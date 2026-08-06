Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විදේශ ආයෝජකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට බදු නිවාඩු ඉක්මවා ශ්‍රී ලංකාව විකල්ප සොයා යා යුත්තේ ඇයි?

06 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විදේශ ආයෝජකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට බදු නිවාඩු ඉක්මවා ශ්‍රී ලංකාව විකල්ප සොයා යා යුත්තේ ඇයි?

දශක ගණනාවක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාව විදේශ සෘජු ආයෝජන සඳහා තීව්‍ර ලෙස තරඟ කරමින්, විදේශ ප්‍රාග්ධනය ආකර්ෂණය කර ගැනීමට නිර්මාණය කරන ලද බදු නිවාඩු, තීරු බදු නිදහස් කිරීම් සහ විවිධ මූල්‍ය දිරිගැන්වීම් යන සුපුරුදු උපක්‍රම මත දැඩි ලෙස රඳා පැවතී ඇත. එහෙත්, මෙම උත්සාහයන් තිබියදීත්, රටට තම විදේශ සෘජු ආයෝජන හැකියාවට සරිලන ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට අඛණ්ඩව අපහසු වී ඇත. ඊට හේතුව ආයෝජන දිරිගැන්වීම්වල ප්‍රමාණවත් නොවීම නොව, ආයෝජන පරිසරයේ ගුණාත්මක භාවය බව විශේෂඥයෝ තර්ක කරති.

බදු දිරිගැන්වීම්වල සීමාවන්

අනුප්‍රාප්තික ශ්‍රී ලංකා රජයන් විදේශ ආයෝජකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ හැකියාව සම්බන්ධයෙන් බදු සහනවලට සැලකිය යුතු විශ්වාසයක් තබා ඇත. මතුපිටින් බලන කල, තර්කනය සරලය — ව්‍යාපාර කිරීමේ පිරිවැය අඩු කළහොත් ආයෝජන ඇදී එනු ඇත. කෙසේ වෙතත්, මෙම ප්‍රවේශය අඛණ්ඩව අශෝභන ප්‍රතිඵල ලබා දී ඇති අතර, දිරිගැන්වීම් පමණක් ප්‍රමාණවත් විය හැකිද යන්න පිළිබඳ බරපතළ ප්‍රශ්න මතු කර ඇත.

ترقیاتي ආර්ථිකයන් පුරා කෙරෙන පර්යේෂණ ක්‍රමයෙන් සනාථ කරන්නේ කම්පාකාරී යථාර්ථයක් බවය: බහුජාතික සමාගම් කොතැනට ආයෝජනය කරන්නේද යන්න අවසානයේ තීරණය කරන සාධකයන් අතර බදු නිවාඩු සහ තීරු සහන ආශ්චර්යමත් ලෙස පහළ ශ්‍රේණිවල සිටී. ආයෝජකයන්, විශේෂයෙන්ම දිගු කාලීන බැඳීම් ගන්නා අය, බිම් මට්ටමේ ව්‍යුහාත්මක හා මෙහෙයුම් තත්ත්වයන් ගැන වඩාත් සැලකිලිමත් වෙති.

ආයෝජකයන් සැබවින්ම අපේක්ෂා කරන්නේ කුමක්ද?

විදේශ සමාගම් විභව ආයෝජන ගමනාන්තයක් තක්සේරු කිරීමේදී, ඔවුන්ගේ සලකා බැලීම් සාමාන්‍යයෙන් බදු ක්‍රමයෙන් ඔබ්බට ගොස් ඇත. ප්‍රධාන සලකා බැලීම්වලට ඇතුළත් වන්නේ:

  • අවශ්‍ය බලපත්‍ර සහ අනුඥාපත්‍ර ලබා ගැනීමේ පහසුව හා වේගය
  • නියාමන රාමුවල අනුකූලතාවය සහ විනිවිදභාවය
  • දක්ෂ ශ්‍රම බලකාය සහ ගුණාත්මක යටිතල පහසුකම් ලබා ගැනීමේ හැකියාව
  • ආරවුල් නිරාකරණ යාන්ත්‍රණවල විශ්වාසනීයත්වය
  • දේශපාලන ස්ථාවරත්වය සහ ප්‍රතිපත්ති අඛණ්ඩතාව

මේවා ආයෝජන පහසුකම් සැලසීම ලෙස පුළුල් ලෙස හඳුන්වනු ලබන දෙයේ පදනම වෙති — රටක් තුළ ව්‍යාපාරයක් ස්ථාපිත කිරීමට, ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ ව්‍යාප්ත කිරීමට කෙතරම් සුමටව හැකිද යන්න තීරණය කරන පද්ධති, ක්‍රියාදාමයන් සහ ආයතන. මෙම ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක ශ්‍රී ලංකාවේ කාර්ය සාධනය ඓතිහාසිකව විදේශ ව්‍යවසායන්ගේ අතෘප්තියේ මූලාශ්‍රයක් වී ඇත.

දිරිගැන්වීම්වලට වඩා පහසුකම් සැලසීම

ආයෝජන දිරිගැන්වීම් සහ ආයෝජන පහසුකම් සැලසීම අතර වෙනස ඉතා නිර්ණායකය. දිරිගැන්වීම් ප්‍රවේශ ස්ථානයේදී පිරිවැය අඩු කරයි, නමුත් ආයෝජනයක සමස්ත ජීවිත චක්‍රය පුරා අත්දැකීම තීරණය කරන්නේ පහසුකම් සැලසීමයි. නිලධාරීවාදී ප්‍රමාදයන්, අපැහැදිලි නියාමන, හෝ නොසමාන ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම සමඟ දෙගුස්සම් වන සමාගමක් — ආරම්භක බදු පැකේජය කෙතරම් ආකර්ෂණීය වූවත් — රටේ නොිනවත්වනු ඇත; ඔවුන් අන් අයට ද එම ගමනාන්තය නිර්දේශ නොකරනු ඇත.

ආයෝජකයන් හුදෙක් අඩුම බදු අනුපාතය සොයා හඹා නොයති. ඔවුන් සොයන්නේ පුරෝකථනය කළ හැකි බව, කාර්යක්ෂමතාව, සහ ව්‍යාපාරයේ විශ්වාසනීය හවුල්කරුවෙකු වන රජයකි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන මණ්ඩලය සහ අදාළ ආයතන කාලීනව ක්‍රියාදාමයන් සරල කිරීමට උත්සාහ ගෙන ඇත, නමුත් ව්‍යුහාත්මක බාධා රැඳී පවතී. වාණිජ ආරවුල් නිරාකරණය සඳහා ගතවන කාලය, ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාදාමවල සංකීර්ණතාව, සහ රජයේ ආයතන අතර සම්බන්ධීකරණ හිඩැස් නව හා පවතින ආයෝජකයන් දෙකටම අභියෝග ඉදිරිපත් කරමින් පවතී.

ශ්‍රී ලංකාවට ඇති උපායමාර්ගික අවස්ථාව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වායු දූෂණය නිසා වාර්ෂිකව දහස් ගණනක් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ජීවිත බිලිගන්නා බව විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති Sinhala

වායු දූෂණය නිසා වාර්ෂිකව දහස් ගණනක් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ජීවිත බිලිගන්නා බව විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති

වාතයේ නිහඬ අර්බුදයක් වායු දූෂණය හේතුවෙන් සෑම වසරකම දහස් ගණනක් ශ්‍රී ලාංකිකයන් මිය යන බව නව සොයාගැනීම් පෙන්වා දෙමින් දිවයිනේ සෞඛ්‍ය විශේෂඥයන් සහ පරිසර…

06 Aug 2026 Discuss
සජිත් ඊශ්‍රායල් රැකියා අපේක්ෂකයන් සමඟ එකට සිටී — පොල්දූව විරෝධතාවයේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් ඉල්ලයි Sinhala

සජිත් ඊශ්‍රායල් රැකියා අපේක්ෂකයන් සමඟ එකට සිටී — පොල්දූව විරෝධතාවයේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් ඉල්ලයි

විපක්ෂ නායක ඊශ්‍රායල් රැකියා යෝජනා ක්‍රමයේ විනිවිදභාවය ඉල්ලා විරෝධය දක්වන්නන් සමඟ එක්වේ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සඳුදා පොල්දූව හන්දිය ආසන්නයේදී ශ්‍රී…

06 Aug 2026 Discuss
දේශපාලනඥයන්ගේ වත්කම් ප්‍රකාශ මහජනතාවට ප්‍රවේශ විය හැකි ලෙස තබා ගැනීමට ජනාධිපතිවරයා මැදිහත් වෙයි Sinhala

දේශපාලනඥයන්ගේ වත්කම් ප්‍රකාශ මහජනතාවට ප්‍රවේශ විය හැකි ලෙස තබා ගැනීමට ජනාධිපතිවරයා මැදිහත් වෙයි

දේශපාලනඥයන් සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන් විසින් ඉදිරිපත් කරන වත්කම් ප්‍රකාශනවලට මහජන ප්‍රවේශය සීමා කිරීමට යෝජිතව තිබූ ශ්‍රී ලංකාවේ දූෂණ විරෝධී පනතට කෙරෙන සංශෝධන අවහිර…

06 Aug 2026 Discuss