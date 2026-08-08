Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සෞදි අරාබිය, තුර්කිය සහ පාකිස්තානය "මක්කා ඒකාබද්ධ ආරක්ෂක ගිවිසුම" නමින් ඓතිහාසික ත්‍රිපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සන්ධානයක් ගොඩනඟයි

08 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සෞදි අරාබිය, තුර්කිය සහ පාකිස්තානය "මක්කා ඒකාබද්ධ ආරක්ෂක ගිවිසුම" නමින් ඓතිහාසික ත්‍රිපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සන්ධානයක් ගොඩනඟයි

මුස්ලිම් ලෝකයේ බලවත්ම රාජ්‍යයන් තිදෙනෙකු වන සෞදි අරාබිය, තුර්කිය සහ පාකිස්තානය, "මක්කා ඒකාබද්ධ ආරක්ෂක ගිවිසුම" ලෙස හඳුන්වන ත්‍රිපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සම්මුතියකට විධිමත්ව අත්සන් තබමින් කලාපීය ආරක්ෂක සහයෝගිතාවේ සුවිශේෂී පියවරක් තබා ඇත.

හමුදා සහයෝගිතාවේ නව ධාරාවක්

රියාද්, අංකාරා සහ ඉස්ලාමාබාද් අතර අත්සන් කරන ලද මෙම ගිවිසුම, එම රාජ්‍යයන් අතර හමුදා සබඳතා සහ ආරක්ෂක සහයෝගිතාව සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගෙන ඇත. මැදපෙරදිග සහ දකුණු ආසියාව පුරා සමස්ත හමුදා, ආර්ථික හා භූ-දේශපාලනික බලපෑමක් රැගෙන සිටින රාජ්‍යයන් එකතු කරන මෙම ගිවිසුම, මෑත කාලීන ඉතිහාසයේ ඉස්ලාමීය ලෝකය තුළ ඇති වූ වඩාත් ප්‍රභාවිත ආරක්ෂක සම්මුතිවලින් එකක් ලෙස සැළකේ.

උපාය මාර්ගික වැදගත්කම

අත්සන් කළ රාජ්‍යයන් තිදෙනෙකුම සන්ධානයට සැලකිය යුතු උපාය මාර්ගික ශක්තියක් දායක කරයි:

  • සෞදි අරාබිය අතිවිශාල මූල්‍ය සම්පත් රැගෙන සිටින අතර ඉස්ලාමයේ ශුද්ධතම ස්ථාන දෙකේ භාරකරු ලෙස කටයුතු කරයි
  • තුර්කිය නේටෝ හමුදා සන්ධානයේ දෙවන විශාලතම සේනා බලකාය පවත්වාගෙන යන අතර මැදපෙරදිග සහ මධ්‍යම ආසියාව පුරා සැලකිය යුතු කලාපීය බලපෑමක් ක්‍රියාත්මක කරයි
  • පාකිස්තානය න්‍යෂ්ටික හැකියාව සහ ලෝකයේ විශාලතම සන්නද්ධ හමුදාවන්ගෙන් එකක් සතු රාජ්‍යයකි

කලාපීය ස්ථාවරත්වයට ඇති ඇඟවුම්

මෙම ත්‍රිපාර්ශ්වික ආරක්ෂක කණ්ඩායමේ ගොඩනැගීම, විශේෂයෙන් මැදපෙරදිග, දකුණු ආසියාව සහ ඉන් ඔබ්බෙහි පුළුල් භූ-දේශපාලනික තත්ත්වය කෙරෙහි ගැඹුරු ඇඟවුම් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම ගිවිසුම කලාපයේ පවතින සන්ධාන සහ ආරක්ෂක ගතිකයන්ට බලපාන ආකාරය විශ්ලේෂකයෝ ඉතා සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

මක්කා ඒකාබද්ධ ආරක්ෂක ගිවිසුම, ප්‍රධාන මුස්ලිම් බහුතර රාජ්‍යයන් තිදෙනෙකු විසින් ඒකාබද්ධ රාමුවක් යටතේ තම සාමූහික ආරක්ෂක අවශ්‍යතා තහවුරු කර ගැනීම සඳහා දරන හිතාමතා උත්සාහයක් ලෙස සංඥා කරයි.

ගිවිසුමේ නිශ්චිත කොන්දේසි, මෙහෙයුම් විෂය පථය සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාලසීමාව සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, රාජ්‍යයන් තිදෙනෙහි රජයන් ගිවිසුමේ අරමුණු ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවට විධිමත්ව දැනුම් දෙන විට ප්‍රකාශයට පත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss