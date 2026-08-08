SSP ශානි අබේසේකර නියෝජ්ය පොලිස්පති තනතුරට උසස් කෙරේ
ජ්යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ශානි අබේසේකර නියෝජ්ය පොලිස්පති (DIG) තනතුරට නිල වශයෙන් උසස් කරනු ලැබ ඇති අතර, එය ඔහුගේ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ වෘත්තීය ජීවිතයේ සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
මෙම උසස්වීම හරහා අබේසේකර ශ්රී ලංකා පොලිස් ධූරාවලියේ ජ්යෙෂ්ඨ පෙළකට ඔසවා තැබෙන අතර, එමගින් බලකාය තුළ ඔහු සිදු කළ සේවය හඳුනා ගනු ලැබේ.
ශානි අබේසේකර ශ්රී ලංකාවේ පොලිස් ක්ෂේත්රයේ හොඳින් හඳුනන චරිතයක් වන අතර, ඔහු කාලයත් සමඟ සැලකිය යුතු පොදු හා මාධ්ය අවධානයට ලක් වූ කැපී පෙනෙන, සමහර අවස්ථාවල මතභේදාත්මක නිලධාරියෙකු ලෙස සිය වෘත්තීය ජීවිතය ගතකර ඇත.
නියෝජ්ය පොලිස්පති තනතුර නිල වශයෙන් පිරිනැමීම හරහා ඔහු ශ්රී ලංකා පොලිස් සේවයේ ඉහළ විධාන මට්ටම් අතරට ඇතුළත් වන අතර, එම තනතුරට පුළුල් පරිපාලන හා මෙහෙයුම් වගකීම් රැසක් අයත් වේ.
නව තනතුර යටතේ ඔහුට පැවරෙන විෂය පථය හා කාර්යය භාර ක්ෂේත්රය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර පොලිස් බලධාරීන් විසින් නිල වශයෙන් නිවේදනය කිරීමට තවමත් ඉතිරිව ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.