ශ්රී ලංකා පොලිසිය අධිවේගී මාර්ග භාවිතය සම්බන්ධයෙන් ඉගෙනුම් රියදුරන්ට නීති පැහැදිලි කරයි
ශ්රී ලංකා පොලිසිය විසින් ඉගෙනුම් රියදුරන් සහ ඔවුන්ගේ අධිවේගී මාර්ග ජාලයට ප්රවේශය සම්බන්ධ රෙගුලාසි පිළිබඳව මහජනතාවට මතක් කිරීමක් නිකුත් කර ඇති අතර, අධිවේග මාර්ගවලට රිය පැදවීමට පෙර රියදුරන් නීතිරීතිවලට හුරු වන ලෙස ඉල්ලීමක් කර ඇත.
අධිවේගී මාර්ගවල ඉගෙනුම් රියදුරන්ට තහනම්
පොලිසිය පවසන අන්දමට, 'L' (ඉගෙනුම්) තහඩුව සවිකළ වාහන හෝ ඉගෙනුම් බලපත්රයක් පමණක් දරන පුද්ගලයන් විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන වාහන ශ්රී ලංකාවේ අධිවේගී මාර්ග භාවිත කිරීමට අවසර නොදේ. අධිවේග මාර්ගවල රථවාහන ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට සහ අනතුරු ඇතිවීමේ අවදානම අවම කිරීමට කටයුතු කරන බලධාරීන් විසින් මෙම මතක් කිරීම නිකුත් කර ඇත.
ස්වභාවයෙන්ම අධිවේගී මාර්ග සඳහා ඉහළ රිය පැදවීමේ දක්ෂතාවයක් සහ විශ්වාසයක් අවශ්ය වේ. අත්යාවශ්ය කුසලතා තවමත් ප්රගුණ කරමින් සිටින ඉගෙනුම් රියදුරන් අධිවේග මාර්ගවල රිය පදවන විට ඔවුන්ටම මෙන්ම අනෙකුත් රහස්ය පරිශීලකයන්ටද ආරක්ෂාවට විභව තර්ජනයක් ඇති කරන බව බලධාරීන් අවධාරණය කරයි.
දැන් මෙම මතක් කිරීම ඇයි?
ශ්රී ලංකාව අධිවේගී මාර්ග ජාලය පුළුල් කිරීම දිගටම සිදු කරන අතර, දිගු දුර ගමන් සඳහා වැඩි වැඩියෙන් රියදුරන් මෙම මාර්ග භාවිත කිරීමට ඉදිරිපත් වෙමින් සිටින හෙයින්, ඇතිවෙමින් පවතින මහජන ව්යාකූලත්වය නිරාකරණය කිරීම සඳහා මෙම පොලිස් මතක් කිරීම යොමු කර ඇති බව පෙනේ. ජාලය පුරා ආරක්ෂාවේ ප්රමිතීන් පවත්වා ගැනීමේ වැදගත් අංගයක් ලෙස මෙම රෙගුලාසිය ක්රියාත්මක කිරීම සිදු කෙරේ.
රියදුරන් මතක තබා ගත යුතු ප්රධාන කරුණු
- කිසිදු අවස්ථාවක 'L' තහඩු සවිකළ වාහන අධිවේගී මාර්ගවලට ඇතුළු වීමට අවසර නොදේ.
- අධීක්ෂණ රියදුරෙකු වාහනය තුළ සිටියද නොසිටියද, ඉගෙනුම් බලපත්රධාරීන්ට අධිවේගී මාර්ගවල රිය පැදවීම තහනම්.
- අධිවේගී මාර්ගවල වාහනයක් ධාවනය කිරීමට බලය ලබා ඇත්තේ වලංගු රිය පැදවීමේ බලපත්රයක් දරන්නන්ට පමණි.
වගකීම් සහගත රිය පැදවීමකට ඇරයුමක්
ඉගෙනීමේ ක්රියාවලිය අතරතුර තමන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ සිටින ඉගෙනුම් රියදුරන් අධිවේගී මාර්ගවලට රැගෙන නොයන ලෙස මෙම රෙගුලාසි බැරෑරුම් ලෙස සලකන ලෙස පොලිසිය මහජනතාවට ඉල්ලා ඇත. සම්පූර්ණ බලපත්රය ලබා ගැනීමට පෙර අවශ්ය කුසලතා ගොඩනගා ගැනීමට නියමිත පුහුණු ස්ථාන සහ සාමාන්ය මාර්ග වඩාත් සුදුසු පරිසරයන් ලෙස දිගටම පවතී.
අධිවේගී මාර්ග රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කිරීම දඩ මුදල් වලට හේතු විය හැකි බවත්, ශ්රී ලංකාවේ මාර්ග ජාලය භාවිත කරන සියලු දෙනාගේ හවුල් වගකීමක් ලෙස මාර්ග ආරක්ෂාව සැලකිය යුතු බවත් බලධාරීන් මහජනතාවට නැවත මතක් කර දුන්නේය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.