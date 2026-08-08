Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික පුරෝගාමී සන්නිවේදන විද්‍යාඥ මහාචාර්ය විමල් දිසානායක වයස 86 දී අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

08 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලාංකික පුරෝගාමී සන්නිවේදන විද්‍යාඥ මහාචාර්ය විමල් දිසානායක වයස 86 දී අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

මහජන සන්නිවේදන ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රබල චරිතයක් ලෙසත්, ආසියානු සන්නිවේදන න්‍යාය පිළිබඳ පුරෝගාමියෙකු ලෙසත් පුළුල් ලෙස පිළිගැනෙන මහාචාර්ය විමල් දිසානායක, හවායිහිදී වයස 86 දී අභාවප්‍රාප්ත වී ඇත.

විද්වත්කමට කැප වූ ජීවිතයක්

1939 සැප්තැම්බර් 6 වැනි දින කුරුණෑගල දී උපත ලැබූ මහාචාර්ය දිසානායක, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම මහජන සන්නිවේදන මහාචාර්යවරයා ලෙස රටේ අධ්‍යාපනික ඉතිහාසයේ කීර්තිමත් ස්ථානයක් හිමි කරගනී. ඔහුගේ මුල් අධ්‍යාපනය ලැබුණේ ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් ප්‍රතිභාන්විත පාසල් අතරින් එකක් වන කන්දි ට්‍රිනිටි විද්‍යාලයෙන් වන අතර, එහිදීම ඔහුගේ අසාමාන්‍ය බුද්ධිමය ගමනේ පදනම් ගොඩනැගිණ.

ආසියානු සන්නිවේදන න්‍යායේ පුරෝගාමියෙකු

ඔහුගේ කීර්තිමත් වෘත්තීය ජීවිතය පුරාවටම, මහාචාර්ය දිසානායක ගෝලීය අධ්‍යාපනික භූ දර්ශනය මත අමිහිරි සලකුණක් තබා ගියේය. විශේෂයෙන්ම ආසියානු සන්නිවේදන න්‍යාය සඳහා ඔහු කළ පුරෝගාමී දායකත්වය ඒ අතර කැපී පෙනේ. බටහිර විද්වත් රාමු වලින් දිගු කලක් ආධිපත්‍යය දරන ලද ක්ෂේත්‍රයක් තුළ ආසියානු දෘෂ්ටිකෝණ ඉහළ නැංවීමට ඔහු ප්‍රමුඛ කාර්යභාරයක් ඉටු කළ අතර, ඒ නිසා ලොව පුරා අධ්‍යාපනික ප්‍රජාවන්ගෙන් පිළිගැනීමක් හා ගෞරවයක් ලබා ගත්තේය.

දිගට පවතින උරුමය

මහාචාර්ය දිසානායකගේ අභාවය ශ්‍රී ලාංකික අධ්‍යාපනික ලෝකයේ යුගයක අවසානය සනිටුහන් කරයි. ඔහුගේ කෘතීන් රටේ මහජන සන්නිවේදන අධ්‍යයනය හැඩගස්වා ගත්තා පමණක් නොව, ජාත්‍යන්තර විද්වත් ක්ෂේත්‍රය මතද දිගු කල් රඳා පවතින සටහනක් තබා ගියේය. ශ්‍රී ලංකාව තුළ මෙන්ම ආසියාව පුරාවටම ඉදිරි පරම්පරාවේ සන්නිවේදන විද්වතුන් දිරිගැන්වීමට ඔහුගේ දායකත්වය දිගටම බලපෑ හැකි බුද්ධිමය දිගාන්තයෙකු ලෙස ඔහු සිහිකෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ හා ඉන් ඔබ්බෙහි අධ්‍යාපනික ප්‍රජාව, සන්නිවේදන ක්ෂේත්‍රය තුළ සංස්කෘතීන් සම්බන්ධ කර මානව අවබෝධයේ සීමාවන් පුළුල් කළ දැක්මෙන් යුත් චින්තකයෙකුගේ喪失y ශෝකයෙන් සිහිපත් කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss