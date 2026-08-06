Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වෙබ් අඩවි අවහිර කිරීම ප්‍රමාණවත් නොවේ: ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර්ජාල සූදු ගැටලුව බොහෝ දුරට ගැඹුරු වන්නේ ඇයි

06 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වෙබ් අඩවි අවහිර කිරීම ප්‍රමාණවත් නොවේ: ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර්ජාල සූදු ගැටලුව බොහෝ දුරට ගැඹුරු වන්නේ ඇයි

සංකීර්ණ ගැටලුවකට අර්ධ විසඳුමක්

ශ්‍රී ලංකාව, විදේශීය අන්තර්ජාල සූදු කර්මාන්තයට එරෙහිව දැඩි පියවරක් ගනිමින්, ඒ හා සම්බන්ධ වෙබ් අඩවිවලට ප්‍රවේශය අවහිර කර ඇත. මතුපිටින් බලන කල, රටෙහි ඩිජිටල් සූදුවේ แพร่ව්‍යාප්තිය නිරෝධය කිරීමට බලධාරීන් ගත් තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස මෙය පෙනී යයි. එහෙත්, ශ්‍රී ලාංකිකයන් අන්තර්ජාල සූදු වේදිකා සමඟ ඇත්ත වශයෙන්ම කටයුතු කරන ආකාරයේ ගැඹුරු, තදින් මුල් බැසගත් යථාර්ථයන් විසඳීමට අථිර දොරටුව වැසීමෙන් කිසිසේත් ප්‍රයෝජනයක් නොවන බව විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති.

වෙබ් අඩවි අවහිරයන් ප්‍රමාණවත් නොවන්නේ ඇයි

වෙබ් අඩවි අවහිර කිරීම යනු එකම ආකාරයකට ක්‍රියා කරන මෙවලමකි. හදිසියේ හෝ පළමු වරට සූදු ක්‍රීඩා කරන්නන් වැළැක්වීමට ඉඩ ඇතත්, දැනටමත් මෙම වේදිකාවලට හුරු වී සිටින කැපවූ සූදු ක්‍රීඩකයන් වැළැක්වීමට ඉන් කිසිවක් ඉටු නොවේ. Virtual Private Networks හෙවත් VPN ලෙස සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වන මගහැරීමේ මෙවලම් පුළුල් ලෙස ලබා ගත හැකි අතර, බොහෝ විට නොමිලේ ලබා ගත හැකි අතර, සීමිත තාක්ෂණික දැනුමක් ඇති අය සඳහා පවා භාවිතය ඉතා පහසු වී ඇත.

දැනටමත් ගිණුම් විවෘත කර, මුදල් තැන්පත් කර, මෙම වේදිකාවල පුරුදු ඇති කරගෙන සිටින බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා, ඩොමේන් නාමයක් කෙරෙහි රජය විසින් නිකුත් කරන ලද අවහිරයක් සුළු අපහසුතාවකට වඩා බොහෝ සෙයින් වෙනසක් නොවේ. අන්තර්ජාල සූදු කෙරෙහි ඇති යටිතල ඇල්ම සම්පූර්ණයෙන්ම අනාවරණය නොකර ඉතිරිව පවතී.

ඉල්ලුම් පැත්ත නොසලකා හැරිය නොහැක

අන්තර්ජාල සූදු ගැටලුව ආමන්ත්‍රණය කිරීමේ ඵලදායී ප්‍රතිපත්තිමය ප්‍රතිචාරයක් සඳහා ඉල්ලුම සම්බන්ධයෙන් අවංකව කටයුතු කළ යුතුය. විදේශීය වේදිකාවල ප්‍රවේශ්‍යතාව, නාමික රහස්‍යතාව සහ නිරන්තර ලබා ගැනීමේ හැකියාව හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර්ජාල සූදු ක්‍රීඩකයන්ගේ සැලකිය යුතු හා ක්‍රමයෙන් වෙනස්වෙමින් ගොස් ඇති ජනගහනයක් ඇත. විශේෂයෙන් ක්‍රිකට් සූදු ඔට්ටු ඇල්ලීමේ සංස්කෘතිය තුළ ගැඹුරින් මුල් බැස ඇති අතර, ජාත්‍යන්තර තරඟාවලි ස්ථානීය සහභාගීත්වයේ විශාල ප්‍රමාණ ජනනය කරයි.

සමාන ලෙස ඉල්ලුම අඩු කිරීමට, මූල්‍ය සාක්ෂරතාවයට සහ ඇබ්බැහිවීම් ආධාරක සේවාවලට ආයෝජනය නොකර, සැපයුම් ස්ථානය කෙරෙහි — අඩවි අවහිර කිරීම, ක්‍රියාකරුවන් නඩු නැගීම — පමණක් අවධානය යොමු කරන නියාමන ප්‍රවේශයන් දිගු කාලීන වෙනසක් ඇති කිරීමට ඉඩක් නැත.

මූල්‍ය ප්‍රවාහයන් සහ නියාමන අන්ධ ස්ථානය

ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර්ජාල සූදු වෙළඳපොළ ගැන වඩාත්ම හදිසි සැලකිල්ල ලෙස මතු වන්නේ මුදල් ගලා යාමයි. විදේශීය සූදු ඔට්ටු ඇල්ලීමේ වේදිකා ස්ථානීය මූල්‍ය රෙගුලාසිවලට යටත් නොවන බැවින්, මෙම ක්‍රියාකරුවන් වෙත රටෙන් ගලා යන මුදල් බොහෝ දුරට නොවිමසා ඉතිරිවේ. දුෂ්කර ආර්ථික යථාර්ථය ශ්‍රී ලංකාවක් සිටින අවස්ථාවක, මෙය සැලකිය යුතු නියාමන අන්ධ ස්ථානයක් නිරූපණය කරයි.

ගෙවීම් ක්‍රියාකරුවන්, ජංගම මුදල් වේදිකා සහ අනියම් ස්ථාන මාරු කිරීමේ ජාල සියල්ල ශ්‍රී ලාංකික සූදු ක්‍රීඩකයන් සහ විදේශ ක්‍රියාකරුවන් අතර නාළ ලෙස ක්‍රියා කරයි. මූල්‍ය ගනුදෙනු මට්ටමින් ඉලක්කගත මැදිහත්වීමකින් තොරව, වෙබ් අඩවි අවහිරයන් ඉතා විශාල පද්ධතියක වඩාත් දෘශ්‍යමාන ස්ථරය පමණක් ආමන්ත්‍රණය කරයි.

සව්‍යාකූල උපාය මාර්ගයක් සඳහා කතිකාව

නිරීක්ෂකයන් සහ විශ්ලේෂකයන් තර්ක කරන්නේ, අන්තර්ජාල සූදු අභියෝගයට අර්ථවත් ලෙස ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ශ්‍රී ලංකාවට ඉතා සව්‍යාකූල ව්‍යවස්ථාදායක හා නියාමන රාමුවක් අවශ්‍ය බවයි. මෙය ඩිජිටල් සූදු පාලනය කරන පැහැදිලි නීති, කැපවූ බලාත්මක කිරීමේ ධාරිතාව, මූල්

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වායු දූෂණය නිසා වාර්ෂිකව දහස් ගණනක් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ජීවිත බිලිගන්නා බව විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති Sinhala

වායු දූෂණය නිසා වාර්ෂිකව දහස් ගණනක් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ජීවිත බිලිගන්නා බව විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති

වාතයේ නිහඬ අර්බුදයක් වායු දූෂණය හේතුවෙන් සෑම වසරකම දහස් ගණනක් ශ්‍රී ලාංකිකයන් මිය යන බව නව සොයාගැනීම් පෙන්වා දෙමින් දිවයිනේ සෞඛ්‍ය විශේෂඥයන් සහ පරිසර…

06 Aug 2026 Discuss
විදේශ ආයෝජකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට බදු නිවාඩු ඉක්මවා ශ්‍රී ලංකාව විකල්ප සොයා යා යුත්තේ ඇයි? Sinhala

විදේශ ආයෝජකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට බදු නිවාඩු ඉක්මවා ශ්‍රී ලංකාව විකල්ප සොයා යා යුත්තේ ඇයි?

දශක ගණනාවක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාව විදේශ සෘජු ආයෝජන සඳහා තීව්‍ර ලෙස තරඟ කරමින්, විදේශ ප්‍රාග්ධනය ආකර්ෂණය කර ගැනීමට නිර්මාණය කරන ලද බදු නිවාඩු, තීරු බදු නිදහස්…

06 Aug 2026 Discuss
සජිත් ඊශ්‍රායල් රැකියා අපේක්ෂකයන් සමඟ එකට සිටී — පොල්දූව විරෝධතාවයේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් ඉල්ලයි Sinhala

සජිත් ඊශ්‍රායල් රැකියා අපේක්ෂකයන් සමඟ එකට සිටී — පොල්දූව විරෝධතාවයේදී සාධාරණ සැලකිල්ලක් ඉල්ලයි

විපක්ෂ නායක ඊශ්‍රායල් රැකියා යෝජනා ක්‍රමයේ විනිවිදභාවය ඉල්ලා විරෝධය දක්වන්නන් සමඟ එක්වේ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සඳුදා පොල්දූව හන්දිය ආසන්නයේදී ශ්‍රී…

06 Aug 2026 Discuss