන් රථයක් පාරෙන් ලිස්සා ගිය ගැඹුරු කඳු බෑවුමකට ඇද වැටීමෙන් අවම වශයෙන් කම්කරුවන් දහහතර දෙනෙකු රෝහල් ගත කරන ලදී.
උඩුගලකන්දේ සිට ගමන් ගනිමින් සිටි කම්කරු පිරිස රැගත් රථය මාර්ගයෙන් බැහැරව කඳු මුදුනෙන් පෙරළී වැටීමෙන් සිටි ගණනාවක් දෙනෙකුට තුවාල සිදුවී ක්ෂණික වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීමට සිදු විය.
අනතුරට ලක් වූ කම්කරුවන් ආරක්ෂිත ස්ථානවලට ප්රවාහනය කෙරේ
අනතුර සිදු වූ ස්ථානයට හදිසි ප්රතිචාර සේවා ක්ෂණිකව ළඟා වූ අතර, තුවාල ලැබූ කම්කරුවන් දහහතර දෙනා ම ප්රතිකාර සඳහා ආසන්නතම රෝහලකට ඉක්මනින් ප්රවාහනය කරන ලදී. ඔවුන්ට සිදු වූ තුවාල පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු තවම ප්රකාශ කර නොමැති නමුත්, අනතුරේ තතු සැලකිල්ලට ගත් බලධාරීන් ක්ෂණික ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලදී.
කළුතර දිස්ත්රික්කය තුළ පිහිටා ඇති බුලත්සිංහල ප්රදේශය කඳු සහ වංගු සහිත භූ දර්ශනයකින් යුක්ත වන අතර, විශේෂයෙන් පටු කඳු මාර්ගවල විශාල මගී රථ ධාවනය කරන රියදුරන්ට එය සැලකිය යුතු අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කරයි.
පරීක්ෂණ ආරම්භ කෙරේ
මාර්ග තත්ත්වයන්, යාන්ත්රික දෝෂ හෝ රියදුරු නොසැලකිල්ල යන හේතු අතරෙන් කුමකින් මෙම ඛේදවාචකය සිදු වූවාද යන්න සොයා බැලීම ඇතුළුව, අනතුරට හේතූන් තහවුරු කිරීම සඳහා පොලිසිය විමර්ශන ආරම්භ කර ඇති බව වාර්තා වේ.
ශ්රී ලංකාවේ ග්රාමීය හා අර්ධ නාගරික ප්රදේශවල කම්හල් අඩවි වෙත ගමන් ගන්නා කම්කරුවන් රැගෙන යන රථවාහන ඇතුළු කම්කරු ප්රවාහනය සම්බන්ධ අනතුරු, රථවාහනවල තාක්ෂණික යෝග්යතාව සහ මගී ආරක්ෂාවේ ප්රමිතීන් පිළිබඳ දිගු කාලීන කනස්සල්ලක් ඇති කර තිබේ.
රෝහල් ගත කරන ලද කම්කරුවන්ගේ තත්ත්වය සහ විමර්ශනවල ප්රතිඵල පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි දිනවල දී බලධාරීන් විසින් නිකුත් කිරීමට නියමිතය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.