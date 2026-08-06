සජිත් ඊශ්රායල් රැකියා අපේක්ෂකයන් සමඟ එකට සිටී — පොල්දූව විරෝධතාවයේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් ඉල්ලයි
විපක්ෂ නායක ඊශ්රායල් රැකියා යෝජනා ක්රමයේ විනිවිදභාවය ඉල්ලා විරෝධය දක්වන්නන් සමඟ එක්වේ
විපක්ෂ නායක සජිත් ප්රේමදාස මහතා සඳුදා පොල්දූව හන්දිය ආසන්නයේදී ශ්රී ලංකාවේ ඊශ්රායල් රැකියා යෝජනා ක්රමය සම්බන්ධයෙන් විරෝධය පළ කරමින් සිටි රැකියා අපේක්ෂකයන් පිරිසක් හමුවී, තේරීම් ක්රියාවලියේ සාධාරණත්වය හා විනිවිදභාවය සඳහා ඔවුන් නඟන හඬට තම සහාය ප්රකාශ කළේය.
සාමකාමීව ඉදිරියට ගිය මෙම විරෝධතාවයට රැකියා අපේක්ෂකයෝ රැස්වූ අතර, ඊශ්රායලය ඉලක්ක කරගත් රජයේ විදේශ රැකියා ස්ථානගත කිරීමේ වැඩසටහනේ අක්රමිකතා හා අපැහැදිලිභාවය පිළිබඳ ඔවුන් දැක්වූ කලකිරීම එහිදී ප්රකාශ විය.
විරෝධකරුවන් සමඟ සෘජුවම සිය අදහස් හුවමාරු කර ගත් ප්රේමදාස මහතා, සුදුසුකම් ලත් සියලු අපේක්ෂකයන්ට සමානාත්මතාවයෙන් සැලකිය යුතු බවත්, ක්රියාවලිය දේශපාලන මැදිහත්වීමෙන් හෝ ඒකාධිකාරයෙන් තොරව පවත්වා ගත යුතු බවත් බලධාරීන්ගෙන් 촉구 කළේය.
තේරීම් ක්රියාවලිය පිළිබඳ සැකසංකා
විරෝධතාවයට එක් වූ බොහෝ දෙනා පෙන්වා දුන්නේ, යෝජනා ක්රමය යටතේ රැකියා ලබා ගැනීමට අවශ්ය සියලු සුදුසුකම් ඔවුන් සම්පූර්ණ කළ ද, ඉල්ලුම්පත් සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි පිළිතුරක් නොලැබී සිටින බවයි. ඒ අනුව, සියලු අපේක්ෂකයන් ගැන විනිවිද පෙනෙන ලෙස සන්නිවේදනය කිරීමටත්, සාධාරණ ඇගයීමක් සිදු කිරීමටත් අදාළ රජයේ ආයතනවලින් ඉල්ලා සිටීමට ඔවුහු එක්වූහ.
විපක්ෂ නායකවරයා ද මෙම හැඟීම් ප්රතිරාවය කරමින්, විදේශ රැකියා අවස්ථා සෙවන ශ්රී ලාංකික කම්කරුවන් සඳහා ක්රියාවලිය විවෘත හා වගකිව හැකි ස්වරූපයකින් පවතිය යුතු බව අවධාරණය කළේය.
සජිත් ප්රේමදාස මහතා, සියලු අපේක්ෂකයන්ට සාධාරණ සැලකිල්ලක් දක්වන ලෙසත්, විදේශ රැකියා ක්රියාවලියේ අඛණ්ඩතාව රකින ලෙසත් රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.
රටේ පවතින ආර්ථික අභියෝග මධ්යයේ ඊශ්රායල් රැකියා යෝජනා ක්රමය ශ්රී ලාංකික කම්කරුවන් අතර සැලකිය යුතු උනන්දුවක් ඇති කර ඇති අතර, බොහෝ පවුල් සඳහා විදේශ රැකියා ප්රේෂණ ආදායම ජීවිතය රැකගැනීමේ තීරණාත්මක මූලාශ්රයක් බවට පත්ව ඇත.
පුළුල් සන්දර්භය
ශ්රී ලංකාවේ විදේශ රැකියා අංශය ජාතික ආර්ථිකයේ තීරණාත්මක ශක්තිමත් කුළුණක් ලෙස ඉතිරිව ඇති අතර, ලක්ෂ සංඛ්යාත පුරවැසියන් විදේශ රටවල රැකියාවල නිරතව රටට ප්රේෂණ යවමින් විදේශ විනිමය සංචිත ස්ථාවර කිරීමට දායක වෙති. විදේශ රැකියා යෝජනා ක්රමවල අසාධාරණත්වයක් යයි සැලකෙන ඕනෑම තත්ත්වයක් ඉක්මනින් ජනතාවගේ හා දේශපාලන අවධානයට ලක් වෙයි.
පොල්දූව හන්දිය ආසන්නයේ ඇති වූ මෙම විරෝධතාවය, ඊශ්රායල් රැකියා මුලපිරීම යටතේ ලැබෙන අවස්ථාවන් සම්බන්ධ සහා දේශපාලන අනුග්රහය නොව, විශ්වාසදායක හා ගුණාත්මකතාව පදනම් කරගත් ක්රියාවලියක් හරහා බෙදා හැරිය යුතු බවට වර්ධනය වෙමින් ඇති මහජන කනස්සල්ල පිළිබිඹු කරයි.
ප්රේමදාස මහතා හා ඔහුගේ පක්ෂය යෝජනා ක්රමය සම්බන්ධ ප්රගතිය දිගටම නිරීක්ෂණය කරමින්, අපේක්ෂකයන් ඉදිරිපත් කළ පැමිණිලිවලට විසඳුම් ලබා දෙන ලෙස රජය කෙරෙහි ඒකාබද්ධ බලපෑම් කරගෙන යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.