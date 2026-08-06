Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය අධිවේගී මාර්ග භාවිතය සම්බන්ධයෙන් ඉගෙනුම් රියදුරන්ට නීති පැහැදිලි කරයි

06 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය අධිවේගී මාර්ග භාවිතය සම්බන්ධයෙන් ඉගෙනුම් රියදුරන්ට නීති පැහැදිලි කරයි

ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විසින් ඉගෙනුම් රියදුරන් සහ ඔවුන්ගේ අධිවේගී මාර්ග ජාලයට ප්‍රවේශය සම්බන්ධ රෙගුලාසි පිළිබඳව මහජනතාවට මතක් කිරීමක් නිකුත් කර ඇති අතර, අධිවේග මාර්ගවලට රිය පැදවීමට පෙර රියදුරන් නීතිරීතිවලට හුරු වන ලෙස ඉල්ලීමක් කර ඇත.

අධිවේගී මාර්ගවල ඉගෙනුම් රියදුරන්ට තහනම්

පොලිසිය පවසන අන්දමට, 'L' (ඉගෙනුම්) තහඩුව සවිකළ වාහන හෝ ඉගෙනුම් බලපත්‍රයක් පමණක් දරන පුද්ගලයන් විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන වාහන ශ්‍රී ලංකාවේ අධිවේගී මාර්ග භාවිත කිරීමට අවසර නොදේ. අධිවේග මාර්ගවල රථවාහන ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට සහ අනතුරු ඇතිවීමේ අවදානම අවම කිරීමට කටයුතු කරන බලධාරීන් විසින් මෙම මතක් කිරීම නිකුත් කර ඇත.

ස්වභාවයෙන්ම අධිවේගී මාර්ග සඳහා ඉහළ රිය පැදවීමේ දක්ෂතාවයක් සහ විශ්වාසයක් අවශ්‍ය වේ. අත්‍යාවශ්‍ය කුසලතා තවමත් ප්‍රගුණ කරමින් සිටින ඉගෙනුම් රියදුරන් අධිවේග මාර්ගවල රිය පදවන විට ඔවුන්ටම මෙන්ම අනෙකුත් රහස්‍ය පරිශීලකයන්ටද ආරක්ෂාවට විභව තර්ජනයක් ඇති කරන බව බලධාරීන් අවධාරණය කරයි.

දැන් මෙම මතක් කිරීම ඇයි?

ශ්‍රී ලංකාව අධිවේගී මාර්ග ජාලය පුළුල් කිරීම දිගටම සිදු කරන අතර, දිගු දුර ගමන් සඳහා වැඩි වැඩියෙන් රියදුරන් මෙම මාර්ග භාවිත කිරීමට ඉදිරිපත් වෙමින් සිටින හෙයින්, ඇතිවෙමින් පවතින මහජන ව්‍යාකූලත්වය නිරාකරණය කිරීම සඳහා මෙම පොලිස් මතක් කිරීම යොමු කර ඇති බව පෙනේ. ජාලය පුරා ආරක්ෂාවේ ප්‍රමිතීන් පවත්වා ගැනීමේ වැදගත් අංගයක් ලෙස මෙම රෙගුලාසිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු කෙරේ.

රියදුරන් මතක තබා ගත යුතු ප්‍රධාන කරුණු

  • කිසිදු අවස්ථාවක 'L' තහඩු සවිකළ වාහන අධිවේගී මාර්ගවලට ඇතුළු වීමට අවසර නොදේ.
  • අධීක්ෂණ රියදුරෙකු වාහනය තුළ සිටියද නොසිටියද, ඉගෙනුම් බලපත්‍රධාරීන්ට අධිවේගී මාර්ගවල රිය පැදවීම තහනම්.
  • අධිවේගී මාර්ගවල වාහනයක් ධාවනය කිරීමට බලය ලබා ඇත්තේ වලංගු රිය පැදවීමේ බලපත්‍රයක් දරන්නන්ට පමණි.

වගකීම් සහගත රිය පැදවීමකට ඇරයුමක්

ඉගෙනීමේ ක්‍රියාවලිය අතරතුර තමන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ සිටින ඉගෙනුම් රියදුරන් අධිවේගී මාර්ගවලට රැගෙන නොයන ලෙස මෙම රෙගුලාසි බැරෑරුම් ලෙස සලකන ලෙස පොලිසිය මහජනතාවට ඉල්ලා ඇත. සම්පූර්ණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට පෙර අවශ්‍ය කුසලතා ගොඩනගා ගැනීමට නියමිත පුහුණු ස්ථාන සහ සාමාන්‍ය මාර්ග වඩාත් සුදුසු පරිසරයන් ලෙස දිගටම පවතී.

අධිවේගී මාර්ග රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කිරීම දඩ මුදල් වලට හේතු විය හැකි බවත්, ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ග ජාලය භාවිත කරන සියලු දෙනාගේ හවුල් වගකීමක් ලෙස මාර්ග ආරක්ෂාව සැලකිය යුතු බවත් බලධාරීන් මහජනතාවට නැවත මතක් කර දුන්නේය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මහ බැංකුව TM App පිරමිඩ් වංචා යෝජනා ක්‍රමයක් ලෙස හඳුනාගනී, මහජනතාවට දැඩි අනතුරු අඟවයි Sinhala

මහ බැංකුව TM App පිරමිඩ් වංචා යෝජනා ක්‍රමයක් ලෙස හඳුනාගනී, මහජනතාවට දැඩි අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) විසින් TM App තහනම් පිරමිඩ් යෝජනා ක්‍රමයක් ලෙස නිල වශයෙන් හඳුනාගනිමින්, එම වේදිකාව සමඟ කිසිඳු ආකාරයකින් සම්බන්ධ නොවන ලෙස මහජනතාවට…

06 Aug 2026 Discuss
අනවසර පිරමිඩ් ක්‍රමයක් මෙහෙයවීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය නියාමන අධිකාරිය TM App තහනම් කරයි Sinhala

අනවසර පිරමිඩ් ක්‍රමයක් මෙහෙයවීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය නියාමන අධිකාරිය TM App තහනම් කරයි

වංචනික ආයෝජන වේදිකාවට එරෙහිව නියාමන අධිකාරියේ පියවර TM App යනු අනවසර පිරමිඩ් ක්‍රමයක් මෙහෙයවන වේදිකාවක් බව තහවුරු කරගත් ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය නියාමන අධිකාරිය එය…

06 Aug 2026 Discuss
පළාත් පහක දිස්ත්‍රික්ක 12කට තද සුළං පිළිබඳ රතු අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරයි Sinhala

පළාත් පහක දිස්ත්‍රික්ක 12කට තද සුළං පිළිබඳ රතු අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරයි

තද සුළං තර්ජනය මැද පළාත් කිහිපයකට රතු අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් වේ ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් පහක දිස්ත්‍රික්ක 12කට බලපාන තද සුළං ඇතිවීමට අපේක්ෂා කෙරෙන බව පෙන්වා දෙමින්…

06 Aug 2026 Discuss