වසර පහක් තුළ විශේෂඥ වෛද්යවරුන් 4,000කට ආසන්න සංඛ්යාවක් ශ්රී ලංකාව හැර ගොස් ඇති බව පාර්ලිමේන්තුවට අනාවරණය වේ
පසුගිය වසර පහ තුළ, එනම් 2020 සිට 2025 දක්වා කාලය තුළ විශේෂඥ වෛද්යවරුන් 4,000කට ආසන්න සංඛ්යාවක් රට හැර ගොස් ඇති බව මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දෙනු ලැබීමත් සමග ශ්රී ලංකාවේ සෞඛ්ය අංශය දැඩි මස්තිෂ්ක පලායාම් ප්රවණතාවකට ගොදුරු වී ඇති බව හෙළිදරව් විය.
පාර්ලිමේන්තුවේ අනාවරණය වූ භීතිකාජනක සංඛ්යාලේඛන
2020 සිට 2025 දක්වා වසර පහක් තුළ සමස්තයක් වශයෙන් විශේෂඥ වෛද්යවරුන් 3,791 දෙනකු ශ්රී ලංකාව හැර ගොස් ඇති බව නියෝජ්ය සෞඛ්ය අමාත්ය හංසක විජේමුණි මහතා පාර්ලිමේන්තුවට අනාවරණය කළේය. මෙම හෙළිදරව්ව, දිගු කලක් පුරා ශ්රී ලාංකිකයන් මිලියන ගණනකට සේවය සැලසීම සඳහා පුහුණු විශේෂඥ වෛද්යවරුන්ගේ ජාලයක් මත රඳා පැවති රාජ්ය සෞඛ්ය ක්රමයේ තිරසාරභාවය පිළිබඳ ක්රමයෙන් ගාඩ්ගාඩ්ලා ඉහළ යමින් පවතින සැලකිල්ල තව දුරටත් තීව්ර කර ඇත.
වසර ගණනාවක් පුරා ගොඩනැගුණු අර්බුදයක්
වෛද්ය වෘත්තිකයන් රටින් පිටව යාමේ ප්රවණතාව ශ්රී ලංකාවට සම්පූර්ණයෙන්ම නව සංසිද්ධියක් නොවේ. කෙසේ නමුත්, මෙම කාල සීමාව තුළ වාර්තා වූ පිටව යාම්වල විශාලත්වය ඉතා කැපීපෙනෙන සුළුය. 2022 වර්ෂය වන විට උච්චස්ථානයට ළඟා වූ රටේ ආර්ථික අර්බුදය, දැඩි සුදුසුකම් ලත් වෛද්යවරුන් රැසක් විදේශයන්හි වඩා හොඳ අවස්ථා හා ජීවන තත්ත්වයන් සෙවීමට යොමු කරමින් මෙම ප්රවණතාව වේගවත් කළ බව බහුලව විශ්වාස කෙරේ.
විශේෂඥ වෛද්යවරුන් — ශල්ය වෛද්යවරුන්, චිකිත්සකයන්, නාරිවේද විශේෂඥයන්, හෘද රෝග විශේෂඥයන් සහ අනෙකුත් පුහුණු ප්රවීණයන් ඇතුළුව —양성 කිරීම සඳහා වසර ගණනාවක් හා රාජ්ය ආයෝජනය සැලකිය යුතු ලෙස වැය වේ. ඔවුන්ගේ පිටව යාම, ගෙවී ගිය දශකය ගනිමින් රාජ්යාණ්ඩු විශේෂඥ වෛද්යවරුන් මත දැඩි ලෙස රඳා සිටින පළාත් හා ග්රාමීය රෝහල් ආශ්රිතව, දැනටමත් ශ්රමාධික ව්යාකූල රාජ්ය සෞඛ්ය යටිතල පහසුකම් මත අතිමහත් පීඩනයක් එල්ල කරයි.
රාජ්ය සෞඛ්යසේවාවට ඇති ඇඟවුම්
විශේෂඥ වෛද්ය කාර්මිකයන් අහිමිවීම දිගු රැඳී සිටීමේ වේලාවන්, සේවා ගුණාත්මකභාවය අඩුවීම සහ ඉතිරිව සිටින වෛද්යවරුන් මත වැඩිවන බරක් ඇති කළ හැකි බවට සෞඛ්ය අංශයේ නිරීක්ෂකයන් හා වෘත්තීය සමිති නැවත නැවත අනතුරු අඟවා ඇත. ප්රධාන සැලකිළිවලට ඇතුළත් වන්නේ:
- පළාත් හා ග්රාමීය රෝහල්වල විශේෂඥ සේවා හිඟය
- ඉතිරිව සිටින වෛද්ය කාර්ය මණ්ඩලයේ වැඩ බර ඉහළ යාම
- තීරණාත්මක ශල්යකර්ම හා විශේෂඥ වෛද්ය උපදේශන ප්රමාදවීම
- දිගු කාලීනව රාජ්ය සෞඛ්ය ප්රතිඵල පිරිහීමට ඇති ඉඩකඩ
හදිසි ක්රියාමාර්ග ගැනීමේ ඉල්ලීම්
පාර්ලිමේන්තුවේ මෙම සංඛ්යාලේඛන හෙළිදරව් කිරීම, ශ්රී ලංකාවේ හොඳම පුහුණුව ලත් වෛද්ය වෘත්තිකයන් විදේශ ගත කරන තත්ත්වයන් ආමන්ත්රණය කිරීමේ හදිසි අවශ්යතාව අවධාරණය කරයි.
එක්සත් රාජධානිය, ඕස්ට්රේලියාව සහ මාලදිවයින වැනි රටවල් — ශ්රී ලාංකික වෛද්ය වෘත්තිකයන් මෑත වසරවල ක්රියාශීලීව බඳවා ගෙන ඇති මෙම රටවල් — ලබා දෙන සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ වැටුප් හා වඩා හොඳ සේවා කොන්දේසි සමග තරඟ කරමින් රාජ්ය අංශය තුළ දක්ෂ වෛද්යවරුන් රඳවා ගැනීමේ දුෂ්කර අභියෝගයට බලධාරීන් මුහුණ දෙයි.
නියෝජ්ය සෞඛ්ය අමාත්යවරයා ඉදිරිපත් කළ සංඛ්යාලේඛනවලට ප්රතිචාරයක් ලෙස රැඳවීමේ සාකල්ය උපාය මාර්ගයක් රජය තවමත් ඉදිරිපත් කර නොමැති අතර, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ මෙම කරුණ පාර්ලිමේන්තු විවාදයේ වැඩිදුර අවධානයට ලක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.