Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

SSP ශානි අබේසේකර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති තනතුරට උසස් කෙරේ

08 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
SSP ශානි අබේසේකර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති තනතුරට උසස් කෙරේ

ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ශානි අබේසේකර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති (DIG) තනතුරට නිල වශයෙන් උසස් කරනු ලැබ ඇති අතර, එය ඔහුගේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වෘත්තීය ජීවිතයේ සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

මෙම උසස්වීම හරහා අබේසේකර ශ්‍රී ලංකා පොලිස් ධූරාවලියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පෙළකට ඔසවා තැබෙන අතර, එමගින් බලකාය තුළ ඔහු සිදු කළ සේවය හඳුනා ගනු ලැබේ.

ශානි අබේසේකර ශ්‍රී ලංකාවේ පොලිස් ක්ෂේත්‍රයේ හොඳින් හඳුනන චරිතයක් වන අතර, ඔහු කාලයත් සමඟ සැලකිය යුතු පොදු හා මාධ්‍ය අවධානයට ලක් වූ කැපී පෙනෙන, සමහර අවස්ථාවල මතභේදාත්මක නිලධාරියෙකු ලෙස සිය වෘත්තීය ජීවිතය ගතකර ඇත.

නියෝජ්‍ය පොලිස්පති තනතුර නිල වශයෙන් පිරිනැමීම හරහා ඔහු ශ්‍රී ලංකා පොලිස් සේවයේ ඉහළ විධාන මට්ටම් අතරට ඇතුළත් වන අතර, එම තනතුරට පුළුල් පරිපාලන හා මෙහෙයුම් වගකීම් රැසක් අයත් වේ.

නව තනතුර යටතේ ඔහුට පැවරෙන විෂය පථය හා කාර්යය භාර ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර පොලිස් බලධාරීන් විසින් නිල වශයෙන් නිවේදනය කිරීමට තවමත් ඉතිරිව ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss