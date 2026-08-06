Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දේශපාලනඥයන්ගේ වත්කම් ප්‍රකාශ මහජනතාවට ප්‍රවේශ විය හැකි ලෙස තබා ගැනීමට ජනාධිපතිවරයා මැදිහත් වෙයි

06 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දේශපාලනඥයන්ගේ වත්කම් ප්‍රකාශ මහජනතාවට ප්‍රවේශ විය හැකි ලෙස තබා ගැනීමට ජනාධිපතිවරයා මැදිහත් වෙයි

දේශපාලනඥයන් සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන් විසින් ඉදිරිපත් කරන වත්කම් ප්‍රකාශනවලට මහජන ප්‍රවේශය සීමා කිරීමට යෝජිතව තිබූ ශ්‍රී ලංකාවේ දූෂණ විරෝධී පනතට කෙරෙන සංශෝධන අවහිර කිරීමට ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මැදිහත් වී ඇත.

දේශපාලනඥයන්ගේ වත්කම් හා අඩුපාඩු ප්‍රකාශනවලට සාමාන්‍ය මහජනතාවට ප්‍රවේශය ලබා ගත හැකි බව සහතික කරමින් කෙටුම්පත් සංශෝධන සංශෝධනය කරන ලෙස ජනාධිපතිවරයා අදාළ නිලධාරීන්ට සෘජු උපදෙස් ලබා දී ඇතැයි කරුණු දන්නා ආරංචිමාර්ග තහවුරු කළේය.

විනිවිදභාවය පිළිබඳ උත්සුකතාවලට පහරක්

යෝජිත සංශෝධන, එවැනි ප්‍රකාශනවලට මහජන ප්‍රවේශය සීමා කිරීම රජයේ වගවීම හා විනිවිදභාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව දරන නිරන්තර උත්සාහය ඉතා විශාල පසුපසට ගමනක් නියෝජනය කරනු ඇතැයි අනතුරු ඇඟවූ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් හා දූෂණ විරෝධී ව්‍යාපාරවාදීන් අතර බරපතල සැලකිල්ලට ලක් විය.

මැතිවරණයෙන් පත් නියෝජිතයන් සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වත්කම් ප්‍රකාශනයන්, බලතල දරන අය හා සම්බන්ධ මූල්‍ය කටයුතු පරීක්ෂා කිරීමට පුරවැසියන්ට සහ නිරීක්ෂණ සංවිධානවලට ඉඩ සලසමින්, දූෂණයට එරෙහි සටනේ ඉතා වැදගත් මෙවලමක් ලෙස බහුලව සලකනු ලැබේ.

ජනාධිපතිවරයාගේ මැදිහත්වීම සාදරයෙන් පිළිගැනේ

යෝජිත වෙනස්කම් නැවත සකස් කිරීමට නිලධාරීන්ට උපදෙස් දෙමින් ජනාධිපතිවරයා මැදිහත් වීමේ තීරණය, දූෂණය මුලිනුපුටා දැමීමට ඔහුගේ පරිපාලනය ප්‍රකාශිතව දක්වා ඇති කැපවීම නැවත තහවුරු කිරීමක් ලෙස දකිනු ලැබේ — ඒ ජනාධිපතිවරයාගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේ කේන්ද්‍රීය ස්ථම්භයක් වූ පොරොන්දුවකි.

ජනාධිපති දිසානායකගේ ජාතික ජන බලවේගය රජය බලයට පත් වූයේ ශක්තිමත් දූෂණ විරෝධී වේදිකාවක් මතය; වත්කම් ප්‍රකාශ විනිවිදභාවය සීමා කරන සංශෝධනවලට ඉඩ දීම එම පොරොන්දුවලට සෘජුවම පටහැනි වන බව විචාරකයෝ තර්ක කළහ.

ඉදිරි පියවර

ජනාධිපතිවරයාගේ උපදෙස්වලට අනුකූලව කෙටුම්පත් සංශෝධන සමාලෝචනය කර නැවත සකස් කිරීමේ කාර්යය නිලධාරීන්ට පවරා ඇත. සංශෝධිත යෝජනා, වත්කම් ප්‍රකාශනවලට පවතින මහජන ප්‍රවේශ මට්ටම අඩු නොකර, එය පවත්වා ගෙන යාමට බලාපොරොත්තු වේ.

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශනය කිරීමේ කොමිෂන් සභාව ස්ථාපිත කළ ශ්‍රී ලංකාවේ දූෂණ විරෝධී පනත, රාජ්‍ය නිලධාරීන් අතර මූල්‍ය අවභාවිතයන් මැඩලීම සඳහා රටේ ආයතනික රාමුව තුළ ප්‍රධාන නීතිමය ක්‍රියාකාරකයෙකු වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය ධුර දරන්නන්ට වත්කම් ප්‍රකාශ අවශ්‍යතාවන් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා දිගු කලක් තිස්සේ නොකඩවා ව්‍යාපාරයේ නිරත වූ විනිවිදභාවය පෙනෙ‍ ව්‍යාපාරිකයන් විසින් මෙම පිළිගැනීම සාදරයෙන් ලබා ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වායු දූෂණය නිසා වාර්ෂිකව දහස් ගණනක් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ජීවිත බිලිගන්නා බව විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති Sinhala

වායු දූෂණය නිසා වාර්ෂිකව දහස් ගණනක් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ජීවිත බිලිගන්නා බව විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති

වාතයේ නිහඬ අර්බුදයක් වායු දූෂණය හේතුවෙන් සෑම වසරකම දහස් ගණනක් ශ්‍රී ලාංකිකයන් මිය යන බව නව සොයාගැනීම් පෙන්වා දෙමින් දිවයිනේ සෞඛ්‍ය විශේෂඥයන් සහ පරිසර…

06 Aug 2026 Discuss
විදේශ ආයෝජකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට බදු නිවාඩු ඉක්මවා ශ්‍රී ලංකාව විකල්ප සොයා යා යුත්තේ ඇයි? Sinhala

විදේශ ආයෝජකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට බදු නිවාඩු ඉක්මවා ශ්‍රී ලංකාව විකල්ප සොයා යා යුත්තේ ඇයි?

දශක ගණනාවක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාව විදේශ සෘජු ආයෝජන සඳහා තීව්‍ර ලෙස තරඟ කරමින්, විදේශ ප්‍රාග්ධනය ආකර්ෂණය කර ගැනීමට නිර්මාණය කරන ලද බදු නිවාඩු, තීරු බදු නිදහස්…

06 Aug 2026 Discuss
සජිත් ඊශ්‍රායල් රැකියා අපේක්ෂකයන් සමඟ එකට සිටී — පොල්දූව විරෝධතාවයේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් ඉල්ලයි Sinhala

සජිත් ඊශ්‍රායල් රැකියා අපේක්ෂකයන් සමඟ එකට සිටී — පොල්දූව විරෝධතාවයේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් ඉල්ලයි

විපක්ෂ නායක ඊශ්‍රායල් රැකියා යෝජනා ක්‍රමයේ විනිවිදභාවය ඉල්ලා විරෝධය දක්වන්නන් සමඟ එක්වේ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සඳුදා පොල්දූව හන්දිය ආසන්නයේදී ශ්‍රී…

06 Aug 2026 Discuss