Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පළාත් පහක දිස්ත්‍රික්ක 12කට තද සුළං පිළිබඳ රතු අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරයි

06 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පළාත් පහක දිස්ත්‍රික්ක 12කට තද සුළං පිළිබඳ රතු අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරයි

තද සුළං තර්ජනය මැද පළාත් කිහිපයකට රතු අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් පහක දිස්ත්‍රික්ක 12කට බලපාන තද සුළං ඇතිවීමට අපේක්ෂා කෙරෙන බව පෙන්වා දෙමින් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව හදිසි රතු අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර ඇති අතර, අවශ්‍ය ආරක්ෂාකාරී පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවට දැනුම් දී ඇත.

බලපෑමට ලක්වන පළාත් අතරට උතුරු මධ්‍යම, වයඹ, සබරගමුව, මධ්‍යම සහ දකුණු පළාත් ඇතුළත් වන අතර, මෙම තත්ත්වය මහජන ආරක්ෂාවට සහ දේපළ සඳහා සැලකිය යුතු අවදානමක් ඇති කළ හැකි බවට බලධාරීන් අවධාරණය කර ඇත.

ජනතාවගෙන් අවධානයෙන් සිටින ලෙස ඉල්ලීමක්

බලපෑමට ලක්වන ප්‍රදේශවල වාසය කරන ජනතාව අවධානයෙන් සිට නවතම කාලගුණ තොරතුරු නිරන්තරයෙන් හුවමාරු කරගන්නා ලෙස කාලගුණ විද්‍යා නිලධාරීන් ඉල්ලා සිටී. මහජනතාවට පහත කරුණු පිළිපදින ලෙස උපදෙස් ලබා දී ඇත:

  • තද සුළං හමන කාලවලදී අනවශ්‍ය එළිමහන් කටයුතුවලින් වළකින්න
  • ලිහිල් ව ඇති ව්‍යූහාත්මක කොටස්, වහල ද්‍රව්‍ය සහ විතැන් විය හැකි වෙනත් තෙමෙන් ද්‍රව්‍ය ශක්තිමත් ව නිරාකරණය කරන්න
  • ගස්, විදුලි රැහැන් සහ අස්ථායී ව්‍යූහයන්ගෙන් ඈත් ව සිටින්න
  • නිල කාලගුණ උපදේශන සහ යාවත්කාලීන තොරතුරු නිතිපතා නිරීක්ෂණය කරන්න

බලධාරීන් සූදානම් තත්ත්වයේ

රතු අනතුරු ඇඟවීම යනු ඉහළ මට්ටමේ කාලගුණ විද්‍යාත්මක අවදානමක් පවතින බවට සංඥාවක් වන අතර, අපේක්ෂිත සුළං තත්ත්වය යටිතල පහසුකම් වලට හානි කිරීමට සහ ජීවිත අනතුරට ලක් කිරීමට තරම් දරුණු විය හැකි බව එමඟින් පෙන්නුම් කෙරේ. අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් සිදු විය හැකි ඕනෑම සිද්ධියකට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා විපත් කළමනාකරණ බලධාරීන් සූදානම් තත්ත්වයේ සිටීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

සඳහන් කළ පළාත්වල සියලු ජනතාව මෙම උපදේශනය අතිශය බරපතළ ලෙස සලකා, තමන්ගේ සහ තම පවුලේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා ක්‍රියාශීලී පියවර ගන්නා ලෙස කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කඩිනමින් ඉල්ලා සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වෙබ් අඩවි අවහිර කිරීම ප්‍රමාණවත් නොවේ: ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර්ජාල සූදු ගැටලුව බොහෝ දුරට ගැඹුරු වන්නේ ඇයි Sinhala

වෙබ් අඩවි අවහිර කිරීම ප්‍රමාණවත් නොවේ: ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර්ජාල සූදු ගැටලුව බොහෝ දුරට ගැඹුරු වන්නේ ඇයි

සංකීර්ණ ගැටලුවකට අර්ධ විසඳුමක් ශ්‍රී ලංකාව, විදේශීය අන්තර්ජාල සූදු කර්මාන්තයට එරෙහිව දැඩි පියවරක් ගනිමින්, ඒ හා සම්බන්ධ වෙබ් අඩවිවලට ප්‍රවේශය අවහිර කර ඇත.…

06 Aug 2026 Discuss
වායු දූෂණය නිසා වාර්ෂිකව දහස් ගණනක් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ජීවිත බිලිගන්නා බව විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති Sinhala

වායු දූෂණය නිසා වාර්ෂිකව දහස් ගණනක් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ජීවිත බිලිගන්නා බව විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති

වාතයේ නිහඬ අර්බුදයක් වායු දූෂණය හේතුවෙන් සෑම වසරකම දහස් ගණනක් ශ්‍රී ලාංකිකයන් මිය යන බව නව සොයාගැනීම් පෙන්වා දෙමින් දිවයිනේ සෞඛ්‍ය විශේෂඥයන් සහ පරිසර…

06 Aug 2026 Discuss
විදේශ ආයෝජකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට බදු නිවාඩු ඉක්මවා ශ්‍රී ලංකාව විකල්ප සොයා යා යුත්තේ ඇයි? Sinhala

විදේශ ආයෝජකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට බදු නිවාඩු ඉක්මවා ශ්‍රී ලංකාව විකල්ප සොයා යා යුත්තේ ඇයි?

දශක ගණනාවක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාව විදේශ සෘජු ආයෝජන සඳහා තීව්‍ර ලෙස තරඟ කරමින්, විදේශ ප්‍රාග්ධනය ආකර්ෂණය කර ගැනීමට නිර්මාණය කරන ලද බදු නිවාඩු, තීරු බදු නිදහස්…

06 Aug 2026 Discuss